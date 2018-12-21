Выкуп земель, строительство, создание юрлиц, инвестиции в проекты, утилизация ТБО: чем займется мусорная госкомпания России

Telegram-канал «Незыгарь» опубликовал проект постановления президента России о создании публично-правовой компании «Российские экологические инвестиции». Подлинность документа Daily Storm подтвердили в пресс-службе Минприроды. На данный момент проект постановления направлен в правительство РФ. Госкомпания будет заниматься улучшением законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, заниматься экспертизой территориальных схем обращения с мусором и обеспечивать гарантии инвесторам проектов по утилизации отходов. По данным источников Daily Storm, вице-премьер Алексей Гордеев и замминистра природных ресурсов Владимир Логинов (которые занимались разработкой проекта) вступили в борьбу за должность руководителя Росприроднадзора, которая будет осуществлять контроль за многомиллиардными расходами компании на строительство комплексов по переработке ТКО.
Создание публично-правовой компании будет проводиться в рамках национального проекта «Экология» для развития комплексной системы обращения с ТКО. В 2019 году во всех регионах страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, начнет действовать «мусорная реформа» — теперь сбором отходов займутся выигравшие конкурс частные компании — так называемые региональные операторы.
Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов в беседе с Daily Storm рассказал, что компания будет тем оператором, который обеспечит и функционирование регоператоров, а также займется финансированием и методологическим обеспечением.
«Кроме этого, РЭИ будет работать с территориальными схемами обращения с отходами, которые на данный момент удовлетворяют не все потребности бизнеса. Не все схемы выстроены таким образом, чтобы обеспечить необходимым объемом отходов построенные в будущем мощности. В паспорте федерального проекта по созданию новой системы обращения с ТКО прописаны четкие критерии достижения результатов: строительство мощностей по переработке отходов. И 60% к 2024 году должно быть переработано. Чтобы достичь эту цифру, нужны очень большие мощности», — рассказал Daily Storm Исмаилов.
Данные мощности запланированы, но на сегодняшний день у инвесторов нет гарантий того, что они смогут реализовать эти планы с точки зрения бизнеса. По словам Исмаилова, благодаря РЭИ они получат поддержку государства. «В полномочиях компании — субсидирование программ, прямые субсидии, компенсация ставок и другие меры поддержки», — объяснил председатель Российского экологического общества.
Из проекта постановления стало известно, что компания сможет входить в уставной капитал частных фирм, связанных со сбором и утилизацией мусора, выкупать земельные участки для размещения заводов по переработке мусора и полигонов, а также приобретать здания и технику для работы с ТКО.
«У нас также есть программа расширенной ответственности производителя. Этот механизм подразумевает обязанность тех, кто производит и ввозит пластиковую упаковку и тару, это потом либо утилизировать самостоятельно, либо через организации, которые этим занимаются. Компания будет задействована для повышения реализации этого механизма», — сообщил Рашид Исмаилов.
Последний момент — участие госкомпании в уставном капитале частных предприятий. Источник, близкий к Министерству природы и экологических ресурсов, сообщил, что разработчики проекта — тандем Гордеев — Логинов — не намерены пускать «лишних» людей к миллиардам госбюджета.
Связь Гордеева с Логиновым прослеживается еще со времен работы в правительстве Воронежа: первый сначала был министром сельского хозяйства, а второй — его заместителем. В 2002 году Логинов был назначен руководителем ФГУП «Союзплодимпорт», созданного для защиты госинтересов в управлении товарными знаками водки «Столичная» и «Московская».
Позже Гордеева перевели в Москву — сначала в качестве полпреда ЦФО, а с мая 2018-го он стал вице-премьером. Следом за Гордеевым в Москву перебрался и Логинов, заняв кресло заместителя министра природных ресурсов.
ППК «Российские экологические инвестиции» получит монопольные права по распределению бюджета на строительство объектов переработки и размещения ТКО на территории всей страны. Общий бюджет составит 100 млрд рублей.
«Чтобы не пускать в тему лишних людей, Алексей Гордеев также включился в борьбу за должность руководителя Росприроднадзора (который будет контролировать расходы ППК «РЭИ». — Примеч. Daily Storm). Но делает это совершенно не публично. Формально демонстрируя полную поддержку кандидатуры на этот пост замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой, Гордеев ведет свою игру. Он убеждает Дмитрия Медведева, что кандидатуру Радионовой не поддерживает лично директор ФСБ Александр Бортников. Якобы из-за личного конфликта с Игорем Сечиным», — рассказал Daily Storm источник.
Новый человек в правительстве, по мнению источника, должен появиться в аппарате правительства в ближайшие дни. Формально он не будет связан ни с Логиновым, ни с Гордеевым.
Возможность госкомпании приобретать доли в частных предприятиях, покупать имущество и технику для эксплуатации и работы с твердыми коммунальными отходами, по мнению источника, приведет к многомиллионным откатам между частными компаниями в сфере обращения с отходами и новой госкомпанией, контроль за которой окажется в руках тандема Гордеев — Логинов.