Выкуп земель, строительство, создание юрлиц, инвестиции в проекты, утилизация ТБО: чем займется мусорная госкомпания России

Telegram-канал «Незыгарь» опубликовал проект постановления президента России о создании публично-правовой компании «Российские экологические инвестиции». Подлинность документа Daily Storm подтвердили в пресс-службе Минприроды. На данный момент проект постановления направлен в правительство РФ. Госкомпания будет заниматься улучшением законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, заниматься экспертизой территориальных схем обращения с мусором и обеспечивать гарантии инвесторам проектов по утилизации отходов. По данным источников Daily Storm, вице-премьер Алексей Гордеев и замминистра природных ресурсов Владимир Логинов (которые занимались разработкой проекта) вступили в борьбу за должность руководителя Росприроднадзора, которая будет осуществлять контроль за многомиллиардными расходами компании на строительство комплексов по переработке ТКО.





Создание публично-правовой компании будет проводиться в рамках национального проекта «Экология» для развития комплексной системы обращения с ТКО. В 2019 году во всех регионах страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, начнет действовать «мусорная реформа» — теперь сбором отходов займутся выигравшие конкурс частные компании — так называемые региональные операторы.





Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов в беседе с Daily Storm рассказал, что компания будет тем оператором, который обеспечит и функционирование регоператоров, а также займется финансированием и методологическим обеспечением.





«Кроме этого, РЭИ будет работать с территориальными схемами обращения с отходами, которые на данный момент удовлетворяют не все потребности бизнеса. Не все схемы выстроены таким образом, чтобы обеспечить необходимым объемом отходов построенные в будущем мощности. В паспорте федерального проекта по созданию новой системы обращения с ТКО прописаны четкие критерии достижения результатов: строительство мощностей по переработке отходов. И 60% к 2024 году должно быть переработано. Чтобы достичь эту цифру, нужны очень большие мощности», — рассказал Daily Storm Исмаилов.





Данные мощности запланированы, но на сегодняшний день у инвесторов нет гарантий того, что они смогут реализовать эти планы с точки зрения бизнеса. По словам Исмаилова, благодаря РЭИ они получат поддержку государства. «В полномочиях компании — субсидирование программ, прямые субсидии, компенсация ставок и другие меры поддержки», — объяснил председатель Российского экологического общества.





Из проекта постановления стало известно, что компания сможет входить в уставной капитал частных фирм, связанных со сбором и утилизацией мусора, выкупать земельные участки для размещения заводов по переработке мусора и полигонов, а также приобретать здания и технику для работы с ТКО.