Кто зарабатывает на столичных елках?

Во время проведения хоккейных матчей на трибуны МСА «Лужники» могут попасть 8700 зрителей, на шоу-программу — меньше, около 5000-6000 человек. Продолжительность представления — 2,5 часа, подарок покупается отдельно. Таким образом, максимальные сборы «МАГиЯ» в дни новогодних праздников могут составить около 250 миллионов рублей.





Однако у представлений братьев Запашных в связи с их высокой популярностью есть одна общая беда — перекупщики билетов и сайты двойники. Как рассказали Daily Storm собеседники в отрасли, новогодние елки не являются исключением: перекупщики нацелены на все шоу, где можно ожидать аншлаг. Непроданные билеты «посредники» легально могут вернуть в кассы незадолго до начала представления. Поэтому получить 100% заполняемость зала — задача крайне сложная.





В прошлом году на МСА «Лужники» братья Запашные ставили шоу «Ангел Ы». Данных о его сборах в сети найти не удалось.





Выручка ООО «Цирк братьев Запашных» в последние пять лет остается относительно стабильной: от 250 до 350 миллионов рублей в год, баланс доходов и расходов всегда был положительным. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», оборот в 2017 году составил 333 миллиона рублей, прибыль — 86 миллионов.





Большой Московский цирк (братья Запашные). OFU





Еще одно новогоднее шоу от династии Запашных. Но если в «МАГиЯ» братья выступают в роли организаторов, то в OFU они наемные работники. Елка проходит под эгидой ГУП «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского», принадлежащего столичному департаменту имущества. Должность генерального директора цирка с 2012 года занимает Эдгард Запашный.





Еще одна особенность OFU — то, что это не совсем премьера, а продолжение проходившего несколько лет назад шоу «UFO. Цирк с другой планеты». Жанр представления такой же, как и в «МАГиЯ»: цирковые номера, «нанизанные» на общую сюжетную нить.