Кто зарабатывает на столичных елках?

Daily Storm продолжает рассказ о новогодних елках в Москве. Каждый год организаторы представлений продают билеты на сотни миллионов рублей. Одни из самых кассовых шоу в период праздников 2018-2019 создали цирковые артисты.
Новогодний спектакль братьев Запашных под названием «МАГиЯ» — это смесь традиционного циркового представления, включая фирменные номера с животными, с постановочным шоу с большой сюжетной линией и визуальной частью — лазерными проекциями и пиротехническими эффектами.
Организатор шоу — ООО «Цирк братьев Запашных». Общество, под эгидой которого работают наследники знаменитой цирковой династии, было зарегистрировано еще в 2009 году. До 2011-го доли в нем принадлежали Эдгарду, Аскольду и их матери Татьяне Запашной. Сейчас она является единственной собственницей компании.
Проходить представления братьев Запашных будут на малой спортивной арене «Лужников» (это тот стадион, где долгие годы проводили игры по хоккею динамовцы Москвы). Аренда этого помещения может стоить порядка 600 тысяч рублей в день. Столько в 2018-м Минспорт платил за проведение на МСА «Лужники» турнира по футболу среди ветеранов — Кубка легенд имени Константина Еременко.
Шоу «МАГиЯ» за новогодние праздники братья Запашные покажут 33 раза — в период с 27 декабря по 8 января (премьера представления состоялась еще раньше — 21 декабря). Билеты стоят от 600 до 5000 рублей, при этом средний ценник — около 1500 рублей.
Во время проведения хоккейных матчей на трибуны МСА «Лужники» могут попасть 8700 зрителей, на шоу-программу — меньше, около 5000-6000 человек. Продолжительность представления — 2,5 часа, подарок покупается отдельно. Таким образом, максимальные сборы «МАГиЯ» в дни новогодних праздников могут составить около 250 миллионов рублей.
Однако у представлений братьев Запашных в связи с их высокой популярностью есть одна общая беда — перекупщики билетов и сайты двойники. Как рассказали Daily Storm собеседники в отрасли, новогодние елки не являются исключением: перекупщики нацелены на все шоу, где можно ожидать аншлаг. Непроданные билеты «посредники» легально могут вернуть в кассы незадолго до начала представления. Поэтому получить 100% заполняемость зала — задача крайне сложная.
В прошлом году на МСА «Лужники» братья Запашные ставили шоу «Ангел Ы». Данных о его сборах в сети найти не удалось.
Выручка ООО «Цирк братьев Запашных» в последние пять лет остается относительно стабильной: от 250 до 350 миллионов рублей в год, баланс доходов и расходов всегда был положительным. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», оборот в 2017 году составил 333 миллиона рублей, прибыль — 86 миллионов.
Еще одно новогоднее шоу от династии Запашных. Но если в «МАГиЯ» братья выступают в роли организаторов, то в OFU они наемные работники. Елка проходит под эгидой ГУП «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского», принадлежащего столичному департаменту имущества. Должность генерального директора цирка с 2012 года занимает Эдгард Запашный.
Еще одна особенность OFU — то, что это не совсем премьера, а продолжение проходившего несколько лет назад шоу «UFO. Цирк с другой планеты». Жанр представления такой же, как и в «МАГиЯ»: цирковые номера, «нанизанные» на общую сюжетную нить.
OFU можно будет посмотреть не в самом цирке на Вернадского, а еще на одном объекте — неподалеку от метро «Спортивная» — во Дворце спорта «Лужники». Его аренда немного дороже, чем МСА. В 2017 году «Ростех» арендовал ее на пять дней для празднования 10-летия компании и платил АО «Лужники» 800 тысяч рублей в сутки.
Шоу OFU в праздники будут показывать не так часто, как «МАГиЯ». С 29 декабря по 8 января состоится 21 представление. Билеты стоят от 1000 до 2500 рублей (продолжительность программы более 2,5 часа, подарок надо покупать отдельно). Средняя цена — около 1500 рублей. Но мест во Дворце спорта «Лужники» больше — порядка 7000 кресел. Потенциальные сборы могут доходить до 220 миллионов рублей.
Выручка ГУП «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского» в 2017 году превысила один миллиард рублей. Прибыль — 84 миллиона рублей.
Шоу от иллюзионистов братьев Сафроновых — Ильи, Сергея и Андрея — называется «Тайна трех планет». У себя на сайте артисты называют свою программу лидером продаж «Новогодние елки Москвы — 2019». Но нам рейтинга с таким названием обнаружить не удалось, так что проверить утверждение невозможно.
Логика построения «Тайны трех планет» такая же, как и в представлениях Запашных: фирменные трюки создателей шоу (здесь иллюзии, а не работа с животными) плюс современные визуальные технологии. Сюжет — полет к трем разным планетам, у каждой из которых своя тайна, свои герои и свои завязка и развязка.
Организатор шоу — ИП Илья Сафронов. Это один из трех братьев-иллюзионистов, ставших известными после того, как Михаил Пореченков пригласил их в качестве соведущих на шоу «Битва экстрасенсов».
Однако на афишах братья выставляют на показ другие свои достижения:
— победители в номинации World best big illusion на международном иллюзионном фестивале Wizard Trophy (большая часть упоминаний об этом фестивале, проходившем в 2015 году в Юрмале, — приходится на новости о братьях Сафроновых; сайт «Wizard Trophy» практически нежизнеспособен, но из обрывков его содержимого можно сделать вывод, что прошел он один единственный раз);
— Обладатели звания «Иллюзионисты номер один в России», по мнению журнала Forbes (по поиску «Сафроновы» на сайте Forbes находится одна статья внештатного автора, датированная 2008 годом, в которой слов «иллюзионисты номер один» — нет);
— члены Международного клуба магов в Нью-Йорке (клуба с таким названием нам не удалась обнаружить, Илья Сафронов упоминается в Сети как член одного из крупнейших объединений иллюзионистов International Magicians Society, но членство в нем можно официально купить всего за 50 долларов).
Шоу «Тайна трех планет» будет проходить в Экспоцентре на Красной Пресне. Рассчитать, сколько может стоить аренда этого помещения, довольно сложно. Судя по государственным контрактам на проведение выставок, Экспоцентр просит за один квадратный метр от 800 до 1500 рублей в день. Братья арендуют зал площадью 5700 квадратных метров. Им это может стоить до 8,5 миллиона рублей в день. Но все-таки это приблизительные расчеты, так как выставки и шоу — мероприятия не одного порядка.
Говоря о бюджете самой постановки, организаторы называют цифру в 100 миллионов рублей.
Новогодняя программа «Тайны трех планет» откроется 28 декабря и завершится 8 января. За это время братья дадут 36 представлений (длительность полтора часа, подарок не входит в стоимость). Цены билетов: от 1500 до 9300 рублей. Средняя стоимость — около 3000 рублей.
В зале около 2,5 тысячи мест. На официальном сайте говорится о том, что в продаже осталось только 17% билетов, а значит, братья Сафроновы имеют основания рассчитывать на хорошую заполняемость. Если она будет стопроцентной, то выручка за праздники может составить 270 миллионов рублей.
Выручка и доходы ИП Илья Сафронов неизвестны. Из открытой информации по нему можно обнаружить только контракт с департаментом соцзащиты столицы на покупку билетов на шоу «Тайна трех планет» на 481 тысячу рублей.
Оборот у ООО «Братья Сафроновы» (оно подало заявку на товарный знак «Тайна трех планет»), принадлежащего братьям-иллюзионистам и их отцу, очень скромный: 5,6 миллиона рублей в прошлом году. До этого он был еще ниже.
До июня 2017-го братьям Сафроновым принадлежало 50% в компании ООО «Мэджикал Фэмили Продакшн», на балансе которой в прошлом году находилось 767 миллионов рублей. Оставшаяся доля находилась у Марины и Станислава Шилкиных, создателей программы частных детских садов.
В своей биографии бизнес-тренер Марина Шилкина сотрудничество с братьями Сафроновыми не упоминает, хотя, согласно «СПАРК-Интерфакс», ей и ее мужу сейчас принадлежат 100% в ООО «Мэджикал Фэмили Продакшн» (эти доли находятся в залоге у Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства до 2024 года).