Минкомсвязь закупила услугу по мониторингу СМИ и интернета за 70 миллионов рублей

Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций заключило контракт на оказание услуг по мониторингу средств массовой информации и интернет-ресурсов. Стоимость услуги — 70,6 миллиона рублей. Ведомство заключило сделку 21 декабря 2018 года для нужд администрации президента и аппарата правительства РФ. Соответствующий тендер Daily Storm нашел на сайте госзакупок. Подрядчиком может выступить компания «М 13», известная по публикации издания «Проект», в которой говорится о связях фирмы с Telegram-каналом «Незыгарь».
На сайте госзакупок не указаны детали контракта. При этом в сентябре 2018 года ведомство приобрело схожую услугу за 31 миллион рублей, а 22 декабря 2017 года — за 70,7 миллиона рублей (по такой же цене, что и в нынешнем году). Системы мониторинга покупали все также для нужд администрации президента и аппарата правительства. В последнем из перечисленных тендеров мы и обнаружили техническое задание.
Согласно ему, исполнитель должен мониторить СМИ и интернет, собирать статистику и передавать информацию в правительство. В документации говорится, что «в условиях динамично изменяющейся экономики и политической обстановки в России и мире наиболее актуальной становится задача оперативного реагирования на события руководством страны».
Объем работ большой, подрядчик должен собирать информацию из более чем 11 тысяч источников:
— 9000 интернет-СМИ (NEWSru.com, Газета.Ru, Life.ru и другие);
— 2000 источников региональной прессы;
— 300 источников зарубежной прессы (BBC, Al Jazeera, The New York Times и другие );
— 6 ТВ-каналов (Первый канал, «ТВ-Центр», НТВ и другие);
— 50 радиостанций («Эхо Москвы», «Маяк», «Радио России» и другие).
Не менее 30 сотрудников АП имеют доступ к системе. Это необходимо ввиду того, что на основе собранных данных специалисты анализируют социальную напряженность в регионах, следят за мировыми событиями, делают дайджесты, осуществляют информационную подготовку поездок и встреч президента.
Кто на этом зарабатывает?
Контракт заключается сроком на один год. Нынешний подрядчик неизвестен, на сайте госзакупок нет информации о фирме, которая получила тендер. Однако в сентябре 2018 года и 22 декабря 2017 года аналогичный конкурс выиграла компания «М 13», более известная по публикации издания «Проект».
Издание связывает фирму с политическим Telegram-каналом «Незыгарь». По информации «Проекта», летом и осенью этого года в Хакасии проходили совещания с участием чиновников из администрации президента. Мероприятия были посвящены стратегии проигрывающего губернаторскую кампанию главы региона Виктора Зимина.
Вскоре информация с собраний начала появляться в «Незыгаре». На это обратили внимание чиновники, после чего была проведена проверка, итогом которой стала записка на имя руководства внутриполитического блока Кремля, в ней фигурировал некий Владислав Клюшин, пишет «Проект» со ссылкой на источники в правительстве.
«На совещаниях в Хакасии Клюшин участвовал как технолог Министерства обороны (глава Минобороны Сергей Шойгу тесно связан с регионом). Но более известен он как владелец компании «М 13», — говорит издание.
Впрочем, в самом «М 13» связи с «Незыгарем» опровергают. Более того, владелец фирмы Владислав Клюшин подал иск о защите деловой репутации к главному редактору издания «Проект» Роману Баданину и журналисту Михаилу Рубину на сумму 100 тысяч рублей.
«М 13» является разработчиком программы «Катюша», которая может мониторить СМИ 24/7, структурировать информацию по категориям, отправлять оповещения о значимых событиях. Согласно информации на официальном сайте, компания осуществляет круглосуточную поддержку своих клиентов.
По данным все того же «Проекта», внедрением «Катюши» в государственные структуры занимались первый замглавы администрации президента Алексей Громов, руководство ФСБ и Минобороны. Журналисты издания утверждают, что силовики настоятельно рекомендовали отказаться от продуктов «Медиалогии» (система «Инцидент-менеджмент»), так как часть акционеров компании находится за границей.
Контекст
В понедельник, 24 декабря, РБК опубликовал заметку, в которой рассказал о том, что Кремль инициировал запуск программы отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях.
Собеседники РБК говорят, что инициатива принадлежит первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко. «В Кремле хотят локализовать негатив и контролировать повестку именно в соцсетях, потому что считают, что нужно быть ближе к потребителю информации, а соцсети становятся все более популярны. Если не по уровню влияния, то по аудитории крупнейшие группы «ВКонтакте» превосходят многие региональные СМИ», — приводит слова своего источника РБК.
Помимо «ВКонтакте» в список объектов мониторинга вошли Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники».