Минкомсвязь закупила услугу по мониторингу СМИ и интернета за 70 миллионов рублей

Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций заключило контракт на оказание услуг по мониторингу средств массовой информации и интернет-ресурсов. Стоимость услуги — 70,6 миллиона рублей. Ведомство заключило сделку 21 декабря 2018 года для нужд администрации президента и аппарата правительства РФ. Соответствующий тендер Daily Storm нашел на сайте госзакупок. Подрядчиком может выступить компания «М 13», известная по публикации издания «Проект», в которой говорится о связях фирмы с Telegram-каналом «Незыгарь».





На сайте госзакупок не указаны детали контракта. При этом в сентябре 2018 года ведомство приобрело схожую услугу за 31 миллион рублей, а 22 декабря 2017 года — за 70,7 миллиона рублей (по такой же цене, что и в нынешнем году). Системы мониторинга покупали все также для нужд администрации президента и аппарата правительства. В последнем из перечисленных тендеров мы и обнаружили техническое задание.





Согласно ему, исполнитель должен мониторить СМИ и интернет, собирать статистику и передавать информацию в правительство. В документации говорится, что «в условиях динамично изменяющейся экономики и политической обстановки в России и мире наиболее актуальной становится задача оперативного реагирования на события руководством страны».





Объем работ большой, подрядчик должен собирать информацию из более чем 11 тысяч источников:

— 9000 интернет-СМИ (NEWSru.com, Газета.Ru, Life.ru и другие);

— 2000 источников региональной прессы;

— 300 источников зарубежной прессы (BBC, Al Jazeera, The New York Times и другие );

— 6 ТВ-каналов (Первый канал, «ТВ-Центр», НТВ и другие);

— 50 радиостанций («Эхо Москвы», «Маяк», «Радио России» и другие).





Не менее 30 сотрудников АП имеют доступ к системе. Это необходимо ввиду того, что на основе собранных данных специалисты анализируют социальную напряженность в регионах, следят за мировыми событиями, делают дайджесты, осуществляют информационную подготовку поездок и встреч президента.





Кто на этом зарабатывает?





Контракт заключается сроком на один год. Нынешний подрядчик неизвестен, на сайте госзакупок нет информации о фирме, которая получила тендер. Однако в сентябре 2018 года и 22 декабря 2017 года аналогичный конкурс выиграла компания «М 13», более известная по публикации издания «Проект».





Издание связывает фирму с политическим Telegram-каналом «Незыгарь». По информации «Проекта», летом и осенью этого года в Хакасии проходили совещания с участием чиновников из администрации президента. Мероприятия были посвящены стратегии проигрывающего губернаторскую кампанию главы региона Виктора Зимина.