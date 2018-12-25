Следователь назначил очную ставку «подрывника» с Красной площади Дмитрия Шалая с Виктором Золотовым

3 октября на Васильевском спуске полицейские остановили бронированный «Гелик» с номерами А666АА25RUS. Мужчина заявил, что хочет пообщаться с директором Росгвардии Виктором Золотовым. Вскоре к месту инцидента приехал генерал и пообщался с водителем — Дмитрием Шалаем. После этого Шалая задержали и закрыли в «Бутырке», обвиняя в хулиганстве (статья 213 УК РФ). Источник, знакомый с ходом следствия, сообщил Daily Storm, что вскоре у Шалая может пройти очная ставка с генералом Золотовым — ее назначил следователь.





Недавно, 24 декабря, Мосгорсуд оставил в силе очередное продление ареста Дмитрию Шалаю, который приехал на «Гелендвагене» к Васильевскому спуску и потребовал встречи с Виктором Золотовым. В противном случае — уведомил водитель сотрудника ФСО — на заднем сиденье лежит баллон с пропаном, а в руках — зажигалка.





Вскоре к месту инцидента таки приехал директор Росгвардии Виктор Золотов. О чем он говорил с водителем, неизвестно до сих пор, но после беседы Дмитрий Шалай добровольно сдался полицейским. Вскоре СМИ выяснили, что приехал водитель на блатных номерах А666АА25RUS из Приморья — там он руководит благотворительным фондом помощи заключенным «Абсолютная истина» и логистической компанией «Константа-Транс-Прим».