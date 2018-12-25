Следователь назначил очную ставку «подрывника» с Красной площади Дмитрия Шалая с Виктором Золотовым

3 октября на Васильевском спуске полицейские остановили бронированный «Гелик» с номерами А666АА25RUS. Мужчина заявил, что хочет пообщаться с директором Росгвардии Виктором Золотовым. Вскоре к месту инцидента приехал генерал и пообщался с водителем — Дмитрием Шалаем. После этого Шалая задержали и закрыли в «Бутырке», обвиняя в хулиганстве (статья 213 УК РФ). Источник, знакомый с ходом следствия, сообщил Daily Storm, что вскоре у Шалая может пройти очная ставка с генералом Золотовым — ее назначил следователь.
Недавно, 24 декабря, Мосгорсуд оставил в силе очередное продление ареста Дмитрию Шалаю, который приехал на «Гелендвагене» к Васильевскому спуску и потребовал встречи с Виктором Золотовым. В противном случае — уведомил водитель сотрудника ФСО — на заднем сиденье лежит баллон с пропаном, а в руках — зажигалка.
Вскоре к месту инцидента таки приехал директор Росгвардии Виктор Золотов. О чем он говорил с водителем, неизвестно до сих пор, но после беседы Дмитрий Шалай добровольно сдался полицейским. Вскоре СМИ выяснили, что приехал водитель на блатных номерах А666АА25RUS из Приморья — там он руководит благотворительным фондом помощи заключенным «Абсолютная истина» и логистической компанией «Константа-Транс-Прим».
Арест Шалая был продлен до 3 января — затем будет следующее судебное заседание. Источник, знакомый с ходом следствия, сообщил Daily Storm, что следователь назначил обвиняемому очную ставку с генералом Виктором Золотовым. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что в ведомстве об очной ставке на данный момент ничего неизвестно.
Источник также сообщил Daily Storm о линии защиты Дмитрия Шалая:
«Своими действиями я лишь нарушил ПДД, то есть заехал на пешеходную зону из-под знака «Проезд запрещен», за что предусмотрено административное наказание в виде штрафа либо лишения управления транспортным средством на срок шесть месяцев. А также, отказавшись покидать место своей стоянки, я совершил правонарушение, предусмотренное ст 19.3 КоАП РФ, за что также предусмотрено максимальное административное наказание 15 суток ареста», — считает Шалай.
Также приморский предприниматель утверждает, что следствие пытается ввести в заблуждение Таганский районный суд, предоставляя недостоверные данные о личности обвиняемого. Так, следствие заявляет о том, что Шалай ранее судим, не имеет постоянного места жительства, постоянного места работы.
Действительно, ранее приморец был судим: в 1998 году по статье 228.1 УК РФ — при обыске автомобиля у него обнаружили сверток с марихуаной, а в 2005-м — за грабеж. Всего Шалай отсидел 6,5 года в колонии строгого режима. Однако данные судимости уже погашены и не имеют отношения к расследуемому преступлению. В качестве постоянного места работы Шалай указывает ООО «Константа-Транс-Прим» — по данным СПАРК, он является одним из учредителей и генеральным директором предприятия.
Сторона защиты настаивает на залоге или подписке о невыезде — обвиняемый готов внести 500 000 рублей за свою свободу, однако пока что суд остается непреклонен.
Ранее Daily Storm писал, что Шалая с преступным миром связывают не только бывшие судимости и нынешнее заключение в СИЗО-2, но и бизнес-партнеры, среди которых, например, Сергей Гужель и Сергей Степанюк. Втроем они учредили вышеуказанный благотворительный фонд «Абсолютная истина». Примечательно, что после ареста Шалая его организация оказала помощь «Бутырке» в виде лакокрасочных материалов и ремонта, сообщается на сайте регионального издания.
Сергей Гужель также известен в дальневосточных СМИ как преступник, державший в страхе Арсеньев — городок, родом из которого и сам Шалай. Банда Гужеля специализировалась на вымогательстве автомобилей. Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленники требовали машины в качестве «залога» у людей, которые обращались к ним за некими услугами. После оказания услуг автомобили уже не возвращались.