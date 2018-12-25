Клинцы: мусор, разрушенные дороги и интересы брянских «олигархов» в Турции

Издание «Клинцы.ИНФО» 21 декабря сообщило, что за счет благотворительного фонда Андрея Карлова в Турцию отправили отпрысков чиновников Брянской области, а не детей из малоимущих семей и инвалидов. Главный редактор издания Владимир Шик обвинил госслужащих в несправедливом распределении бесплатных путевок.
В воскресенье, когда о ситуации с фондом Карлова заговорили на федеральном уровне, Владимир Шик опубликовал на сайте своего издания версию о том, что поездка детей брянских чиновников в Турцию могла быть связана с бизнес-интересами их родителей в этой стране:
«22 декабря, в субботу, депутат Брянской областной думы В. Беляй (фактический хозяин города Клинцы) и О. Шкуратов, глава города Клинцы, в кафе «Бисквит» договорились с ранее судимым за экономические преступления экс-мэром г. Клинцы Евтеевым (приближенный к Марине Карловой, я их лично знакомил) о том, чтобы фонд поддержал клинцовских чиновников. В воскресенье, 23 декабря, Марина Карлова выступила в защиту клинцовских чиновников. Клинцовские олигархи планируют выгодные инвестиции личных средств в строительство недвижимости на берегу моря в турецком Демре».
Daily Storm связался с журналистом из Клинцов, чтобы узнать о хозяевах города, их интересах в Турции и о том, как живется под их управлением простым клинчанам.
— У себя в материале Вы написали, что фактический хозяин Клинцов — депутат Беляй. Кто это?
— [Виталий] Беляй — бывший руководитель города, который занимал этот пост до Шкуратова. Отзывы людей о нем такие: человек думал о себе, но не забывал о проблемах города. Мнение народа о нем двоякое: кто-то считает его очень хорошим человеком, другие говорят, что были злоупотребления. Олег Павлович [Шкуратов] — это его ставленник. Беляй пошел выше, в областную думу. А Шкуратов в городе остался как его человек, управляющий.
— Политика «не обижать себя и работать на город» сохранилась?
— Раньше в городе проводилось благоустройство, клали плитку, скверы делались, дороги асфальтировались. Город был идеальным, а с приходом Олега Павловича он стал угасать. Он думает о себе.
— Но Беляй остался жить в городе?
— Да, остался. И на горсоветы приходит, в мероприятиях участвует. Да, он в Клинцах.
— Откуда брались деньги, чтобы «не обижать себя»?
— Шкуратов — он в основном по тендерам. Честно говоря, тонкостей я не знаю. Могу сказать по своей нише. Например, у него есть компания «Клинцы-ТВ». Он был учредителем, недавно вышел оттуда. Он проводил тендер только для своей компании, летом 800 тысяч ей отдал. Шкуратов пиарился как глава города, а как предприниматель получал с этого прибыль. Думаю, что и в других нишах схема аналогичная.
— Расскажите о возможности вложений в строительство в Турции, о котором Вы писали.
— Я знаю, что в Демре есть неосвоенное побережье, асфальтирование недавно началось. Знаю, что есть интерес [со стороны клинцовских «олигархов»]. Более подробно я не могу сказать. У меня есть информация, но она неподтвержденная, — как именно инвестировать будут. Либо там коттеджи, либо что-то еще… У них есть недвижимость в Болгарии, — может, и для Турции хотят что-то такое сделать.
— Справка о встрече в кафе…
— Да, это мне позвонили клинчане. Люди на камеру боятся говорить, а информацию о том, кто был, — постоянно звонят и говорят. Вот жители мне и рассказали, что они [Шкуратов и Беляй] встречались и просили Сергея Евтеева привлечь «тяжелую артиллерию».
— Евтеев тоже был мэром?
— Он был главой администрации. В принципе, Шкуратов его и подставил.
— Как ко всей этой ситуации относится Марина Карлова?
— До того как она согласилась меня опорочить (на своей пресс-конференции Марина Карлова назвала лживой информацию, которую распространяет «Клинцы.ИНФО», и пригрозила журналистам уголовным преследованием. — Примеч. Daily Storm), я всем говорил, что это святая женщина. И даже сейчас считаю, что это нормальная женщина, которая допустила ошибку, связавшись с этими дельцами и согласившись их обелить. И ей надо по-нормальному заниматься финансовыми делами фонда, а не передавать их третьим лицам.
— В самом городе как восприняли произошедшее?
— Ситуация накалена, и люди говорят, что это уже беспредел чиновников. Когда был Беляй… Да, он не забывал о себе, но и город был в порядке. А Олег Павлович, мне кажется, не совсем правильно себя ведет. Если бы он хоть политику предшественника вел, а он только себе…
— Вы говорите, что стало хуже. А в каких сферах?
— Дороги стали никакие, а были отличные. Общественная обстановка ухудшилась. Проблемы с очистными сооружениями — ребята-федералы приезжали и спрашивали: «Чего у вас дышать-то нельзя? Вонь такая». Мусор. Город стал очень грязным, а был одним из красивейших городов России, победителем конкурсов. Кстати, в пору Беляя. Одна из сфер деятельности фирм Шкуратова — благоустройство, уборка и так далее. Но в городе — грязища.
Согласно СПАРК-Интерфакс, Олег Шкуратов в настоящее является владельцем ООО «Благоустройство» с оборотом 12 миллионов рублей в год. Кроме того, глава города был соучредителем еще девяти компаний.
Мы отобрали фирмы, которые заключали контракты с государством за последние три года. Среди таких — ООО «Новые технологии» (занимается телевизионным вещанием, выручка в 2017 году — 55 миллионов рублей). В 2015 году компания получила в качестве единственного поставщика госконтракт на два миллиона от ЗАО «Компания ТрансТелеКом» на предоставление услуг связи.
В списке бывших организаций Олега Шкуратова есть и телевизионная компания, о которой говорил Владимир Шик. Ранее главе города принадлежала 20%-ная доля в ООО «Клинцы-ТВ». В 2018 году фирма выиграла тендер на «оказание информационных услуг электронного СМИ (телевидения) по освещению деятельности городского округа «город Клинцы Брянской области» стоимостью 799 тысяч рублей. Аналогичный подряд ООО получило в 2015 году, тогда стоимость работ составила 761 тысячу рублей.
Более активным оказалось ООО «Коммунальщик +» — эта фирма занимается вывозом мусора. Основные клиенты организации — клинцовская администрация, МУП «Торговые ряды» и МУП «Смена», Клинцовская городская центральная больница, роддом и Клинцовский индустриально-педагогический колледж. В общей сложности «Коммунальщик +» в 2018 году получил подрядов на сумму 2,8 миллиона рублей, столько же — в 2017 году, а в 2016 году эта цифра составила четыре миллиона рублей. Выручка компании за прошлый год превысила 40 миллионов рублей.
ООО «Жилкомсервис» (выручка в 2017-м составила 60 миллионов) — также бывшая компания Олега Шкуратова. В прошлом году она подписала соглашения на семь миллионов рублей с «Ростелекомом». Фирма подключала телекоммуникационное оборудование в местах общего пользования многоквартирных домов. В базе СПАРК-Интерфакс также указаны два контракта по 16 тысяч рублей от СУ СК по Брянской области.
Компания с длинным названием ООО «Клинцыагропромдорстрой» занимается строительством и ремонтом дорог. Согласно СПАРК-Интерфакс, в 2016 году эта фирма получила государственные контракты на 278 миллионов рублей. Самое крупное соглашение — на 149 миллионов рублей. Эти деньги бывшая фирма Олега Шкуратова получила за работы по содержанию автомобильных дорог в Клинцовском районе. На аукционе Управления автомобильных дорог Брянской области она была единственным участником.