Клинцы: мусор, разрушенные дороги и интересы брянских «олигархов» в Турции

Издание «Клинцы.ИНФО» 21 декабря сообщило, что за счет благотворительного фонда Андрея Карлова в Турцию отправили отпрысков чиновников Брянской области, а не детей из малоимущих семей и инвалидов. Главный редактор издания Владимир Шик обвинил госслужащих в несправедливом распределении бесплатных путевок.





В воскресенье, когда о ситуации с фондом Карлова заговорили на федеральном уровне, Владимир Шик опубликовал на сайте своего издания версию о том, что поездка детей брянских чиновников в Турцию могла быть связана с бизнес-интересами их родителей в этой стране:





«22 декабря, в субботу, депутат Брянской областной думы В. Беляй (фактический хозяин города Клинцы) и О. Шкуратов, глава города Клинцы, в кафе «Бисквит» договорились с ранее судимым за экономические преступления экс-мэром г. Клинцы Евтеевым (приближенный к Марине Карловой, я их лично знакомил) о том, чтобы фонд поддержал клинцовских чиновников. В воскресенье, 23 декабря, Марина Карлова выступила в защиту клинцовских чиновников. Клинцовские олигархи планируют выгодные инвестиции личных средств в строительство недвижимости на берегу моря в турецком Демре».





Daily Storm связался с журналистом из Клинцов, чтобы узнать о хозяевах города, их интересах в Турции и о том, как живется под их управлением простым клинчанам.





— У себя в материале Вы написали, что фактический хозяин Клинцов — депутат Беляй. Кто это?





— [Виталий] Беляй — бывший руководитель города, который занимал этот пост до Шкуратова. Отзывы людей о нем такие: человек думал о себе, но не забывал о проблемах города. Мнение народа о нем двоякое: кто-то считает его очень хорошим человеком, другие говорят, что были злоупотребления. Олег Павлович [Шкуратов] — это его ставленник. Беляй пошел выше, в областную думу. А Шкуратов в городе остался как его человек, управляющий.