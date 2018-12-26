«Просвещение», «король госзаказа» и владелец re:Store: кто занимается проектом «Техносфера современной школы»

Telegram-каналы сообщают, что в скором времени чиновничьего поста может лишиться министр правительства Москвы Исаак Калина: ФСБ могли заинтересовать закупки по завышенной цене у компании скончавшегося миллиардера Георгия Генса компьютеров для пункта приема экзаменов. Daily Storm решил посмотреть, кто еще зарабатывает на образовании, и нашел известные имена.
На днях Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что Исаак Калина — руководитель Департамента образования правительства Москвы — может попасть под «зачистку». Несколько лет назад москвичи пытались добиться отставки чиновника: им не нравилась масштабная кампания по объединению школ и детских садов. Петицию, под которой подписались более 11 500 человек, до сих пор можно найти на сайте change.org. В ней также упоминалось, что в начале 2000-х Калина был замдиректора издательства «Просвещение», интересы которого якобы продолжает лоббировать на нынешнем посту.
Вопросы у спецслужб, как отмечал «Незыгарь», а затем и «Бойлерная», вызвали закупки: силовиков заинтересовали контракты на поставку компьютерной техники для пункта приема экзаменов (ППЭ) группой компаний «Ланит». Ноутбуки производятся в Китае, быстро ломаются, но при этом приобретаются по завышенным ценам. Закупки, по утверждению Telegram-каналов, стали причиной отставки заместителя Калины Игоря Павлова.
Daily Storm посмотрел, кто составляет «Ланиту» конкуренцию в борьбе за контракты с Департаментом образования: выяснилось, что большая их часть касается проекта «Техносфера современной школы», в рамках которого образовательные учреждения оснащаются новейшей техникой.
Владелец сетей re:Store и Samsung
Стоит оговориться, что данный материал представляет собой обзор крупнейших тендеров мэрии конкретно по проекту «Техносфера современной школы», в которых участвуют «Ланит» и его конкуренты. В прошлом году на него было потрачено около пяти миллиардов рублей. В этом сумма, судя по данным сайта закупок, будет больше.
Крупные закупки, суммы которых начинаются от 50 миллионов рублей и переваливают за миллиард, обычно выигрывают одни и те же фирмы. Наряду со структурами «Ланита», они достаются еще нескольким поставщикам — торговому дому «Абрис», компаниям «Умные машины», «Нормос XXI», НТЦ «Электрон-Сервис» и «Белая трость».
Без учета оснащения техникой ППЭ «Ланит-Интеграция» заключила контракты минимум на 1,3 миллиарда рублей. Что касается поставки компьютеров для ППЭ, то компания — далеко не единственная, кто выигрывал разбитые на несколько частей тендеры. К примеру, ноутбуки почти на 1,2 миллиарда рублей поставит IT-компания «М 13» Владислава Клюшина.
ГК «Ланит» основана Георгием Генсом, под чьим руководством разрабатывалось программное обеспечение для сайта госзакупок. Кроме «Ланита» Генс управлял монобрендовыми розничными сетями, в том числе re:Store, Samsung и Nike. В конце апреля он скончался на 64-м году жизни. По данным на 2018 год, мужчина занимал 151-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием в 700 миллионов долларов.
Из базы «СПАРК-Интерфакс» следует, что сразу после смерти Генса доверительным управляющим рядом его компаний стал сын Филипп. С начала декабря Филипп Генс является 100-процентным владельцем «Ланит-Интеграции».
«Абрис», Ротенберг и Васильева
Торговый дом «Абрис» получил за «Техносферу современной школы» минимум 2,5 миллиарда рублей. Группа компаний специализируется на продаже учебно-методической литературы — ее партнерами выступают более 130 издательств. Правда, правительству Москвы она поставляет не учебники, а игрушки и техническое оборудование для создания робо-классов.
Основной владелец «Абриса» — 40-летний Андрей Чебан (ему принадлежит 99,98% доли), работавший в 2000-х в структурах издательской группы «Ашет». Второй — Владимир Даниличев, которому также принадлежит управляющая компания «Просвещение», входящая в одноименный издательский дом.
До недавнего времени одним из владельцев «Просвещения» был Аркадий Ротенберг, однако после введения против бизнесмена санкций в том числе за поставку учебников в Крым, он продал свою долю в издательском доме. Кроме того, ходят слухи, что интересы издательства лоббирует министр образования и науки Ольга Васильева.
«Умные машины» и РЖД
До 2014 года у ООО «Умные машины» было другое название — научно-производственное объединение «Желдорпоставка». Видимо, этим объясняется ее активное сотрудничество с РЖД: помимо того что компания в рамках «Техносферы современной школы» снабжает мебелью образовательные учреждения на один миллиард рублей, она поставляет бытовую технику РЖД, а также противогазы и шпалы петербургскому метро. Ее бренд называется Hermes Technics: на официальном сайте компании говорится, что она выпускает пылесосы, тостеры, блендеры и соковыжималки.
Совладельцем «Умных машин» когда-то было ООО «Новелил», которым некоторое время владел «король госзаказа» и крупнейший подрядчик РЖД Валерий Маркелов. Недавно миллиардер был арестован по делу о даче взяток экс-полковнику Дмитрию Захарченко.
Нормос XXI и НТЦ «Электрон-Сервис»
Обе компании поставляют в школы более чем на 500 миллионов рублей интерактивный комплекс «Информационно-технологический полигон». Первая выручила за контракт с мэрией около 145 миллионов рублей, вторая — 548 миллионов. И «Нормос», и НТЦ были учреждены Михаилом Танским. Сейчас он остается основным владельцем только НТЦ «Электрон-Сервис». «Нормос» теперь принадлежит Михаилу Полехову, бывшему сотруднику НТЦ. «Нормос» и НТЦ до сих пор аффилированы по номеру телефона.
«Белая трость»
В список компаний, регулярно выигрывающих закупки у правительства Москвы, в 2017 году ворвалось ООО «Белая трость». На них она заработала более 300 миллионов рублей. В основном фирма занимается поставкой «говорящих книг» для слабовидящих и медоборудованием (кушетками, жгутами для остановки крови, аппаратами искусственной вентиляции легких (!). Все — в рамках проекта «Техносфера современной школы». К слову, школы жалуются, что она не поставляет товар в установленные сроки.
Гендиректором и единственным владельцем юрлица выступает председатель ревизионной комиссии партии «Гражданская сила» Вячеслав Тарасюк. Наряду с бывшим вице-губернатором Орловской области Александром Рявкиным, засветившимся в скандале с выложенными в Сеть фото с отдыха в Чехии, он основал одноименный фонд. Также сейчас они вместе работают во «Всероссийском обществе защиты прав инвалидов».