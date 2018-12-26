«Просвещение», «король госзаказа» и владелец re:Store: кто занимается проектом «Техносфера современной школы»

Telegram-каналы сообщают, что в скором времени чиновничьего поста может лишиться министр правительства Москвы Исаак Калина: ФСБ могли заинтересовать закупки по завышенной цене у компании скончавшегося миллиардера Георгия Генса компьютеров для пункта приема экзаменов. Daily Storm решил посмотреть, кто еще зарабатывает на образовании, и нашел известные имена.





На днях Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что Исаак Калина — руководитель Департамента образования правительства Москвы — может попасть под «зачистку». Несколько лет назад москвичи пытались добиться отставки чиновника: им не нравилась масштабная кампания по объединению школ и детских садов. Петицию, под которой подписались более 11 500 человек, до сих пор можно найти на сайте change.org. В ней также упоминалось, что в начале 2000-х Калина был замдиректора издательства «Просвещение», интересы которого якобы продолжает лоббировать на нынешнем посту.





Вопросы у спецслужб, как отмечал «Незыгарь», а затем и «Бойлерная», вызвали закупки: силовиков заинтересовали контракты на поставку компьютерной техники для пункта приема экзаменов (ППЭ) группой компаний «Ланит». Ноутбуки производятся в Китае, быстро ломаются, но при этом приобретаются по завышенным ценам. Закупки, по утверждению Telegram-каналов, стали причиной отставки заместителя Калины Игоря Павлова.