В министерстве ЖКХ Подмосковья считают свалку в Щелканово закрытой. Но мусорные компании об этом ничего не знают

Подмосковное министерство ЖКХ запуталось: жителям Рузского района чиновники говорят, что площадка накопления отходов «Щелканово» закрылась еще 30 ноября, так как лимит мусора, который может принять свалка, исчерпан. Однако факты говорят об обратном: на видеозаписях водители мусоровозов показывают активистам из числа местных жителей свежие, декабрьские, электронные талоны, без которых выгрузить мусор на свалке нельзя.





В редакцию Daily Storm обратились жители Рузского района, следящие за законностью работы площадки временного накопления отходов «Щелканово». Они рассказали, что свалка на данный момент должна быть закрыта, так как лимит мусора, который она может принять, исчерпан.





Жители говорят, что информацию о закрытии свалки они получили от чиновника из министерства ЖКХ Московской области, куда перешли полномочия по работе с легальными полигонами и площадками временного накопления.





Руководитель отдела по лицензионному контролю и федеральному государственному экологическому надзору в сфере обращения с отходами Евгений Переярченко в телефонном разговоре с жителем Рузского района сообщил, что свалка закрыта с 30 ноября (аудиозапись беседы имеется в распоряжении редакции Daily Storm).





«Так в Щелканово же площадка не работает уже, мы уведомляли. По нашей информации, она была закрыта еще 30 ноября. Нам отчитывались — то ли «Зеленая» (имеется в виду компания «Зеленая Луна», владеющая участком, на котором расположен временный полигон. — Примеч. Daily Storm), то ли «Полигон — 2004», что они работу остановили», — заявил Переярченко.





Но в реальности дела обстоят иначе: на видеозаписях, которые делают активисты, видно, что водители мусоровозов при въезде на площадку временного накопления показывают свежие, декабрьские, электронные талоны, без которых выгрузить мусор на свалке не получится.