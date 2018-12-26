В министерстве ЖКХ Подмосковья считают свалку в Щелканово закрытой. Но мусорные компании об этом ничего не знают

Подмосковное министерство ЖКХ запуталось: жителям Рузского района чиновники говорят, что площадка накопления отходов «Щелканово» закрылась еще 30 ноября, так как лимит мусора, который может принять свалка, исчерпан. Однако факты говорят об обратном: на видеозаписях водители мусоровозов показывают активистам из числа местных жителей свежие, декабрьские, электронные талоны, без которых выгрузить мусор на свалке нельзя.
В редакцию Daily Storm обратились жители Рузского района, следящие за законностью работы площадки временного накопления отходов «Щелканово». Они рассказали, что свалка на данный момент должна быть закрыта, так как лимит мусора, который она может принять, исчерпан.
Жители говорят, что информацию о закрытии свалки они получили от чиновника из министерства ЖКХ Московской области, куда перешли полномочия по работе с легальными полигонами и площадками временного накопления.
Руководитель отдела по лицензионному контролю и федеральному государственному экологическому надзору в сфере обращения с отходами Евгений Переярченко в телефонном разговоре с жителем Рузского района сообщил, что свалка закрыта с 30 ноября (аудиозапись беседы имеется в распоряжении редакции Daily Storm).
«Так в Щелканово же площадка не работает уже, мы уведомляли. По нашей информации, она была закрыта еще 30 ноября. Нам отчитывались — то ли «Зеленая» (имеется в виду компания «Зеленая Луна», владеющая участком, на котором расположен временный полигон. — Примеч. Daily Storm), то ли «Полигон — 2004», что они работу остановили», — заявил Переярченко.
Но в реальности дела обстоят иначе: на видеозаписях, которые делают активисты, видно, что водители мусоровозов при въезде на площадку временного накопления показывают свежие, декабрьские, электронные талоны, без которых выгрузить мусор на свалке не получится.
Житель Рузского округа Алексей в разговоре с чиновником отметил, что тот не прав: «Площадка работает, сегодня уже восемь КамАЗов прошло. Прием мусора идет, трамбовка тоже идет полным ходом».
Тогда Евгений Переярченко предположил, что мусоровозы на самом деле везут не отходы, а землю для строительства КПО рядом с временным полигоном. Однако ему вновь напомнили, что мусоровозы выгружают на свалку именно мусор, предоставляют на него электронные талоны и вообще землю возит строительная техника.
«Давайте мы предварительно проведем проверку, запросим сведения у организации, которая эксплуатирует данную площадку. В срочном порядке оформим запрос и уже на основании документов посмотрим, что и как», — заключил Переярченко.
В пресс-службу министерства ЖКХ Daily Storm направил соответствующий запрос, а сам Переярченко отказался с нами общаться, сославшись на то, что не уполномочен давать комментарии.
Генеральный директор компании «Полигон — 2004», эксплуатирующей площадку накопления отходов, Наталья Сычева в беседе с Daily Storm сообщила, что на самом деле на свалке еще есть место для размещения мусора, а в министерстве ЖКХ просто ничего не знают:
— Площадка не закрыта. Такого не могли сказать. С кем у Вас есть разговор?
— С Евгением Переярченко, руководителем отдела по экологическому надзору в сфере обращения с отходами министерства ЖКХ.
— Я такого не знаю. Он просто не владеет информацией.
Дозвониться до «Зеленой Луны» (у которой в собственности находится участок с временным полигоном) нам не удалось. Но это не так важно, так как обе компании связаны с Ильдаром Неверовым, бизнесменом, который строит рядом с площадкой временного накопления комплекс по переработке отходов. Бывший директор «Полигона — 2004» сейчас является генеральным директором «Зеленой Луны»
Как ранее выяснил Daily Storm, Ильдар Неверов — протеже Бориса Титова, их знакомство подтвердили и в пресс-службе последнего. Сам инвестор экотехнопарка в Рузском районе на своем сайте сообщает следующее: «Под руководством уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова мы фиксируем противоречия и пробелы в законодательстве, готовим предложения по их устранению».
Компания «Экотехнопарк», которой руководит Неверов, принадлежит Николаю Рузавину. Вместе с Рузавиным Неверов владеет кипрским офшором Siberia Metals Ltd. Данные о компании содержатся в нашумевшем «Панамском архиве». Именно «Экотехнопарк» занимается строительством мусоросортировочного комплекса в Щелканово.
В «Панамском архиве» есть информация и о второй офшорной компании Неверова — Tyor Сommercial Inc., — учрежденной совместно с Андреем Балашовым. В России Tyor Commercial Inc. владела компанией «Север», где Неверов был генеральным директором, сейчас фирма ликвидирована. Однако на этом зарубежный бизнес Неверова — Балашова не кончается: фирма с похожим названием Tyor OU, учрежденная бизнес-партнерами, попала в топ-100 самых успешных компаний Эстонии. По данным эстонских реестров, оборот Tyor OU за 2016 год составил почти 34 миллиона евро.
Жители Рузского района активно выступали против строящейся рядом с деревней Щелканово свалки. На акции протеста администрация направляла автобусы с полицейскими, которые применяли силу и задерживали митингующих.
Во время одной из акций жители обнаружили у водителя мусоровоза среди документации о перевозимом мусоре информацию о ввозимой ртути. В этот же день на свалке была найдена ртутная лампа. В ответ на обвинения владелец «Щелканово» Ильдар Неверов заявил, что жители просто «хайпуют» на свалке.