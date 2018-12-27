18-летний племянник замглавы ГБУ «Ритуал» стал совладельцем Soho

В 17 лет Егор Мазараки, чей дядя входит в руководство подведомственного мэрии Москвы ГБУ «Ритуал», стал владельцем клуба «Джаггер», выяснил Daily Storm. На одной площадке юный миллионер не остановился и спустя полгода стал бизнес-партнером известного ресторатора Дмитрия Брауде: с весны 2018 года они вместе развивают холдинг под брендом Soho.
За полгода до совершеннолетия, в сентябре 2017 года, Егор Мазараки — сын бывшего банкира Льва Мазараки и тогда еще ученик Кембриджской Международной школы России — стал единственным владельцем двух компаний, «Джуби» и «Джиэфси», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». К тому моменту первое ООО существовало всего два месяца, второе — около четырех лет. До Мазараки владельцами «Джиэфси» были дизайнер Денис Симачев и сын Иосифа Кобзона Андрей. Компании, согласно выпискам из Росреестра, арендуют одну и ту же площадку в здании Трехгорной мануфактуры площадью 3229 квадратных метров.
В апреле 2018-го, менее чем через месяц после дня рождения, будущий студент МГИМО Егор Мазараки стал единоличным владельцем еще трех ООО: «Блэксмит», «Клево» и «Джаггер», а также стал соучредителем двух компаний — «Меркурий» и «Рестогрупп» наряду с ресторатором, бывшим управляющим ночного клуба Soho Rooms Дмитрием Брауде и Вячеславом Мартыненко. Мартыненко — как и семья Мазараки — уроженец Ставропольского края.
На арендованной «Джуби» и «Джиэфси» площадке в настоящее время под брендом Soho работают кафе «Дружба», гастроквартал «Варка» и банкетная площадка Jagger Hall. В 2017-м общий объем выручки ресторанного бизнеса, в который вошли молодой Мазараки и его земляк, приблизился к 250 миллионам рублей.
О Валериане Мазараки, заместителе главы ГБУ «Ритуал», как и о его большой семье, почти ничего неизвестно. Daily Storm в своем расследовании «Черные копатели могил» о ритуальном бизнесе в Москве упоминал, что его брат Лев Мазараки был совладельцем лишившегося лицензии «Вестинтербанка». После выхода публикации в редакцию приходили с обысками.
Как выяснилось, «Вестинтербанк» — не единственный банк, с которым была связана семья Мазараки. Еще в 2013-м портал «Банки.ру» писал, что Лев Мазараки может войти в совет директоров «Национального банка развития бизнеса» (НБРБ) в связи со сменой его собственников — уходом акционера Магомеда Билалова, брата экс-сенатора Ахмеда Билалова и двоюродного брата Зиявудина Магомедова.
Попал Лев Мазарки в банк или нет, остается неясным, однако через год НБРБ остался без лицензии. Вскоре после этого в картотеке судебных дел было зарегистрировано заявление И. В. Мазараки — бывшего вице-президента НБРБ, занимавшего пост с 2013-го по 2014 год. Он пытался взыскать с АСВ, который был конкурсным управляющим НБРБ, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие в размере пяти должностных окладов.
Еще до прихода в банковскую сферу семья Мазараки зарабатывала на алкогольном бизнесе. По данным СПАРК, в 2009 году в Уфе братья Валериан и Лев, а также их двоюродный брат Кирилл (сын Игоря Мазараки) основали ООО «Альянс», занимавшееся производством алкогольной продукции, с уставным капиталом в 10 миллионов рублей. Бизнес выходил за пределы Башкортостана: к примеру, у них был оптовый склад в Подольске. Правда, Росалкогольрегулирование привлекало компанию к административной ответственности за несоответствие данных деклараций по закупкам и поставкам этилового спирта.
К 2012 году оборот денежных средств у «Альянса» достиг 2,3 миллиарда рублей, свидетельствуют данные СПАРК. К тому моменту у него уже сменились владельцы: бенефициаром фирмы стал офшор, связанный с украинским торговым домом «Поляков», выпускающим водку под брендами Меdoff и Arctica. В 2017-м российское ООО было ликвидировано.
Кроме того, Лев Мазараки был одним из владельцев бетонного завода в городе Невинномысск (Ставропольский край, откуда Мазарки родом). Свою долю он, судя по решению арбитражного суда, продал за 50 миллионов рублей. Источник Daily Storm, знакомый с Мазараки, утверждает, что тот в начале 2000-х работал на руководящей должности в компании «СГ-Транс» (дочерняя структура АФК «Система»), специализирующейся на грузовых перевозках. Сейчас такими перевозками в родном Ставропольском крае занимается двоюродный брат Валериана и Льва Мазараки Кирилл: вместе с супругой они являются владельцами ООО «Дрим-А», занимающейся грузоперевозками и ремонтными работами в краевом арбитражном суде.