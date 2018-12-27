18-летний племянник замглавы ГБУ «Ритуал» стал совладельцем Soho

Попал Лев Мазарки в банк или нет, остается неясным, однако через год НБРБ остался без лицензии. Вскоре после этого в картотеке судебных дел было зарегистрировано заявление И. В. Мазараки — бывшего вице-президента НБРБ, занимавшего пост с 2013-го по 2014 год. Он пытался взыскать с АСВ, который был конкурсным управляющим НБРБ, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие в размере пяти должностных окладов.





Водка, бетон и офшор





Еще до прихода в банковскую сферу семья Мазараки зарабатывала на алкогольном бизнесе. По данным СПАРК, в 2009 году в Уфе братья Валериан и Лев, а также их двоюродный брат Кирилл (сын Игоря Мазараки) основали ООО «Альянс», занимавшееся производством алкогольной продукции, с уставным капиталом в 10 миллионов рублей. Бизнес выходил за пределы Башкортостана: к примеру, у них был оптовый склад в Подольске. Правда, Росалкогольрегулирование привлекало компанию к административной ответственности за несоответствие данных деклараций по закупкам и поставкам этилового спирта.





К 2012 году оборот денежных средств у «Альянса» достиг 2,3 миллиарда рублей, свидетельствуют данные СПАРК. К тому моменту у него уже сменились владельцы: бенефициаром фирмы стал офшор, связанный с украинским торговым домом «Поляков», выпускающим водку под брендами Меdoff и Arctica. В 2017-м российское ООО было ликвидировано.





Кроме того, Лев Мазараки был одним из владельцев бетонного завода в городе Невинномысск (Ставропольский край, откуда Мазарки родом). Свою долю он, судя по решению арбитражного суда, продал за 50 миллионов рублей. Источник Daily Storm, знакомый с Мазараки, утверждает, что тот в начале 2000-х работал на руководящей должности в компании «СГ-Транс» (дочерняя структура АФК «Система»), специализирующейся на грузовых перевозках. Сейчас такими перевозками в родном Ставропольском крае занимается двоюродный брат Валериана и Льва Мазараки Кирилл: вместе с супругой они являются владельцами ООО «Дрим-А», занимающейся грузоперевозками и ремонтными работами в краевом арбитражном суде.