Депстрой Москвы запустил рекламу своего канала на YouTubе. Один ролик стоит 1,5 миллиона рублей

Департамент строительства города Москвы начал рекламу своего YouTube-канала. Ролик запускается как преролл (рекламное видео, которое включается перед просмотром ролика) и ведет на канал Депстроя. Он работает с 2012 года, за это время собрав чуть более 1500 подписчиков и около 2,3 миллиона просмотров (на момент публикации). По данным портала госзакупок, пиар-продвижение ведомства обошлось столичному бюджету в 46 миллионов рублей. В эту сумму включена разработка не менее 30 роликов и продвижение их в соцсетях. Договор заключен на два месяца, с 31 октября по 28 декабря, но канал стал активно продвигаться лишь в последнюю неделю. Подрядчиком Депстроя выступила фирма «ИМА-Консалтинг», которая занималась пиар-сопровождением президентских выборов в 2018 году и имеет связи с правительством Москвы.
Что за ролик и что за канал?
Рекламный ролик, который запустил на YouTube столичный департамент строительства, представляет собой 30-секундный преролл. На анимированной инфографике показываются самые известные столичные объекты, а закадровый голос сравнивает их друг с другом: «В новых школах и садах столицы в два раза больше этажей, чем в «Москва-Сити» вместе взятых. Бетона, который использовали при реконструкции «Лужников», хватило бы для строительства шести Останкинских башен», — говорит спикер.
Видео ведет на YouTube-канал, который принадлежит Департаменту строительства города Москвы. Помимо инфографики и репортажей в последние две недели здесь появляются ролики с различными известными людьми, рассказывающими, как похорошела Москва при Сергее Семеновиче Собянине. Теперь это комфортный европейский город, чистый и красивый.
Так, например, лидер команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев пропиарил развязку Северо-Западной хорды. Его коллега по клубу Эндрю Нджогу протестировал московскую поликлинику. Телеведущая Тутта Ларсен рассказала об «инновационном медицинском кластере в Сколково». А депутат Николай Валуев зашел в новый ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) «Шипиловский». «Ого, тут даже две сауны оборудованы <....> А бассейн здесь на шесть дорожек, всем хватит места», — замечает спортсмен и депутат, проходя по коридорам спортивного комплекса.
Сколько на него тратят денег?
Канал департамента строительства работает с 2012 года. За это время он собрал чуть более 1500 подписчиков и 2,3 миллиона просмотров (данные на момент выхода публикации). Тем не менее денег на пиар градостроители не пожалели. На сайте госзакупок Daily Storm обнаружил тендер на 46,3 миллиона рублей (изначально — 48,8 миллиона рублей) на оказание услуг по разработке и производству видео с последующим размещением и продвижением контента на «коммуникационных медиаплощадках».
Под медиаплощадками, согласно техническому заданию, подразумевается социальные сети «ВКонтакте» и Facebook, видеохостинг YouTube, СМИ («Дождь», «Коммерсантъ» и прочие), а также различные форумы и порталы.
Подрядчик отвечает за полный цикл производства контента — от продакшена (написание сценария, концепции) до распространения роликов в Сети. Договор заключен 31 октября 2018 года и заканчивается 28 декабря. За два месяца исполнитель должен сделать не менее 30 видеороликов. По подсчетам Daily Storm, на полное сопровождение одного видео уходит чуть более 1,5 миллиона рублей.
По данным сервиса SocialBlade, с 31 октября YouTube-канал департамента строительства набрал порядка 1,3 миллиона просмотров. До момента заключения договора на пиар-продвижение у него было 957 тысяч просмотров, к 27 декабря количество просмотров выросло до 2,32 миллиона.
Кто на этом заработал?
Конкурс вызвал неплохой спрос среди пиар-агентств. По данным сайта госзакупок, в торгах приняли участие две компании, в базе «СПАРК-Интерфакс» их три: «Красный квадрат» миллиардера Аркадия Ротенберга, «Школа новых медиа» члена партии «Зеленые» и президента «ИМА-Пресс» (входит в группу компаний «ИМА») Владимира Евстафьева и связанная с ним «ИМА-Консалтинг» (входит в группу компаний «ИМА») бизнесменов Андрея Гнатюка и Вартана Саркисова. Последняя фирма выиграла контракт, предложив наименьшую сумму — 46,3 миллиона рублей.
«ИМА-Консалтинг» уже занималась крупными работами. В августе 2017 года Центризбирком выбрал организацию в качестве разработчика концепции информационной кампании на президентских выборах 2018 года. Она же продвигала движение Putin Team, возглавляемое хоккеистом Александром Овечкиным. Помимо этого, фирма занималась предвыборной кампанией мэра Сергея Собянина.
Группа компаний «ИМА» работает на рынке с 1989 года. «Фонтанка» пишет, что ГК выросла из Информационного молодежного агентства и изначально занималась издательским делом. Среди наиболее популярных продуктов «ИМА-Пресс» — журнал «СПИД-Инфо».
Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», у «ИМА-Консалтинг» есть два ключевых лица. Первая персона — Вартан Саркисов — владелец 35%-й доли в компании. По информации СМИ, бизнесмен состоял на службе у московского правительства. Работал начальником организационного управления префектуры ЮАО.
Вторая ключевая персона «ИМА-Консалтинг» — Андрей Гнатюк — владеет долей в 65%, а также занимает должность президента группы компаний «ИМА». Журналисты «Медузы» в своем расследовании писали, что бизнесмена связывают дружеские отношения с первым заместителем главы администрации президента Алексеем Громовым. Также издание со ссылкой на сервис «Картотека» говорит о том, что господин Гнатюк является соучредителем Клуба охотников и рыболовов «Станищевское». В «СПАРК-Интерфакс» не дан ИНН, однако лицо, указанное в базе, — полный тезка владельца «ИМА». Всего в клуб охотников входит девять соучредителей. Один из которых — Сергей Зверев — председатель комиссии по градостроительству Московской городской думы.
К слову, многие пользователи Сети знают про семью Андрея Гнатюка благодаря одному из самых популярных мемов чемпионата мира по футболу — 2018. Троица в кокошниках, уплетающая хот-доги во время матча Россия — Испания, — родственники бизнесмена. Болельщиками оказались: дизайнер Инна Каленская, ее муж — вице-президент компании «ИМА-Пресс» Дмитрий Гнатюк (брат Андрея Гнатюка) — и их племянник Юрий Гнатюк.
Daily Storm отправил в «ИМА-Консалтинг» запрос о том, из чего формируется стоимость услуги, справляется ли компания с поставленной задачей и планируется ли дальнейшее сотрудничество с Депстроем. Однако к моменту выхода этой публикации фирма не смогла предоставить ответ.