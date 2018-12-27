Депстрой Москвы запустил рекламу своего канала на YouTubе. Один ролик стоит 1,5 миллиона рублей

Департамент строительства города Москвы начал рекламу своего YouTube-канала. Ролик запускается как преролл (рекламное видео, которое включается перед просмотром ролика) и ведет на канал Депстроя. Он работает с 2012 года, за это время собрав чуть более 1500 подписчиков и около 2,3 миллиона просмотров (на момент публикации). По данным портала госзакупок, пиар-продвижение ведомства обошлось столичному бюджету в 46 миллионов рублей. В эту сумму включена разработка не менее 30 роликов и продвижение их в соцсетях. Договор заключен на два месяца, с 31 октября по 28 декабря, но канал стал активно продвигаться лишь в последнюю неделю. Подрядчиком Депстроя выступила фирма «ИМА-Консалтинг», которая занималась пиар-сопровождением президентских выборов в 2018 году и имеет связи с правительством Москвы.





Что за ролик и что за канал?





Рекламный ролик, который запустил на YouTube столичный департамент строительства, представляет собой 30-секундный преролл. На анимированной инфографике показываются самые известные столичные объекты, а закадровый голос сравнивает их друг с другом: «В новых школах и садах столицы в два раза больше этажей, чем в «Москва-Сити» вместе взятых. Бетона, который использовали при реконструкции «Лужников», хватило бы для строительства шести Останкинских башен», — говорит спикер.





Видео ведет на YouTube-канал, который принадлежит Департаменту строительства города Москвы. Помимо инфографики и репортажей в последние две недели здесь появляются ролики с различными известными людьми, рассказывающими, как похорошела Москва при Сергее Семеновиче Собянине. Теперь это комфортный европейский город, чистый и красивый.