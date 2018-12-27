Алкомаркет «Бристоль» систематически жаловался на конкурента — «Красное & Белое» в ФАС в 10 регионах страны

Вчера, 26 декабря, в большинстве офисов сети алкомаркетов «Красное & Белое» прошли обыски с участием ФСБ и Росалкогольрегулирования. Сначала СМИ говорили, что это связано с реализацией контрафактной продукции, однако ее в итоге не обнаружили. Сегодня издание Znak сообщило, что СК завел уголовное дело, связанное с налоговым преступлением. Daily Storm выяснил, что за последний год конкурент попавшей в опалу торговой сети, алкомаркет «Бристоль», пытался привлечь «К&Б» к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства минимум 10 раз. Еще одной версией обысков может быть уход ритейлера от налогов.





26 декабря силовики нагрянули на склады и в офисы одного из крупнейших ритейлеров алкогольной продукции — «Красное & Белое». Резкий удар по предновогодним продажам конспирологи тут же связали с давлением на бизнес и попыткой отжать его, так же как когда-то случилось с сетью магазинов «Магнит».





В СМИ сообщили, что причиной обысков могли стать торговля контрафактной продукцией или уход от налогов. Первая версия не подтвердилась — качество продукции российский ритейлер отстоял. А вот оптимизация налогов насторожила надзорные органы. Все дело в большом количестве юридических лиц, которые используются для уменьшения налогов и, следовательно, увеличения прибыли.





Для начала немного о компании. Первый магазин «Красное & Белое» был открыт в Копейске Челябинской области в 2006 году. Предприниматель Сергей Студенников, основатель сети алкомаркетов, еще в начале 1990-х создал «SPS-холдинг» и занимался дистрибуцией алкоголя и табака. Уже в 2007 году количество магазинов увеличилось до 38.