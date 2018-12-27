Алкомаркет «Бристоль» систематически жаловался на конкурента — «Красное & Белое» в ФАС в 10 регионах страны

Вчера, 26 декабря, в большинстве офисов сети алкомаркетов «Красное & Белое» прошли обыски с участием ФСБ и Росалкогольрегулирования. Сначала СМИ говорили, что это связано с реализацией контрафактной продукции, однако ее в итоге не обнаружили. Сегодня издание Znak сообщило, что СК завел уголовное дело, связанное с налоговым преступлением. Daily Storm выяснил, что за последний год конкурент попавшей в опалу торговой сети, алкомаркет «Бристоль», пытался привлечь «К&Б» к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства минимум 10 раз. Еще одной версией обысков может быть уход ритейлера от налогов.
26 декабря силовики нагрянули на склады и в офисы одного из крупнейших ритейлеров алкогольной продукции — «Красное & Белое». Резкий удар по предновогодним продажам конспирологи тут же связали с давлением на бизнес и попыткой отжать его, так же как когда-то случилось с сетью магазинов «Магнит».
В СМИ сообщили, что причиной обысков могли стать торговля контрафактной продукцией или уход от налогов. Первая версия не подтвердилась — качество продукции российский ритейлер отстоял. А вот оптимизация налогов насторожила надзорные органы. Все дело в большом количестве юридических лиц, которые используются для уменьшения налогов и, следовательно, увеличения прибыли.
Для начала немного о компании. Первый магазин «Красное & Белое» был открыт в Копейске Челябинской области в 2006 году. Предприниматель Сергей Студенников, основатель сети алкомаркетов, еще в начале 1990-х создал «SPS-холдинг» и занимался дистрибуцией алкоголя и табака. Уже в 2007 году количество магазинов увеличилось до 38.
В течение 10 лет Студенников постепенно входил в разные регионы России, при этом не имея единой управляющей компании: для работы в разных регионах создавались все новые и новые юридические лица. Внедрение на рынок разных регионов зачастую происходило вручную, на уровне общения с руководством субъектов Российской Федерации: так, в 2016 году Студенников проводил деловую встречу с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым, после которой «Красное & Белое» зашло на рынок республики.
Основное отличие сети алкомаркетов — низкие цены. За время существования многие недоброжелатели пытались доказать, что магазины торгуют паленкой и бодяжат продукцию, но пока что обвинения подтверждений не нашли. Причину дешевизны алкоголя в «Красном & Белом» объяснил Андрей Карпов, президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла.
«Ритейл работает на обороте, а «Красное и Белое» — это как раз ритейл-структура, которой важно генерировать большой оборот. При минимальной наценке она получает достаточную сумму именно за счет оборота. То есть можно продавать дешевле, чем конкурент, и иметь прибыль. Оборот здесь генерируется именно за счет низкой наценки», — рассказал Карпов в беседе с Daily Storm.
Выгода алкомаркета, по словам Карпова, заключается в том, что магазины сети зачастую открываются «дверь в дверь» с другими крупными игроками, такими как «Пятерочка», «Магнит» и «Дикси». При этом в ценах «Красное & Белое» выигрывает у конкурентов, а поэтому пользуется уже сложившимся трафиком. Для большего удобства сеть алкомаркетов продает базовые продукты, такие как макароны, масло, хлеб, чтобы покупателю не пришлось утруждать себя хождением по большому количеству магазинов.
Версия 1: «Бристоль»
В 2015 году РБК ставил алкомаркеты «Красное & Белое» и «Бристоль» в один ряд самых динамично развивающихся сетей в России. Поставщики утверждали, что через «Красное & Белое» они реализуют алкоголя больше, чем через «Магнит» или Х5. И выручка у этой сети, соответственно, была в несколько раз больше, чем у «Бристоля».
Спустя три года управляющая компания «Бристоль» — ООО «Альбион-2002» — начала забрасывать Федеральную антимонопольную службу жалобами на своего конкурента. «Красное & Белое» якобы располагает свои магазины в непосредственной близости от школ и тем самым не только нарушает закон об охране здоровья граждан, но и «получает преимущество при продаже табачных изделий, поскольку взрослое население, посещая учебные заведения, будет приобретать продукцию в близлежащем магазине, а не в магазинах, расположенных значительно дальше, поскольку это намного удобнее». Антимонопольщики раз за разом в разных регионах страны соглашались, что «Красное & Белое» значительно увеличивает выручку за счет близости к учебным заведениям по сравнению с другими сетевыми магазинами.
Судя по картотеке арбитражных дел, только в этом году «Бристоль» через компанию «Альбион-2002» пытался привлечь «Красное & Белое» к ответственности более чем в 10 регионах: в Пермском крае, в Курганской, Челябинской, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Орловской и Белгородской областях, а также в Санкт-Петербурге, Уфе, Самаре, Рязани и Удмуртии. ФАС признавала заявления «Бристоля» обоснованными и выносила предупреждения франшизе «Красное & Белое» (к примеру, ООО «Бета-М», «Альфа-Владимир», «Альфа-Рязань» и многим другим, бенефициаром которых выступает Сергей Студенников).
В головном офисе «Альбион-2002» Daily Storm сообщили, что не комментируют ситуацию с «Красным & Белым». Дозвониться до гендиректора управляющей компании «Бристоль» Игоря Саляева не удалось.
Стоит отметить, что к «Бристолю» претензий не меньше, чем к «Красному & Белому». Источник Daily Storm в правоохранительных органах утверждает, что в 2017-м «Бристоль» привлекали к ответственности за отказ предоставлять документы об обращении с отходами и за реализацию в сетях алкоголя, который не соответствовал требованиям ГОСТ.
По данным СПАРК-Интерфакс, с марта 2018 года единственным владельцем управляющей компании сети «Бристоль» выступает кипрский офшор KRONIA LIMITED, который в свою очередь принадлежит другому офшору — Ionics Nominees Ltd. Доля Kronia Ltd. с 2016 года находится в залоге у Сбербанка. Этот офшор также участвует в уставном капитале компании, управляющей санаторием имени М.В. Фрунзе в Сочи. Другим совладельцем санатория выступает ООО «НДК «Меркурий», связанный с «табачным королем» Игорем Кесаевым.
Директор Kronia Ltd. Василики Андрэу возглавляет еще несколько офшоров:
— DIXY HOLDING LIMITED — связан с ритейлером «Дикси» (был когда-то совладельцем «Бристоля»);
— COLORTON CONSULTANTS LIMITED — которому принадлежит ООО «Столица», основанное братом миллиардера Михаила Гуцериева — экс-депутатом Саит-Салатом Гуцериевым;
— RUSELLAND INVESTMENTS LIMITED — владелец ООО «Ремонт и модернизация», которому, по данным СПАРК, принадлежат здания элитного жилого комплекса «Садовые кварталы» в Хамовниках;
— KRASNAYA POLYANA OLYMPIC CENTRE LIMITED — участвует в уставном капитале краснодарской ООО «Агмар-Тур».
Версия 2: оптимизация налогов, недостойная крупного игрока
По мнению Карпова, прошедшие обыски не связаны с нечестной конкуренцией. Внимание ФНС могла привлечь схема оптимизации налогов, не свойственная компаниям, заявляющим себя крупными игроками на рынке ритейла.
«Государство хочет, чтобы был больший налоговый платеж со стороны крупных сетевых компаний. Многие уже проходили эту стадию: у сетевых ритейлеров в определенный период развития были десятки, сотни юридических лиц, ИП различные, за счет этого обеспечивался более низкий платеж в бюджет и большая доходность. Я думаю, что «Красное & Белое» не успело себя довести до того уровня комплаенса, который существует у других крупных компаний. То есть они просто дико быстро выросли и не успели дотянуть себя до такого уровня», — считает Андрей Карпов.
Президент Ассоциации экспертов рынка ритейла также отметил, что дополнительное внимание могла привлечь серия информационных вбросов, прошедших в сентябре этого года, цель которых заключалась в рекламе «Красного & Белого» как крупного, быстро развивающегося игрока, существующего наравне с другими известными сетевыми магазинами низкой ценовой категории.
«В свое время похожее внимание привлекла компания ДНС, которая быстро начала наступать на пятки «М.Видео», и тоже в том числе у них были проблемы, связанные с налоговиками, из-за большого количества юридических лиц. Сейчас они приводят в соответствие свои компании, проводили различные встречи с налоговиками, стали чаще рассказывать о себе, выступать», — объяснил Карпов.
Использование большого числа юридических лиц позволяет оптимизировать оплату налогов. По словам Карпова, эту схему нельзя назвать незаконной, но она в любом случае привлечет внимание налоговой службы.
«Нельзя быть крупным игроком и при этом не совсем белым и пушистым. А когда у компании появляются десятки юрлиц — значит, ребята оптимизируют налоги. Значит, нужно с ними поработать более пристально. Так можно работать, но вопрос в том, как компания оперирует этими юрлицами. Здесь вопрос верности ведения налоговой отчетности. А тут налоговики посчитали, что компания не совсем верно отчиталась за определенные периоды, не всю сумму доходов показала, поэтому провели обыски», — заключил Карпов.