Кто зарабатывает на столичных елках?

Daily Storm продолжает рассказ о новогодних елках в Москве. Каждый год организаторы представлений продают билеты на сотни миллионов рублей. Главные площадки — «Крокус Сити Холл» и Государственный Кремлевский дворец — из года в год забирают одни и те же компании. Их конкуренты вынуждены искать альтернативные места для представлений — хороших залов немного, а неверный выбор может разорить рискнувшего заняться елками предпринимателя.
«Седьмая радуга». «Главный секрет Деда Мороза»
Внутри «елочной индустрии» принято сортировать представления по другим критериям — отталкиваться не от профессии организаторов и главных звезд, а от размеров площадки.
«Принято выделять крупняки — это «Олимпийский», «Лужники», «Крокус», Кремль. Те, у кого билетная программа на сеанс начинается от 5,5 тысячи билетов. Среднего сегмента с залами по 2,5 тысячи в России практически нет. Нижний сегмент — около 1000 мест», — рассказал Daily Storm специалист, занимающийся организацией новогодних спектаклей.
Самой топовой елкой в индустрии считают представления, которые проходят в «Крокус Сити Холл». В сезоне 2018-2019 на этой площадке будет идти спектакль «Главный секрет Деда Мороза». По сюжету это классическая елка с детьми, сказочными персонажами и Дедом Морозом.
Организатор — ООО «Седьмая радуга энтертейнмент». Эта одна из девяти компаний (четыре из них действующие, еще пять ликвидированы), в названии которых присутствует словосочетание «Седьмая радуга». Они связаны с продюсером Александром Зубаревым, который на протяжении как минимум десяти лет представлял интересы Эдуарда Успенского в сделках и судебных разбирательствах вокруг товарных знаков — Чебурашки, кота Матроскина, Дяди Федора и других.
В 2012-м Александр Зубарев и Эдуард Успенский даже создали общую компанию — ООО «Чебурашка», ставшее правообладателем товарных знаков на героев «Чебурашки» и «Простоквашино», а также «Пластилиновой вороны». У продюсера было 30% капитала компании, а у писателя — 70% (в 2014-м он стал единственным собственником).
Хотя всей группе компаний «Седьмая радуга» уже больше 20 лет, ООО «Седьмая радуга энтертейнмент» было создано только в мае 2016 года, и формально Александр Зубарев к нему отношения не имеет. Ее единственный собственник — Светлана Рыжова, создавшая в 2018 году компанию «Мегашоу» вместе с Дмитрием Чудаковым, директором детской интерактивной площадки «Мир будущего», которую в «Крокусе» организовывала «Седьмая радуга».
Однако телефоны ООО «Седьмая радуга энтертейнмент» совпадают с номерами других фирм «Седьмой радуги», а ее экс-директор Светлана Ложкина занимала аналогичный пост еще в пяти фирмах группы компаний. И официальный сайт «Седьмой радуги» тоже не делает акцент на том, что ООО «Седьмая радуга энтертейнмент» — самостоятельная единица, а описывает одну большую компанию с длительной историей.
«Главный секрет Деда Мороза» проходит в «Крокус Сити Холл». Там «Седьмая радуга» работает на протяжении уже почти десяти лет.
По словам людей, занимающихся организацией елок, вопрос о том, кто займет «Крокус», на рынке не стоит. Обычно все площадки распределяются за год до начала новогодних шоу, но есть арены, с которыми все очевидно по умолчанию. «Крокус» — одна из них. Другой подобный пример — «Лужники». А с «Олимпийским», наоборот, невозможно угадать, кто там будет работать.
Аренда «Крокус Сити Холл» может стоить порядка 1,5 миллиона рублей за сутки. Столько заплатил в 2018 году Финансовый университет при Правительстве РФ, когда арендовал большой зал для посвящения в первокурсники.
Источники на рынке подтвердили расценки, назвав сумму в миллион-полтора, отметив, что «Крокус», не в пример многим, удобен тем, что там есть оборудование для организации представлений и это позволяет существенно сэкономить на техническом райдере.
«Главный секрет Деда Мороза» идет с 22 декабря. Последнее представление состоится 7 января. Всего спектакль покажут 36 раз (длительность шоу — 1,5 часа, подарок в стоимость не включен). Самые простые билеты на балкон можно приобрести за 660 рублей, стоимость премиум-партера доходит до 42 тысяч рублей. Средняя стоимость — около двух тысяч рублей.
В зале «Крокус Сити Холла» около шести тысяч кресел. При стопроцентной заполняемости зала на всех представлениях в итоге «Седьмая радуга» может получить за билеты около 450 миллионов рублей.
У себя на сайте организаторы елки обозначили бюджет новогоднего шоу — 350 миллионов рублей. Эта сумма кажется несколько завышенной.
«В себестоимость шоу входят затраты на создание спектакля, аренду зала, рекламу, обслуживание офиса, штат сотрудников и технический райдер. У крупняков траты на создание контента занимают небольшую часть — процентов десять. 20-30 процентов идут на рекламу. Еще 15-20 — на аренду зала», — говорит собеседник Daily Storm.
Также, по его словам, создатели больших спектаклей ориентируются на планку в 60 процентов заполняемости зала — если удастся ее достичь, то прибыль гарантирована.
Для сравнения, бюджеты на постановку современных мюзиклов и масштабных ледовых шоу — это приблизительно 150-200 миллионов рублей.
В прошлом году «Седьмая радуга» давала в «Крокусе» новогоднее представление «Ну, погоди! Поймай звезду». Данных о его сборах найти не удалось. Создатели шоу сообщали о том, что бюджет шоу составлял пять миллионов долларов.
Выручка ООО «Седьмая радуга энтертейнмент» в 2017 году составила 120 миллионов рублей, тогда как затраты — всего 65 миллионов. В 2016-м ни у одной фирмы со словосочетанием «Седьмая радуга» в названии не было столь серьезных оборотов. В 2015-м самые большие цифры были у другого ООО «Седьмая радуга энтертейнмент» (владельцем компании был сам Александр Зубарев, в 2016-м фирма прекратила свою деятельность): выручка — 219 миллионов рублей, себестоимость продукции — 227 миллионов. Самый большой оборот, согласно СПАРК-Интерфакс, за последние годы был у другой фирмы из группы компаний: в 2014-м ООО «Седьмая радуга энтертейнмент» показала выручку в 395 миллионов рублей.
На официальном сайте «Главного секрета Деда Мороза» вместе с ООО «Седьмая радуга энтертейнмент» указаны также: ООО «Смешарики» (владеет правами на «Смешариков»), ООО «ТойРой Медиа» (владеет правами на «Дракошу Тошу»), АО «Цифровое телевидение» (проект ВГТРК и «Ростелеком», объединяющий 19 телеканалов; владеет правами на десятки товарных знаков, в том числе на мультипликационные персонажи), ООО «Ноль Плюс Медиа» («дочка» АО «Цифровое телевидение», отвечающая за рекламу на телеканале «Мульт»).
Московская федерация профсоюзов. «Тайна планеты Земля» (кремлевская елка)
Еще одна классическая елка — сказочное представление для детей, из тех, что проходили в советские годы и остались востребованными в современной России. Представление в Кремле входит в топ-4 спектаклей, которые проводятся на крупных площадках. Однако сезон 2018-2019 внес свои коррективы: елки в «Лужниках» и «Олимпийском» отменили (о них мы еще расскажем), и из больших престижных залов остались только Государственный Кремлевский дворец и «Крокус Сити Холл».
Организует «Тайну планеты Земля», как и предыдущие кремлевские елки, Московская федерация профсоюзов при поддержке правительства Москвы и Управления делами президента. Продюсированием представлений все последние годы занимается Илья Щинов.
Совместно с братом Кириллом он владеет ООО «Ренессанс», занимающимся деятельностью в области искусства и развлечений. В последние годы компания показывает стабильную выручку 20-26 миллионов рублей.
До 2007 года за постановку кремлевских елок отвечал отец братьев — Станислав Щинов. В 1993 году «Коммерсантъ» писал о скандале с его участием. Концертмейстер в то время возглавлял компанию «Арт-Микс», которая выступала посредником при подготовке новогоднего представления. 25 декабря работники «Арт-Микса» сорвали подготовленную режиссером сдачу представления — отключили электричество, заперли костюмы, выключили микрофоны. Режиссер считал, что все произошло из-за того, что он хотел изменить унылый «затейниковский» имидж кремлевской елки, а прибыль посредников не зависела от качества представления. После этого Станислав Щинов покинул пост руководителя «Арт-Микса», но елки в Кремле организовывать не перестал. Работа над сказочными представлениями позволила ему заработать на элитную двухуровневую квартиру с сауной в историческом центре Москвы.
Говорить о стоимости аренды Государственного Кремлевского дворца в данном случае не совсем корректно, потому что Управделами, которому принадлежит ГКД, является одним из организаторов представления.
Сезон кремлевских елок уже стартовал. Всего запланировано 42 представления с 24 декабря по 8 января. Зал ГКД в состоянии вместить около 6000 зрителей.
Цены на «Тайну планеты Земля» выше, чем на большинство других елок. Дети членов профсоюза могут попасть на представление за 2400 рублей, взрослому члену профсоюза, который хочет прийти на представление с ребенком (два билета), придется отдать от 3600 до 5400 рублей. Всем остальным придется платить от 2650 до 5900 рублей. Но есть еще и две льготные елки, 25 и 29 декабря, на которые можно попасть за 1900 рублей. Средняя стоимость билета (с учетом того, что большинство представлений детские) — около 3000 рублей. Подарок в стоимость не входит.
Билетная программа, по нашим расчетам, может принести организаторам около 750 миллионов рублей.
По кремлевской елке активно работают перекупщики. На одном из сайтов-двойников на украинском хостинге билеты на «Тайну планеты Земля» продаются по цене от 7000 до 14 000 рублей.
Через процедуру госзакупок Московская федерация профсоюзов продала билетов на 7,7 миллиона рублей. Главные клиенты — столичные управы.
Финансовые показатели профсоюза в 2017 году, согласно СПАРК-Интерфакс, исчисляются сотнями миллионов рублей. Выручка — 384 миллиона рублей, себестоимость — 284 миллиона.
Студия «Анимаккорд». «Маша и Медведь. Очень детективная история. Да-Да!»
Не слишком распространенная в этом сезоне история, когда владелец товарного знака решается самостоятельно организовать новогоднее представление под своим брендом.
«Маша и Медведь» с точки зрения жанра ближе к «цирковым» елкам, чем к классическим представлениям. Организаторы обещают, что зрители увидят мюзикл с цирковыми номерами и сценами, поставленными фокусниками-иллюзионистами. В центре сюжета, разумеется, Маша и другие персонажи мультфильма.
Место проведения — ММЦ «Планета КВН». Единственный постоянный арендатор этой сцены — это театр «Сатирикон», который платит Дому КВН (на 51% принадлежит семье Масляковых) относительно небольшие деньги: 300 тысяч рублей за сутки. Сумели ли организаторы «Маши и Медведя» согласовать такие же условия, неизвестно.
Спектакль начали показывать еще 22 декабря, а завершатся представления в Рождество — 7 января. Всего за это время артисты выйдут на сцену 30 раз. Длится шоу 70 минут, и подарок в стоимость не входит. Билетная программа выглядит демократично: цены от 500 до 3500 рублей. Средний ценник — около 1500 рублей.
Вместимость зала — около 800 мест, а значит, выручка за билеты может составить 36 миллионов рублей.
Годовой оборот ООО «Маша и Медведь», которое занимается организацией елки, заметно выше. В 2017 году выручка компании превысила 350 миллионов рублей. Конечные бенефициары общества находятся на Кипре — среди акционеров Animaccord LTD.
Группа компаний «Дилявер». «Пираты и корабль-призрак»
Это вторая после Марии Киселевой (организатор представления «Сказка о царе Салтане» в бассейне «Водного стадиона») попытка сделать новогоднее шоу на воде. Проходит оно в «Олимпийском» — но не на главной арене, а в бассейне. Зрителям предлагают посмотреть на синхронисток, прыгунов в воду, гимнасток и «летающих» спортсменов-флайбордистов.
Организовывает шоу еще один ветеран новогодних праздников — Дилявер Аблямитов. В группу компаний «Дилявер» (существует с 1992 года) входит девять действующих фирм и шесть, которые уже прекратили свою работу. Компании регулярно получают государственные контракты, сумма по которым достигает отметки в сотни миллионов рублей ежегодно: через «Дилявер» чиновники закупают тысячи билетов, в том числе на представления, которые организуют другие фирмы.
Системой по продаже билетов Profticket, разработанной в ГК «Дилявер», пользуются многие столичные театры: МХТ имени Чехова, Театр Ермоловой, «Табакерка» и другие.
Аренда бассейна «Олимпийского», где показывают «Пираты и корабль-призрак», может стоить порядка 400 тысяч рублей в день. Столько платило Министерство спорта за проведение здесь чемпионата страны по плаванию в 2017 году.
На трибунах могут разместиться около 1700 человек. «Пираты» — среди рекордсменов по частоте спектаклей, запланировано 64 представления с 21 декабря по 13 января. Длительность шоу, как у большинства елок от традиционных организаторов, — 70 минут. Подарок нужно приобретать отдельно.
Цены начинаются от 600 рублей. Самый дорогой билет в ложу можно приобрести за 12 тысяч рублей. Стоимость одних мест может отличаться в зависимости от дня недели и времени начала представления. Средний ценник — примерно 1500 рублей. При полной заполняемости зала «Дилявер» мог бы заработать на билетах 163 миллиона рублей.
Согласно «СПАРК-Интерфакс», общая выручка фирм, входящих в группу компаний «Дилявер», в 2017 году превысила 700 миллионов рублей.
ТКК «Гранат». «Три кота», «Барбоскины», «Ми-ми-мишки», «Лунтик»
Театрально-концертная компания «Гранат» (они же — Dikobraz Production) организует в этом году несколько новогодних представлений: «Ми-ми-мишки: новогодний переполох», «Три кота: новогодние подарки», «Барбоскины и тайна книжной полки», «С Новым годом, Лунтик». Все они проходят на двух площадках — в Конгресс-центре РЭУ имени Плеханова и Центре международной торговли. Плюс шоу объединяет то, что их героев — персонажей мультфильмов — регулярно показывают на канале «Карусель».
Жанр всех четырех елок — классические новогодние сказки с вовлечением зрителей в представление. Сюжет у каждого шоу свой.
Про ТКК «Гранат» мы уже рассказывали в первой части материала, посвященной бывшим спортсменам, которые занялись организацией елок. Бенефициаров у компании трое: братья Денис и Дмитрий Лелявины (им принадлежит по 40% капитала), а также Игорь Хитун.
Данных о том, сколько могла бы стоить аренда Конгресс-центра РЭУ имени Плеханова, в открытом доступе нет — площадка ремонтировалась и начала принимать большие мероприятия только с осени 2017 года. Но судя по количеству мест — на сайте заявлено 1080 кресел — арендная плата должна быть в районе нескольких сотен тысяч рублей в день. В зале Центре международной торговли, где будут проходить представления, около 500 мест.
Начались представления, организованные ТКК «Гранат», 22 декабря (открыли сезон «Ми-ми-мишки») и завершатся 7 января (это будет «Лунтик»). Всего должно быть 27 представлений в Конгресс-центре и 13 в ЦМТ. Стоимость билетов — от 500 до 3900 рублей. Средний ценник около 1500 рублей. При стопроцентной заполняемости билетные сборы по всем четырем шоу могут составить до 50 миллионов рублей.
Выручка ТКК «Граната» в 2017 году составила 25 миллионов рублей, а у АДВ (Dikobraz Production) она была равна 3,3 миллиона.
Отмененные елки. «Союзмультфильм» в «Лужниках», «Три богатыря и сказочное Новогодье» в «Олимпийском»
Две из четырех самых престижных классических елочных площадок остались в этом году без новогодних спектаклей. Хотя заявки и на «Лужники», и на «Олимпийский» подавали организаторы, работающие с известными брендами.
«Сборы в 500 миллионов за сезон в этом году — утопия. Их достигали в свое время, но сейчас период кризиса, и таких цифр не показывает никто», — говорит собеседник Daily Storm из индустрии елок.
По его мнению, спектакли в «Олимпийском» и «Лужниках» отменили, потому что поняли, что сборов, которые гарантировали бы доход, возможно, не получится добиться.
Организатором шоу «Три богатыря и сказочное Новогодье» было ООО «Орион», принадлежащее продюсеру Дмитрию Иванову, прославившемуся благодаря суду за товарный знак «КВН» с Александром Масляковым.
Новогоднее шоу «Союзмультфильм» запускала одноименная компания. Отвечал за постановку продюсер фестиваля «Нашествие» Юрий Донцов.