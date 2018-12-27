Кто зарабатывает на столичных елках?

Daily Storm продолжает рассказ о новогодних елках в Москве. Каждый год организаторы представлений продают билеты на сотни миллионов рублей. Главные площадки — «Крокус Сити Холл» и Государственный Кремлевский дворец — из года в год забирают одни и те же компании. Их конкуренты вынуждены искать альтернативные места для представлений — хороших залов немного, а неверный выбор может разорить рискнувшего заняться елками предпринимателя.





«Седьмая радуга». «Главный секрет Деда Мороза»





Внутри «елочной индустрии» принято сортировать представления по другим критериям — отталкиваться не от профессии организаторов и главных звезд, а от размеров площадки.





«Принято выделять крупняки — это «Олимпийский», «Лужники», «Крокус», Кремль. Те, у кого билетная программа на сеанс начинается от 5,5 тысячи билетов. Среднего сегмента с залами по 2,5 тысячи в России практически нет. Нижний сегмент — около 1000 мест», — рассказал Daily Storm специалист, занимающийся организацией новогодних спектаклей.





Самой топовой елкой в индустрии считают представления, которые проходят в «Крокус Сити Холл». В сезоне 2018-2019 на этой площадке будет идти спектакль «Главный секрет Деда Мороза». По сюжету это классическая елка с детьми, сказочными персонажами и Дедом Морозом.





Организатор — ООО «Седьмая радуга энтертейнмент». Эта одна из девяти компаний (четыре из них действующие, еще пять ликвидированы), в названии которых присутствует словосочетание «Седьмая радуга». Они связаны с продюсером Александром Зубаревым, который на протяжении как минимум десяти лет представлял интересы Эдуарда Успенского в сделках и судебных разбирательствах вокруг товарных знаков — Чебурашки, кота Матроскина, Дяди Федора и других.