Как сидящий в СИЗО «король госзаказа» зарабатывает на отходах в Красноярском крае

В недавнем прошлом у «Планета-сервис» были проблемы с законом: силовики доказали, что компания предоставляла фальшивые сведения о якобы выданных Бинбанком банковских гарантиях. Вдобавок местная прокуратура сейчас добивается того, чтобы Минэкологии признало недействительным соглашение о передаче оператору права перерабатывать ТКО на территории Мотыгинской технологической зоны. Аналогичное решение суд уже выносил по Назаровской технологической зоне.





Daily Storm попытался связаться с обеими компаниями. При вызове по номеру, указанному на странице «Планета-сервис», автоответчик сообщил, что звонок осуществлен в Красноярскую рециклинговую компанию (КРК). Однако никто трубку не поднял. Телефоны, указанные при регистрации ООО «Чистый город Красноярск», доступны, но не отвечают.





КРК и «король госзаказа»





Третий совладелец компании «Чистый город Красноярск» Илья Ильин, согласно «СПАРК-Интерфакс», не только выступает бенефициаром «Планета-сервис» через охранное агентство «Бастион-регион» (этому юрлицу принадлежат 22% доли в «Планета-сервис», но и руководит Красноярской рециклинговой компанией, куда при звонке попал Daily Storm.





КРК была зарегистрирована в 2013 году в Красноярске. Судя по данным сайта госзакупок, она является оператором по обращению с ТБО на территории нескольких районов Красноярска: так, 25 декабря, одновременно с «Планета-сервис», она разместила тендер на вывоз ТКО за 2,5 миллиарда рублей.





Основным владельцем КРК через ЗАО ИГ «РВМ Капитал» летом 2018 года стало акционерное общество «Ленгипротранс» — главный проектировщик объектов РЖД. В числе его акционеров — миллиардеры и «короли госзаказа» Алексей Крапивин и Валерий Маркелов. Последний был арестован 2 октября в рамках уголовного дела против высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко: следствие считает, что Маркелов выдал ему два миллиарда рублей отката за покровительство бизнесу. Крапивин же, как утверждал «Росбалт», был объявлен в розыск.





Стоит отметить, что доля «РВМ Капитал» (85%) сейчас находится в залоге у банка «Финсервис» Михаила Ботвинкина (входил в совет директоров банка «Россия» и Газпромэнергобанка) до полного исполнения обязательств по договору о выдаче банковских гарантий.