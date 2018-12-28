Как сидящий в СИЗО «король госзаказа» зарабатывает на отходах в Красноярском крае

Красноярский край, как и многие другие регионы, задумался о борьбе с мусорными свалками: чиновники определились с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в технологических зонах, запустили новые «современные полигоны» и разместили многомиллиардные контракты на транспортировку отходов. Один из них получила ничем не примечательная на первый взгляд компания, которая оказалась связана с сотрудником структуры Росимущества и арестованным «королем госзаказа» Валерием Маркеловым.
В сентябре 2018 года в городе Канске, население которого составляет менее 100 тысяч человек, состоялось торжественное открытие «современного полигона» ТКО. Его запуск министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин назвал «событием краевого масштаба», поскольку полигон сможет обрабатывать мусор во вторичное сырье и создаст рабочие места для 100 местных жителей. Оператором по обращению с ТКО в Канской технологической зоне за полгода до этого стало ООО «Планета-сервис», входящее в группу компаний «Кашалот».
В конце декабря «Планета-сервис» разместила закупку на транспортировку ТКО в пределах вверенной ей зоны. Единственным поставщиком услуг была выбрана неизвестная компания «Чистый город Красноярск». В ней работает лишь один сотрудник, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». За четыре года существования у юрлица не было ни одного контракта, и тут ему выпал куш — контракт на 2,3 миллиарда рублей. В документации, выложенной на сайте госзакупок, не оговорены сроки оказания услуг, а это значит, что многомиллиардная закупка на транспортировку ТКО, по сути, может проводиться регулярно.
Проблемы с силовиками и семейные узы
Владельцами «Чистый город Красноярск» с уставным капиталом в 48 485 рублей почти в равных долях являются три лица: Евгений Кравец (34%; он же возглавляет компанию), Илья Ильин и Наталья Кузьмина (по 33%).
Кузьмина, помимо того что с этого месяца назначена руководителем «внучки» Росимущества (возглавляет недавно созданное ООО «Ростехинвентаризация-БТИ»), владеет долей оператора по обращению с ТКО «Планета-сервис». В «Планета-сервис» ее бизнес-партнером выступает Данила Кравец — сын владельца «Чистый город Красноярск» Евгения Кравеца. Кстати, Кравец-старший раньше также был владельцем «Планета-сервис».
В недавнем прошлом у «Планета-сервис» были проблемы с законом: силовики доказали, что компания предоставляла фальшивые сведения о якобы выданных Бинбанком банковских гарантиях. Вдобавок местная прокуратура сейчас добивается того, чтобы Минэкологии признало недействительным соглашение о передаче оператору права перерабатывать ТКО на территории Мотыгинской технологической зоны. Аналогичное решение суд уже выносил по Назаровской технологической зоне.
Daily Storm попытался связаться с обеими компаниями. При вызове по номеру, указанному на странице «Планета-сервис», автоответчик сообщил, что звонок осуществлен в Красноярскую рециклинговую компанию (КРК). Однако никто трубку не поднял. Телефоны, указанные при регистрации ООО «Чистый город Красноярск», доступны, но не отвечают.
КРК и «король госзаказа»
Третий совладелец компании «Чистый город Красноярск» Илья Ильин, согласно «СПАРК-Интерфакс», не только выступает бенефициаром «Планета-сервис» через охранное агентство «Бастион-регион» (этому юрлицу принадлежат 22% доли в «Планета-сервис», но и руководит Красноярской рециклинговой компанией, куда при звонке попал Daily Storm.
КРК была зарегистрирована в 2013 году в Красноярске. Судя по данным сайта госзакупок, она является оператором по обращению с ТБО на территории нескольких районов Красноярска: так, 25 декабря, одновременно с «Планета-сервис», она разместила тендер на вывоз ТКО за 2,5 миллиарда рублей.
Основным владельцем КРК через ЗАО ИГ «РВМ Капитал» летом 2018 года стало акционерное общество «Ленгипротранс» — главный проектировщик объектов РЖД. В числе его акционеров — миллиардеры и «короли госзаказа» Алексей Крапивин и Валерий Маркелов. Последний был арестован 2 октября в рамках уголовного дела против высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко: следствие считает, что Маркелов выдал ему два миллиарда рублей отката за покровительство бизнесу. Крапивин же, как утверждал «Росбалт», был объявлен в розыск.
Стоит отметить, что доля «РВМ Капитал» (85%) сейчас находится в залоге у банка «Финсервис» Михаила Ботвинкина (входил в совет директоров банка «Россия» и Газпромэнергобанка) до полного исполнения обязательств по договору о выдаче банковских гарантий.