Жан-Пьер Тома — рассказываем историю человека номер один в РУСАЛе

Ставший во главе совета директоров РУСАЛа Жан-Пьер Тома известен во Франции как приближенный Саркози, которого тот направил в нулевые налаживать связи с российским бизнесом. До этого Тома был казначеем в партии, которая получала деньги из тайных фондов правительства, с откатов при реконструкции школ и от посредников при торговле оружием.





Казначей





Вы когда-нибудь слышали о российском политике Наталье Орловой? Скорее всего, нет. А ведь это бессменный казначей главной политической силы нашей страны — партии «Единая Россия».





Вот такой же незаметный пост занимал в начале 90-х Жан-Пьер Тома, товарищ Николя Саркози, во Франции. Политик отвечал за финансирование Республиканской партии (Parti républicain). В 1997 году она прекратила свое существование. На ее остатках возникла Либерал-демократическая партия, затем Союз за народное движение, который Николя Саркози реорганизовал в партию «Республиканцы».





Чтобы было понятнее, все это умеренно правые силы, к которым относится уже упомянутый Саркози и друг нашего президента Франсуа Фийон, проваливший последние выборы.



