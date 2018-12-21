Правовой хаос или лоббизм охотников? Спустя восемь лет в России принят закон о защите животных

«Законопроект определяет, что основным принципом правового регулирования в области обращения с животными является гуманное отношение, критерием которого является благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей; отношение к ним как к чувствующим существам, способным испытывать страх и боль», — говорится в пояснительной записке документа, гарантирующего защиту животным.





Также законопроект вводит запрет пропаганды жестокого обращения с животными и определяет правовой статус приютов для животных, устанавливает требования к их размещению, содержанию и использованию животных, находящихся в таких приютах. Он запрещает устраивать собачьи бои, натравливать животных на других зверей и на людей, кроме случаев необходимой обороны и законного использования служебных собак.





Вводится запрет и на содержание диких зверей в квартирах, частных домах и на садовых участках. Под запрет подпадают контактные зоопарки и содержание животных в барах, кафе и ресторанах. В целом закон обязывает граждан обеспечивать питомцам необходимые условия жизни, устанавливая правила выгула и требования к их содержанию.





Ярым противником принятия закона выступил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. За день до голосования он сказал, что эта инициатива вызывает у него шок, а вся терминология взята с потолка.





«Я, честно говоря, в шоке от того, что там написано. Это просто какой-то правовой хаос… Например, «дикое животное». Что под этим понимается: дикое животное — это животное, которое изъято из естественной среды обитания, и — внимание — потомки данного животного. Но я прошу прощения, все собаки, все кошки и все попугайчики — это потомки тех, кто когда-то был изъят из естественной среды обитания», — категорично заявил сенатор, уже после одобрения закона профильным комитетом СФ.