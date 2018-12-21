Правовой хаос или лоббизм охотников? Спустя восемь лет в России принят закон о защите животных

Совет Федерации в пятницу, 21 декабря, раскритиковал, но принял законопроект «Об ответственном обращении с животными». Сомнения в необходимости норм высказал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, считающий, что законопроект не проработан, а его терминология взята с потолка. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, поддержавшая сенатора, попросила до конца весенней сессии выяснить вопрос о наличии в городах и селах России специальных площадок для выгула собак. В Госдуме утверждают, что Клишас некомпетентен, поскольку полномочия по организации мест выгула собак действует для муниципалитетов уже год в соответствии с законом о местном самоуправлении. Как рассказали Daily Storm защитники животных, восемь лет принятие закона тормозили влиятельные охотники, среди которых и сенаторы.
«Законопроект определяет, что основным принципом правового регулирования в области обращения с животными является гуманное отношение, критерием которого является благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей; отношение к ним как к чувствующим существам, способным испытывать страх и боль», — говорится в пояснительной записке документа, гарантирующего защиту животным.
Также законопроект вводит запрет пропаганды жестокого обращения с животными и определяет правовой статус приютов для животных, устанавливает требования к их размещению, содержанию и использованию животных, находящихся в таких приютах. Он запрещает устраивать собачьи бои, натравливать животных на других зверей и на людей, кроме случаев необходимой обороны и законного использования служебных собак.
Вводится запрет и на содержание диких зверей в квартирах, частных домах и на садовых участках. Под запрет подпадают контактные зоопарки и содержание животных в барах, кафе и ресторанах. В целом закон обязывает граждан обеспечивать питомцам необходимые условия жизни, устанавливая правила выгула и требования к их содержанию.
Ярым противником принятия закона выступил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. За день до голосования он сказал, что эта инициатива вызывает у него шок, а вся терминология взята с потолка.
«Я, честно говоря, в шоке от того, что там написано. Это просто какой-то правовой хаос… Например, «дикое животное». Что под этим понимается: дикое животное — это животное, которое изъято из естественной среды обитания, и — внимание — потомки данного животного. Но я прошу прощения, все собаки, все кошки и все попугайчики — это потомки тех, кто когда-то был изъят из естественной среды обитания», — категорично заявил сенатор, уже после одобрения закона профильным комитетом СФ.
На заседании верхней палаты в пятницу, 21 декабря, Клишас нашел новые аргументы, почему документ принимать не надо.
«Закон содержит ряд положений, например — запрет выгула собак вне специальных мест, которые определены органами местного самоуправления. Как вы полагаете, существует ли такая инфраструктура в городах РФ, есть ли у вас по этому поводу статистические данные?» — обратился парламентарий к представителям Минприроды.
«Будут пересмотрены стандарты по приютам, по местам для выгула, скольким субъектам и муниципалитетам нужно будет направить средств. Порядок расчета есть? Но вы, скорее всего, скажете, что нет, но тогда замечание. Мы сегодня три закона принимаем — об игорных зонах, о журналистах, мы ни одной цифры не знаем, хотя однозначно там такие расходы появляются…» — поддержал Клишаса коллега Дмитрий Шатохин.
Согласилась с аргументами Клишаса и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, раскритиковавшая авторов законопроекта за отсутствие хотя бы приблизительных расчетов по организации инфраструктуры для выгула собак.
«Когда выгуливают собак на детской площадке и при этом не убирают с пакетиками и совочком, понятно, что это безобразие. Нельзя это позволять, там дети гуляют… Обязательно надо, чтобы муниципалитеты позаботились о создании условий для правильного ухода за животными. Мне рассказывали, что есть такой элитный поселок, где на каждом столбе специальная коробочка с пакетиками целлофановыми, любой может его взять. Кроме того, еще стоят урны для сбора понятно чего. Поэтому все равно надо начинать: не будет культуры, не будет порядка», — подчеркнула Матвиенко, тем не менее призвавшая сенаторов проголосовать за принятие документа.
В итоге большинством голосов при одном голосовавшем против и одном воздержавшемся законопроект был принят. За неравнодушие сенаторов поблагодарил спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвавший закон очень важным и нужным для общества.
«Он был внесен в Госдуму в 2010 году. Еще при обсуждении вопроса о запрете контактной притравки звучали обращения со стороны зоозащитников с просьбой как можно быстрее принять базовый закон об ответственном обращении с животными. Теперь важно, чтобы в течение полугода правительство разработало все необходимые подзаконные акты, чтобы закон наконец начал работать», — отметил Вячеслав Володин.
С воодушевлением восприняли принятие закона и защитники животных, заявившие Daily Storm, что его принятию мешали влиятельные политики, включая сенаторов.
«В законе животные впервые названы не имуществом, не вещью, а существами, испытывающими чувства и эмоции. Клишас — ярый охотник, он был председателем общероссийской общественной организации «Федерация охотничьего собаководства», он сторонник притравок — самого жестокого и позорного явления в России, которого уже нигде в мире не существует. Именно благодаря этому и ряду других сенаторов-охотников этот закон так долго блокировали и не принимали», — рассказала эксперт комиссии по экологической политике Московской городской думы Елена Иванова.
По ее словам, именно сенаторы-лоббисты остановили принятие закона во втором и третьем чтении в 2017 году.
«То, что Клишас заявил, что в законе правовой хаос, — вы понимаете, этот закон прошел массу правовых управлений, он прошел согласование строжайшего и профессиональнейшего управления администрации президента, которое возглавляет опытнейший юрист Лариса Игоревна Брычева, а сам сенатор входил в рабочую группу по подготовке этого закона», — пояснила Иванова.
С недоумением воспринял аргументы Андрея Клишаса и глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
«Меня, честно говоря, комментарий Андрея Клишаса неприятно удивил. Насчет «правового хаоса». Закон восемь лет согласовывался с 28 федеральными ведомствами. И они все его поддержали и одобрили. Ни одно министерство, включая Минюст, ни одно управление в законе «правового хаоса» не усмотрело. Не нашли его там и юристы и эксперты в сфере обращения с животными, которые приняли участие в более чем ста наших круглых столах, совещаниях и рабочих группах по подготовке законопроекта», — возмутился парламентарий.
По его словам, полномочие по организации мест выгула собак действует для муниципалитетов уже год — в соответствии с законом о местном самоуправлении.
«Ничего нового наш закон здесь не привносит. Никто не штрафует за выгул собак сейчас, не будет и 1 января. Кто хочет поэкспериментировать, зову всех на совместную прогулку. Я собираюсь погулять со своей Белкой утречком… Собаки и кошки были не «изъяты», как считает Клишас, а одомашнены человеком. А процедура изъятия дикого животного из естественной среды обитания регулируется 52 ФЗ «О животном мире», а также законодательством об охоте и рыболовстве. Так что тут сенатор либо подменяет понятия, либо просто в них путается», — убежден Бурматов.