Попросившая президента о помощи Андреева: После разговора с Путиным и Бегловым у меня появилась надежда

— Алла Анатольевна, как Вы оцениваете итоги встречи с врио губернатора Санкт-Петербурга?





– Я бы сказала очень острожно. Так как мне удалось озвучить проблему обманутых дольщиков Санкт-Петербурга на очень высоком уровне, у меня появилась надежда, что она будет решена. Я очень хочу, чтобы справедливость и здравый смысл восторжествовали. И все, что натворено застройщиками на домах ЖК «Ленинский парк» и ЖК «Прибалтийский» (проблемные долгострои ГК «Город», обманувшей дольщиков Санкт-Петербурга. — Примеч. Daily Storm), было исправлено.

— Почему Вы отказались от первой встречи с Александром Бегловым? Некоторые СМИ преподнесли это как устроенный Вами скандал, что Вы чуть ли не хлопнули дверью.





— Во-первых, Владимир Владимирович попросил Александра Дмитриевича лично встретиться со мной. Во-вторых, для чего на этой первой встрече с врио губернатора появилась такая группа людей, с которыми я не знаю, как не то что за одним столом сидеть, но и жить на одной планете… Эти граждане в течение нескольких лет поливали меня грязью, порочили имя моего покойного мужа и обвиняли меня в его убийстве. Они написали огромное количество заявлений против меня, что я такая плохая, порочу честь и достоинство хороших, добрых чиновников и застройщиков.





Сейчас они ходят в суды и просят отпустить находящихся в СИЗО Максима Ванчугова и Сергея Гавриша, обвиняемых по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков, а также находящегося под домашним арестом Руслана Ванчугова. (Ванчуговы — совладельцы ГК «Город», обвиняемые в хищении около трех миллиардов рублей. — Примеч. Daily Storm). Сегодня у каждого застройщика есть специальные люди, их так называемые дольщики, которые оправдывают их любые, даже преступные решения.





Так вот, меня не предупредили о том, что встреча планируется именно в таком формате. Лично мне кажется, что они готовили мне там ловушку. Думали, что я останусь, а потом меня просто смешали бы с грязью, как это они обычно делают в интернете. Ведь понятно, что после разговора с президентом маховик системы запустился…





— Почему вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин после вашего появление на пресс-конференции президента обвинил Вас в самопиаре в своем Facebook?





— Господин Албин много чего любит заявлять. На данный момент, конечно, я уже не дольщик. Мой дом был введен в эксплуатацию в июне 2017 года недостроенным, с огромным количеством нарушений, в том числе Градостроительного кодекса. По сути, было совершено уголовное преступление. Например, в доме до сих пор нет автоматической противопожарной защиты. После «Зимней вишни», думаю, ни один эмчээсовец не поставит свою подпись под сдачей такого объекта. Но дело в том, что пожарный инспектор в комитете по строительству Санкт-Петербурга — свой, поэтому они могут под шумок вводить в эксплуатацию такие дома, хотя по действующему российскому законодательству это категорически запрещено.





Я считаю, что это чудовищно, и слава богу, что у нас ничего не случилось. Хотя это не единственная претензия. Дом был сдан фактически без окон, без дверей, незастекленный, с неработающими лифтами, без электричества, с подвалами, полными воды. Красивые ворота поставили на паркинг, скрыли факт того, что он полностью затоплен...





Прошло уже полтора года, но эти нарушения не исправлены. Вместо помощи в решении проблем — заявляют: если что-то не устраивает, подавайте в суд на застройщика. С которого, естественно, взять нечего. Ни финансовых активов, ни собственности у него нет. А для того чтобы нам подать в суд на застройщика, нужна строительная экспертиза, которая стоит бешеных денег. То есть нас просто загнали в угол. В сентябре нам официально заявили, что наши дома достроены, все отлично, а все неполадки — результат эксплуатации дома жильцами.





Например, у нас в доме есть квартира, где не сделан балкон. Ее собственница выиграла суд, хотя застройщик обвинил ее в том, что она сама его сломала. Вот такое творится! Поэтому в данной ситуации поведение администрации, ее отдельных чиновников не выдерживает никакой критики. Или такой пример. Сейчас в эксплуатацию введен один из корпусов ЖК «Ленинский парк», а там в договорах долевого участия везде была прописана отделка квартир. С каждого собственника — всего в доме 1000 квартир — было взято порядка 200 тысяч рублей, но условия договора ни у кого не выполнены, и эти деньги, видимо, были похищены Ванчуговым.





— Администрация города этого не видит? Как Вы объясните тогда заявления вице-губернатора о массовом решении проблем дольщиков?





— Администрации города что надо? Отчитаться в Москву. Они ввели в эксплуатацию долгострой и забыли. Но вселиться туда люди не могут, хотя им обещали, что все будет сделано по договору. Вся эта история тянется с 2015 года. Однако, несмотря на то что на нее обратили внимания власти Санкт-Петербурга, конца-краю не видно.





Чтобы достроить наши дома, в черте Санкт-Петербурга был приватизирован большой участок земли (более 100 гектаров) стоимостью порядка восьми миллиардов рублей. Речь идет о так называемой Каменке. После чего деньги на достройку домов были выделены, но их все равно не хватило. Хотя за эти миллиарды можно было все построить с нуля дважды.





Хочу отметить, что я состою в координационных советах обманутых дольщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области и России, поэтому могу ответственно заявить, что власти пытаются решать проблемы дольщиков, но по какой-то причине все превращается в фарс. Ведь, по сути, людей, довольных действиями чиновников, нет. Игорь Албин апеллирует к цифрам о решении проблем дольщиков, но по факту как это жилье вводится в эксплуатацию? Жить в этих домах невозможно.





— То есть власть не устраивает информация, которую Вы рассказываете через СМИ?





— Меня облить грязью пытались давно. У Албина есть такой личный блогер Николай Камнев, который с января 2017 года начал меня всячески очернять. Именно поэтому сейчас в отношении меня пытаются возбудить уголовное дело. Так вот из Facebook Камнева я узнала, что на меня написали заявление в Следственный комитет, в котором предположили, что я сама убила своего мужа. «Предполагается, что, клевеща сегодня президенту на строителей, она пытается уйти от ответственности за убийство мужа», — написал этот блогер.





В этом заявлении разглашена секретная информация следствия по фактам убийства, и откуда она у него — я не знаю. Но это, конечно, нельзя было выкладывать вот таким образом. Мне известно, что этот человек приехал за Албиным из Костромы и всячески пытается его возвысить и обелить. Также у вице-губернатора есть собственная пиар-служба, которая занимается тем же самым.





Я раньше Албину очень сильно доверяла, уважала его, но я ему была нужна ровно до того момента, пока он не приватизировал эту землю стоимостью восемь миллиардов. Ведь другого варианта достройки наших домов не было, понимаете? Но мы тогда, выступая на его стороне, рассчитывали, что все будет достойно достроено. И он сам нам обещал, что все будет отлично. Но в итоге обманули не только меня, но и людей, которых я уговаривала потерпеть. Деньги исчезли неизвестно куда, а Албин со мной после этого перестал общаться: как отрезало.





— А сколько всего дольщиков обманула ГК «Город»?