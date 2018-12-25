Борьба за Курилы. КПРФ в поиске кандидата на пост губернатора Сахалинской области

В конце января 2019 года ЦК КПРФ проведет семинар-совещание руководителей комитетов региональных отделений, где партия должна будет определиться с основными кандидатами в губернаторы регионов на выборах 8 сентября.
Как сообщили Daily Storm несколько источников в КПРФ, один из основных претендентов на пост губернатора Сахалина от Компартии — депутат Госдумы, избранный от Хабаровского края, Сахалинской области, Приморья и Еврейской автономной области, секретарь ЦК КПРФ Алексей Корниенко. Принципиальное одобрение его кандидатуры уже получено от Геннадия Зюганова.
Сахалинский областной комитет КПРФ в прошедшую субботу, 22 декабря, провел пленум, на котором начали обсуждать кандидатов в губернаторы местными партийными отделениями. Ориентировочно обсуждение закончится в конце апреля будущего года, а уже в мае-июне будет принято окончательное решение по фигуре, которая представит коммунистов на выборах главы Сахалинского региона.
Сам Алексей Корниенко в разговоре с Daily Storm отметил, что является лишь одним из тех, кого рассматривают на выдвижение, и окончательное слово будет за рядовыми коммунистами сахалинского обкома КПРФ.
«Последнее время сахалинцев многое тревожит. С уходом Кожемяко в СМИ вбрасывается много информации, которое очень больно воспринимается. Это и объединение региона с Приморским краем, и принятый в Госдуме в первом чтении закон о «горизонтальном субсидировании», который при потенциальном избрании врио Лимаренко губернатором области даст возможность передавать деньги Сахалина другим регионам, в частности Приморью. Еще одна тема, которая беспокоит сахалинцев, – передача островов Шикотан и Хабомаи японцам. Только за последние две недели мы провели два больших митинга против этой инициативы. Сахалин находится в тревоге и входит в Новый год с некой опаской», — рассказал Корниенко.
Казалось бы, выборы губернатора Сахалинской области пройдут лишь 8 сентября 2019 года, однако за последние пару месяцев регион уже неоднократно привлекал внимание федеральных СМИ и вряд ли в ближайшее время потеряет интерес для журналистов.
В сентябре Сахалин лишился своего губернатора Олега Кожемяко, который внезапно для многих решил поучаствовать в повторных выборах главы Приморья. После такой перетасовки кадров остров оказался в состоянии прострации: в течение двух месяцев жители Сахалина жили без губернатора, а депутаты облдумы не могли принять бюджет на следующие три года, что заставило 29 ноября в открытую обратиться к федеральному центру и лично президенту Путину с просьбой поскорее уже определиться. Чуть больше чем через неделю на должность временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области был назначен выходец из «Росатома», не имеющий никакого отношения к региону ранее, Валерий Лимаренко.
Однако пока глава государства рассматривал варианты назначения, по Сахалину стали курсировать разнообразные тревожные слухи. Местные жители говорили, что их область собираются присоединять к Приморскому краю в угоду Кожемяко или вообще отдадут в пользование Японии. Последний слух даже подкреплялся фактом ведения переговоров между Россией и Японией о якобы передаче островов Курильской гряды Шикотан и Хабомаи Стране восходящего солнца.
Долгое время вслух эту информацию никто из федеральных чиновников не подтверждал, пока в пространном интервью глава МИД РФ Сергей Лавров не заявил, что разговор о передаче островов начнется лишь после признания японскими властями итогов Второй мировой войны. 18 декабря депутаты Госдумы, одним из которых был коммунист Алексей Корниенко, попросили пригласить Лаврова в парламент для дачи объяснений. Предложение не получило должной поддержки, после чего думскому комитету по международным делам поручили допросить главу Министерства иностранных дел.
Чтобы поддерживать тему на плаву, коммунисты Сахалина провели два больших митинга против передачи островов Курильской гряды Японии. «Территориальная целостность нашего государства не должна быть предметом какого-либо торга и непубличных договоренностей», — заявили коммунисты, вместе с местными жителями потребовавшие прекратить распродажу страны.
Масла в огонь подлил и новоизбранный губернатор Приморского края, до недавнего времени экс-руководитель Сахалинской области Олег Кожемяко. В тот же день он дал понять, что объединение Приморья и Сахалина — возможно. Но только после референдума на обеих территориях. Тем самым он только подтвердил опасения сахалинцев, чем вызвал бурю недовольства.
«Территории большие, они непростые. Как бы это отразилось на Сахалине, какие плюсы будут одному и другому региону. Прежде чем принимать такое решение, делаются экономические и социальные подсчеты. После этого уже обнародуются все эти выкладки, которые будут, безусловно, обсуждаться широким слоем населения. И я думаю, что на данном этапе нужно сосредоточиться нам на тех проблемных вопросах, которые есть в Приморье», — говорил Кожемяко.
«Что касается объединения любых субъектов Федерации — это дело прежде всего самих субъектов Федерации в соответствии с действующим законом, — вторил ему глава государства Владимир Путин на предновогодней пресс-конференции для журналистов. — Если Сахалин и Приморский край захотят объединиться — ну пожалуйста, они должны провести соответствующие процедуры через парламенты или референдумы, как это у вас в региональном законодательстве предусмотрено. Сахалин — самодостаточный регион. И бюджетная обеспеченность очень высокая, средний доход населения повыше, чем в крае. Это внутреннее дело двух регионов».
Недовольны сахалинцы оказались и попыткой отъема части их бюджета в пользу нуждающихся регионов. Речь идет о так называемом горизонтальном субсидировании. Предполагается, что после принятия поправок главы двух регионов смогут обмениваться деньгами из своих бюджетов, не советуясь при этом с местными законодательными органами власти и представляющими их депутатами. Сахалинская областная дума была единственным законодательным регионом страны, которая единогласно отправила в Госдуму отрицательное заключение на законопроект. Впрочем, это не помешало федеральным парламентариям большинством голосов «Единой России» и примкнувшей к ней «Справедливой России» одобрить закон в первом чтении.
Почему эта тема так волнует сахалинских депутатов? Все очень просто: в самом регионе проблем накопилось непочатый край, вот только решать их никто не торопится.
«Была проблема еще при Хорошавине. Кожемяко ее не решил, теперь она досталась нынешнему врио Лимаренко — отсутствие дорог. Дорога от Ногликов до Охи, которая является столицей нефти и газа в области, отсутствует на протяжении 267 километров! Также у Сахалинской области газификация всего лишь на уровне 13%! То есть мы здесь добываем газ, а он напрямую идет экспортом в Китай. Остальные 87% сахалинцев живут на угле», — негодует депутат Госдумы Алексей Корниенко.
Однако, вместо того чтобы решать насущные проблемы региона, новый врио губернатора Валерий Лимаренко обещает сделать из вверенного ему президентом субъекта довольно утопический остров будущего. Во всяком случае, к такому выводу можно прийти из предновогоднего общения губернатора с журналистами, которое состоялось 20 декабря.
Лимаренко сообщил местной прессе о планах построить «дороги, позволяющие использовать беспилотный транспорт и по которым бы ездили электромобили». Рассказал, что страна стоит на пороге четвертой промышленной революции, а Сахалину необходимо включиться в этот процесс, развивая передовые цифровые технологии и проектировать инфраструктуру области под электрокары и беспилотники. Только так в самом скором времени Сахалин станет лучше не только «Сколково», но и целой Японии.
«У нашего региона тоже должна быть миссия. Это не конец, это начало страны, это не глушь, это государственный форпост, мы в центре мирового рынка. Что здесь строить? Сталелитейные заводы, самолеты, корабли? Я вам скажу: это должна быть экологически чистая зона для освоения цифровых технологий», — рапортовал губернатор Лимаренко.
Еще один возможный претендент на пост руководителя Сахалинской области от КПРФ — известный депутат облдумы Светлана Иванова. Комментируя происходящие в регионе за последние пару месяцев события, она называет их «серьезным экспериментом», поставленным над регионом перед Новым годом.
По мнению Ивановой, федеральному центру и его назначенцам нужны деньги и ресурсы Сахалина, а люди никому не интересны. В том числе об этом говорит и назначение в область никому не известного Валерия Лимаренко.
«Не знаю, как такое решение рождалось, но мы ожидали, что врио будет кто-то из своих. Теперь вот разгадываем эту загадку — что бы это значило? Человек, который не был никогда на Дальнем Востоке, развивал другое направление… Для всех это было неожиданное решение. Никто не понимает, зачем он сюда пришел. То ли передать наши острова Японии, то ли слить с Приморьем. Я, конечно, понимаю, что, уезжая отсюда, Кожемяко понимал, что прощается с большими деньгами. Но, похоже, виды на них он все еще имеет, так как для развития Приморья ему нужны деньги. Вот у него и появилось два пути: либо горизонтальное субсидирование, либо, что еще лучше для него, присоединение Сахалина», — рассуждает Иванова.
Рассматривает ли депутат облдумы свою кандидатуру в качестве возможного кандидата в губернаторы региона? На этот вопрос Светлана Иванова отвечает уклончиво, но, по всей видимости, была бы не против попробовать свои силы в родной области.
«Впереди еще год, и партия должна определиться с кандидатом. Возможно, что это будет кто-то другой, неизвестно. Вроде бы как виды есть на Корниенко… Но не знаю… То, что единороссы идут самовыдвиженцами… Да, появляется такая возможность кому-то еще пойти по такому пути… На самом деле, ко мне многие люди обращаются, просят меня поучаствовать в этой избирательной кампании, но для себя я пока еще ничего не решила», — сообщила Daily Storm Светлана Иванова.