Борьба за Курилы. КПРФ в поиске кандидата на пост губернатора Сахалинской области

В конце января 2019 года ЦК КПРФ проведет семинар-совещание руководителей комитетов региональных отделений, где партия должна будет определиться с основными кандидатами в губернаторы регионов на выборах 8 сентября.





Как сообщили Daily Storm несколько источников в КПРФ, один из основных претендентов на пост губернатора Сахалина от Компартии — депутат Госдумы, избранный от Хабаровского края, Сахалинской области, Приморья и Еврейской автономной области, секретарь ЦК КПРФ Алексей Корниенко. Принципиальное одобрение его кандидатуры уже получено от Геннадия Зюганова.





Сахалинский областной комитет КПРФ в прошедшую субботу, 22 декабря, провел пленум, на котором начали обсуждать кандидатов в губернаторы местными партийными отделениями. Ориентировочно обсуждение закончится в конце апреля будущего года, а уже в мае-июне будет принято окончательное решение по фигуре, которая представит коммунистов на выборах главы Сахалинского региона.





Сам Алексей Корниенко в разговоре с Daily Storm отметил, что является лишь одним из тех, кого рассматривают на выдвижение, и окончательное слово будет за рядовыми коммунистами сахалинского обкома КПРФ.