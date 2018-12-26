«Собачий закон»: что не так с законом об ответственном обращении с животными

Закон об ответственном обращении с животными ждали восемь лет. Проект, разработанный нынешним министром культуры Владимиром Мединским в 2010-м, претерпел множество изменений. Вместо полного запрета на натравливание сделали исключение для служебных животных, вняли мнению силовиков, ограничили сферы применения общественного контроля. Несмотря на то что закон еще не вступил в силу, а для его исполнения не приняты поправки в КоАП, не прописан перечень особо опасных животных, его уже критикуют зоозащитники и юристы.





Учитывая тот факт, что законопроект восемь лет то ли лежал в столе, то ли блуждал по правительственным кабинетам, приняли его молниеносно. Парламентарии уложились в два дня, одобрив его 21 декабря. И не оставили ровным счетом ничего из первоначальной редакции. Все это похоже на славную традицию — перед Новым годом становиться чуточку гуманнее. 20 декабря 2017 года Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, прописав ответственность за жестокое обращение с животными — до пяти лет лишения свободы. В соответствии с ними, очевидно, будут судить живодеров, которые в августе этого года рассылали зоозащитникам видео, на котором живьем варили котенка. Правда, их не всех еще нашли.





Пока зоозащитники празднуют маленькую победу, критики Госдумы ищут слабые места закона. Первое, на что стоит обратить внимание, — публикации в СМИ о снятии запрета на контактную притравку. Якобы закон об ответственном обращении снова разрешил охотникам натравливать собак на беззащитных диких животных. Запрет на этот вид тренировки наложили в феврале.