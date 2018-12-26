Инвентаризационный учет несовершеннолетних на санкционированных акциях протеста

— Так кто же Вас беспокоит — организатор митинга или несовершеннолетние, которые участвуют в нем?





— Мы с Вами говорим о том, что нас не волнуют организаторы митинга как таковые, нас волнует количество несовершеннолетних участников, которые заявляются и которые по факту потом подсчитываются.





Сегодня нет обязательства для организатора митинга прийти еще раз и сказать: «Да, я выполнил все условия. Из 100 человек было заявлено 100 и 100 пришло. Все прошло хорошо».





Наша идея не о том, чтобы внедрять в обязательном порядке новый механизм. Мы говорим о том, что Общественная палата РФ, которая взяла на себя мониторинг и контроль нормы исполнения нового закона о привлечении организаторов к ответственности за вовлечение подростков в несанкционированные акции, должна обратиться в регионы России. Как только где-то мы увидим прецедент, что не просто организаторы заявляют общее количество участников, а еще и делают градацию на количество несовершеннолетних, то через Общественную палату мы могли бы регионам рекомендовать вот эту практику.





Для нас, как Вы понимаете, важнее всего соблюдать интересы несовершеннолетних детей, которые могут в такую акцию попасть совершенно случайно.





— Значит, по логике вещей есть и те, которые попадают туда не случайно?





— Вы же знаете, что у нас молодые люди, которые собираются принять участие в акции, имеют свой механизм вовлечения друзей и партнеров — это социальные сети. Организаторы митинга могут совершенно не знать, что, при заявлении 100 человек, молодых людей, несовершеннолетних, может прийти еще 100…





— Вы чуть забежали вперед, это был мой следующий вопрос, но давайте тогда сразу к нему. Каким образом организаторы должны узнать, сколько к ним придет подростков? Они не всегда уверены, что к ним придет 100 заявленных, — может прийти и 50. Что уж тут говорить о количестве несовершеннолетних.





— Вот! Поэтому мы с Вами об этом и говорим. Почему нам здесь важно участие Общественной палаты России и региональных общественных палат. Вы знаете, что по закону о независимой экспертной оценке они являются операторами, кураторами проведения в том числе и подобного рода санкционированных мероприятий. Мы будем просить общественные палаты, чтобы они подключились к реализации новой нормы закона. Все уполномоченные по правам ребенка уже осведомлены о том, что принята поправка в закон в этом году (об ответственности за вовлечение подростков в несанкционированные акции). И думаю, что они уже взяли все это на карандаш.





Мы должны подумать и придумать некий механизм, который будет защищать права несовершеннолетних. Применить ответственность к организаторам митинга за то, что молодежь собралась через социальные сети, — мы не можем и не будем этого делать. Нам это не нужно. Но нам нужно понимать, что организатор мероприятия, даже санкционированного, попадает сегодня не только под статьи Гражданского кодекса и КоАП, но и под иные статьи, если его акция по количеству несовершеннолетних участников будет нарушать условия, которые изначально были заявлены при организации митинга.