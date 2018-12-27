Андрееванеодна. Российское движение дольщиков требует встречи с президентом

По данным движения дольщиков, в России почти две тысячи так называемых долгостроев, из которых только 880 официально занесены в реестр. Россияне, которых обманули недобросовестные застройщики, вышли к федеральным органам власти требовать встречи с президентом в формате тет-а-тет. По их мнению, именно его подчиненные ответственны за то, что пострадавшие долгие годы не могут въехать в квартиры, за которые были уплачены их кровно заработанные (а часто и взятые в кредит) денежные средства.





Для решения проблемы, считают в Общероссийском движении обманутых дольщиков, необходимо на федеральном уровне выработать правовой механизм достройки всех проблемных объектов страны. Руководители же российских регионов сами не способны закончить начатое, поскольку у них нет четкого понимания, как именно решать проблемы обманутых дольщиков в своих субъектах.





Дольщики отмечают, что завершить замороженные стройки — это прямая обязанность государства, прописанная в 53-й статье Конституции России и статьях 1069-1070 Гражданского кодекса. Чиновников, которые в той или иной мере препятствуют окончанию застройки и выдаче ключей гражданам, следует призвать к ответу в рамках уголовного законодательства.