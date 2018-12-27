Андрееванеодна. Российское движение дольщиков требует встречи с президентом

По данным движения дольщиков, в России почти две тысячи так называемых долгостроев, из которых только 880 официально занесены в реестр. Россияне, которых обманули недобросовестные застройщики, вышли к федеральным органам власти требовать встречи с президентом в формате тет-а-тет. По их мнению, именно его подчиненные ответственны за то, что пострадавшие долгие годы не могут въехать в квартиры, за которые были уплачены их кровно заработанные (а часто и взятые в кредит) денежные средства.
Для решения проблемы, считают в Общероссийском движении обманутых дольщиков, необходимо на федеральном уровне выработать правовой механизм достройки всех проблемных объектов страны. Руководители же российских регионов сами не способны закончить начатое, поскольку у них нет четкого понимания, как именно решать проблемы обманутых дольщиков в своих субъектах.
Дольщики отмечают, что завершить замороженные стройки — это прямая обязанность государства, прописанная в 53-й статье Конституции России и статьях 1069-1070 Гражданского кодекса. Чиновников, которые в той или иной мере препятствуют окончанию застройки и выдаче ключей гражданам, следует призвать к ответу в рамках уголовного законодательства.
Сразу в нескольких регионах страны обманутые дольщики вышли с протестом к федеральным ведомствам и региональным администрациям в предновогодний четверг, 27 декабря. Цель их акции — в очередной раз напомнить властям о своих проблемах, заставить выполнить взятые на себя обязательства и подтвердить претензии Аллы Андреевой, которая на прошедшей пресс-конференции с Владимиром Путиным рассказала тому о вопиющей ситуации с новостройками в Санкт-Петербурге.
Всероссийская акция протеста дольщиков прошла в Москве и Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях, а также в Калининграде, Пензе, Кирове, Омске, Новосибирске и других регионах страны под хештегом #андрееванеодна и #мывместе.
Тема обманутых дольщиков в очередной раз вышла на федеральный уровень во время ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина 20 декабря. Активистка Алла Андреева публично обвинила вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина и некоторых других чиновников в некомпетентности.
Представительница трех с половиной тысяч человек, участвовавших в долевом строительстве жилья группой компаний «Город», Алла Андреева заявила, что ее мужа убили из-за ее активной позиции в борьбе за права обманутых дольщиков, а сама она подверглась травле со стороны чиновников Санкт-Петербурга. Вице-губернатор в свою очередь заявил, что слова Андреевой являются «ложью и самопиаром», отказался с ней работать и сообщил, что готов уйти в отставку за «свою несговорчивость». Через несколько дней так и вышло: Албин подал в отставку, правда, соглашаться с доводами Аллы Андреевой все равно не поспешил, обвинив последнюю в пиаре.
Координатор Общероссийского движения дольщиков Альмира Сарсеева рассказала Daily Storm, что, по данным инициативных групп, эта проблема затронула более 2,5 миллиона россиян. Тема неоднократно поднималась на самом высшем уровне — на заседании Госсовета в 2016-м и 2017 году, на слушаниях и круглых столах в Госдуме.
Президент Российской Федерации в июне 2018 года дал поручение по решению проблемы правительству. Именно кабинет министров должен был отвечать за разработку исчерпывающих мер по достройке так называемых недостроев. Однако за прошедшие полгода (поручение президента от 26.06.2018) никаких предложений до сих пор не поступило.
«В течение полутора-двух лет мы наблюдаем какую-то видимость движухи, истерические нововведения в ФЗ-214. Но все эти действия направлены на защиту будущих обманутых дольщиков. Абсолютно никаких действий в решении проблем уже обманутых — не происходит», — рассказывает Альмира Сарсеева.
По последним данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, по всей стране более 880 недостроенных объектов в регионах России. Сарсеева же убеждает, что это число недостроев можно смело умножать на два, а то и больше, поскольку 880 объектов – это лишь те, которые внесены в официальный реестр.
«Почему это делается? Почему их не считают? Для того чтобы не показывать действительную статистику. Даже если мы возьмем Московскую область, Ленинградскую область, ЖК «Ванино», ЖК «Литвиново Сити» и так далее — их очень много, которые строились по долевому строительству, по ФЗ-214, они в течение нескольких лет уже просрочены, застройщики сбежали, но их всех упорно скрывают власти регионов. Виновником этого скрытия в том числе является и Минстрой, прекративший их подсчет по приказу номер 560, который дискриминировал права людей быть признанными обманутыми», — убеждена координатор дольщиков Сарсеева.
Федеральный закон 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» попросту не работает, отмечают дольщики. Поручения президента не выполняются. «Дорожные карты» находятся в состоянии перманентного переписывания — в частности, переносятся сроки сдачи объектов.
Также в ФЗ-214 отсутствовал и до сих пор отсутствует государственный федеральный контроль сдачи каждого объекта жилищного строительства, имеющего разрешительные документы для этих целей от государства. Более того, сдача домов, являющихся неотъемлемой частью национальных проектов «Доступное жилье» и «Жилище», никак не коррелируется с механизмом принуждения застройщиков в своевременном достраивании объектов и уголовной ответственностью должностных лиц, отвечающих за данный контроль и неприменение механизмов.
«Вот я, например, представляю в первую очередь ЖК «Царицыно» в Москве. Если нас всех, участников долевого строительства вместе с семьями, посчитать, то нас где-то около шести тысяч человек. Если брать только участников долевого строительства, занесенных в реестр и признанных судом, то нас где-то порядка трех с лишним тысяч, почти четыре тысячи договоров», — говорит наш собеседник.
В ЖК «Царицыно» дольщики ждут своих квартир с 2008 года. Многие из них уже успели уйти из жизни. Те, кто все еще живы, — снимают квартиры, живут у родственников и друзей и ждут, когда наконец им вручат ключи. Однако сроки сдачи домов в эксплуатацию неоднократно переносились, а сам инвестор был арестован по подозрению в мошенничестве. Так, из почти 60 миллиардов рублей около 38 было выведено в кипрские офшоры.
По словам дольщицы Альмиры Сарсеевой, власти, несущие ответственность за достройку проектов по выданным разрешениям строительства, при банкротстве проблемных объектов ставят людей перед выбором: либо делайте жилищно-строительный кооператив, то есть достраивайте самостоятельно, либо выставляйте квартиры на торги, то есть распродавайте квартиры за бесценок.
Такой способ, при неминуемом банкротстве разграбленных объектов, снимает всю ответственность с чиновников. То есть фактически получается, что ФЗ-214 узаконивает ограбление, позволяя выводить деньги недобросовестным застройщикам, а закон «О банкротстве», в свою очередь, позволяет отнимать недостроенное жилье.
«Мы настаиваем на прямой ответственности президента, — продолжает Сарсеева. — Войдя в должность несколько лет назад, он являлся автором и начинателем программы и нацпроекта «Доступное жилье», «Жилище», которое и дало начало долевому жилищному строительству с использованием ипотечного кредитования. Все это декламировалось, рекламировалось, пиарилось на самом высоком государственном уровне для граждан Российской Федерации. Вовлечена была вся страна, все семьи, которые хотели улучшить свои жилищные условия. Росреестр сам признал, что более 50% договоров долевого участия заключены с помощью ипотеки и средств материнского капитала. А значит — люди не являлись инвесторами, как говорит министр Якушев, а напрямую пытались улучшить себе жилищные условия. Но вышло так, что люди выплачивали средства за то, чего нет, за пустоту».
А что же на этот счет думает министр строительства России Владимир Якушев? В интервью «Российской газете» в августе 2018 года высокопоставленный чиновник заявил, что власти не обязаны решать проблемы дольщиков.
«Любой дольщик — это соинвестор, он изначально должен понимать риски и быть готовым разделить их со строительной компанией. Сегодня региональная власть добровольно решает проблемы обманутых дольщиков», — заметил он.
Однако дело в том, что, отталкиваясь от действующего законодательства, государство должно брать на себя контроль за достраивание домов и контроль за целевым использованием средств застройщиком, уверены дольщики. Мошенничество, которое может допустить или допускает застройщик, должно пресекаться надзорными органами — Следственным комитетом и Прокуратурой.
«Люди вышли на пикеты по всей стране, чтобы подтвердить, что сказанное Аллой Андреевой на пресс-конференции Путина — это правда. Чиновников не привлекают к уголовной ответственности, когда именно они должны были контролировать достройку объектов и передачу людям квартир. Их надо не увольнять и не принимать отставки, а именно что сажать. Этим протестом обманутые дольщики показывают свое мучение. Люди измучены! За происходящее ответственна власть, и мы теперь требуем именно от президента прямой ответственности и контроля им самим своих же поручений своим же чиновникам. Как говорится, пастух отвечает за свое стадо», — уверена координатор Общероссийского движения дольщиков Альмира Сарсеева.
Начиная с 1 июля 2019 года отечественные застройщики, которые привлекают средства россиян, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением специального условного счета, на котором учитываются денежные средства до выполнения своих обязательств. Так называемые эскроу-счета, закон о которых уже подписал глава государства Владимир Путин.
Подразумевается, что таким образом усилится контроль над использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства. Отныне денежные средства дольщиков будут поступать на спецсчет в банке, который, в свою очередь, заморозит их до тех пор, пока объект не будет сдан в пользование.
Остается непонятным, где в таком случае брать деньги самому застройщику, если к долевым деньгам он подпущен не будет. По всей видимости, единственным источником денежных вливаний в стройку окажется банк, который выдает деньги в кредит и, безусловно, под проценты. А значит — неминуем рост цен на жилье. Получается, что проблемы будущих дольщиков, по всей видимости, решены будут лишь частично, — им в год Свиньи подкинут проблемы денежного характера. Что же делать с дольщиками, которые уже по несколько лет ждут своих квартир, остается неясным. Видимо, подразумевается, что само собой все должно рассосаться.