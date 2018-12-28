«Братья так не поступают». Почему Лукашенко боится интеграции с Россией?

Как считают эксперты, Кремль больше не устраивает мягкая политика и серьезные преференции в отношении союзника, который выполнять свои обязательства в рамках Союзного государства не хочет. Сам Лукашенко пока своей оценки этой ситуации не высказал. После переговоров с Владимиром Путиным появилась информация, что президент Белоруссии пропал из публичной плоскости. О дате второй предновогодней встречи с президентом России пока неизвестно.





«Мы создали союзное государство Россия — Беларусь для того, чтобы провести максимально глубокую интеграцию. Во время одной из недавних встреч с Лукашенко Владимир Путин заявил о том, что Россия, конечно, и дальше готова рассматривать вопросы ценовой политики на энергоресурсы, но многое теперь будет зависеть от глубины интеграционных процессов. И это действительно так, потому что если этих процессов нет, то послабления и льготы в тарифной политике РФ трудно объяснить», — заявил Daily Storm зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.





По его мнению, получается, что российский бизнес от преференций белорусам проигрывает, а что получает от этого Россия — непонятно.





«Чем глубже будет интеграция, тем меньше будет вопросов по тарифам и ценам в наших отношениях. Мы и так дружим и считаем друг друга братскими народами. Но все-таки, чтобы не звучало как в поговорке «Дружба дружбой, а табачок врозь», эту дружбу надо дополнять конкретными практическим шагами в интеграционном процессе, а сейчас речь идет именно об интеграции двух суверенных государств», — подчеркнул Климов, считающий, что Лукашенко сейчас взял паузу, чтобы осмыслить предложения Москвы.