«Братья так не поступают». Почему Лукашенко боится интеграции с Россией?

Россия начинает формировать российско-белорусскую рабочую группу, которая будет заниматься решением проблемных вопросов, связанных с интеграцией в рамках Союзного договора, подписанного еще в 1999 году. Как заявил вчера министр экономического развития РФ Максим Орешкин, вскоре план ее работы будет доложен президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. До сих пор белорусские власти от сближения с РФ уклонялись. Как считают эксперты, на фоне недавних разногласий двух стран перспективы интеграции туманны и в 2019 году.
«Рабочая группа сейчас формируется. Она формируется исходя из положений Союзного договора, там целый набор направлений. С белорусской стороны ее возглавит министр экономики. У нас контакты с белорусской стороной уже идут. Сейчас согласовываем конкретные графики», — заявил журналистам Максим Орешкин, тем самым дав понять, что, несмотря на приближающиеся новогодние праздники, правительство РФ очень сильно беспокоит этот вопрос.
До 1 января должна состояться еще одна встреча президентов России и Беларуси, которые не смогли 25 января расставить все точки над i в отношениях. Как объяснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, она пройдет, чтобы не допустить создания «клубков противоречий» между странами. О чем поспорили главы государств, официально не объявлялось, но очевидно, что камнем преткновения стали не только вопросы ценообразования на нефть и газ, которые возникают каждый год после истечения контракта с «Газпромом», и тема компенсации выпадающих доходов Минска от налогового маневра Москвы.
Переговоры в Москве длились четыре часа, но Александр Лукашенко взял паузу и вернулся в Минск. То, что Кремль хочет еще сильнее интегрироваться с республикой, подтверждает подписанный меморандум о сотрудничестве главы АП Антона Вайно с главой администрации президента Беларуси Натальей Кочановой. Как сообщили в пресс-службе, документ предусматривает взаимодействие по вопросам госслужбы и подготовки кадров, обмен опытом в области нормотворчества, а также консультации в сфере информационных технологий.
На фоне предыдущих лет это уже прогресс. Ведь хотя договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан еще в 1999 году, однако большая часть его положений до сих пор остается лишь на бумаге. Например, в документе подробно говорилось, что у стран должна быть единой внешняя политика, безопасность и оборона, бюджетная денежно‑кредитная, налоговая системы. Должны работать в тандеме таможенные органы, структуры энергетики, транспорта и связи, ну и конечно, власти.
В рамках подписанного договора были созданы Высший государственный совет, Совет министров, постоянный комитет Союзного государства, а также Парламентское собрание Союза Беларуси и России, которое должно было начать разработку единого законодательства. Планировалось, что у двух стран будет общий телерадиовещательный канал и даже единая валюта. Но созданные структуры реально ни на что не влияют, а большая часть заявленного так и не была реализована.
Как считают эксперты, Кремль больше не устраивает мягкая политика и серьезные преференции в отношении союзника, который выполнять свои обязательства в рамках Союзного государства не хочет. Сам Лукашенко пока своей оценки этой ситуации не высказал. После переговоров с Владимиром Путиным появилась информация, что президент Белоруссии пропал из публичной плоскости. О дате второй предновогодней встречи с президентом России пока неизвестно.
«Мы создали союзное государство Россия — Беларусь для того, чтобы провести максимально глубокую интеграцию. Во время одной из недавних встреч с Лукашенко Владимир Путин заявил о том, что Россия, конечно, и дальше готова рассматривать вопросы ценовой политики на энергоресурсы, но многое теперь будет зависеть от глубины интеграционных процессов. И это действительно так, потому что если этих процессов нет, то послабления и льготы в тарифной политике РФ трудно объяснить», — заявил Daily Storm зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.
По его мнению, получается, что российский бизнес от преференций белорусам проигрывает, а что получает от этого Россия — непонятно.
«Чем глубже будет интеграция, тем меньше будет вопросов по тарифам и ценам в наших отношениях. Мы и так дружим и считаем друг друга братскими народами. Но все-таки, чтобы не звучало как в поговорке «Дружба дружбой, а табачок врозь», эту дружбу надо дополнять конкретными практическим шагами в интеграционном процессе, а сейчас речь идет именно об интеграции двух суверенных государств», — подчеркнул Климов, считающий, что Лукашенко сейчас взял паузу, чтобы осмыслить предложения Москвы.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что Россия и Белоруссия рано или поздно по интеграционным процессам договорятся, хотя объективно сложности в них существуют.
«Конечно, Лукашенко будет исходить из интересов своей страны. Например, если говорить об отмене роуминга между странами, то в Белоруссии он сейчас составляет около 37 центов, а у нас — 19 за минуту. Но там телефонная кампания государственная, а значит, бюджет страны получит выпадающие доходы. И все это тоже нужно понимать. Но тогда вопрос, почему они требуют этой отмены роуминга с России?» — рассуждает парламентарий.
По его мнению, страны должны искать компромиссы, и иногда нужно идти на то, чтобы в моральном плане поддержать друга и брата.
«Мы говорим — брат, брат… Но раз брат, то ты ему не будешь деньги в долг давать по высокой банковской ставке? Нет, ты даешь деньги ему бесплатно, чтобы он их потом, как сможет, вернул. И мы, Россия, тоже должны идти на это?» — говорит Калашников.
Глава Института политических исследований Сергей Марков считает, что интеграция России и Белоруссии до сих пор не состоялась, так как и Лукашенко, и белорусская элита боятся поглощения их бизнеса крупными российскими корпорациями.
«Это приведет к разрушению модели управления страной Александра Лукашенко. Она неплохая, так как при отсутствии нефти и газа уровень жизни в стране ненамного ниже, чем в России. Но больше всего Лукашенко боится поглощения белорусских предприятий, так как после потери экономической власти он потеряет политическую», — рассуждает эксперт.
По его словам, сейчас президент Белоруссии будет делать все возможное, чтобы интеграция с Россией была как можно менее глубокой. «Думаю, что пойти на сближение с Москвой в обмен на снижение цены на энергоносители Лукашенко не согласится», — полагает Марков.
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что интеграция нужна больше России, чем Белоруссии.
«Кремлю нужны успехи, чтобы хотя бы частично уравновесить негатив от пенсионной реформы, стагнации в экономике и повышения НДС. Поэтому возникла идея Белоруссии, которая в последние годы под чутким руководством Александра Лукашенко аккуратно дистанцируется от России, но продолжает получать от нее экономические преференции», — отмечает Макаркин.
По его мнению, Лукашенко имеет большой опыт имитации интеграции и много раз заявлял о том, что он только за, но вот в России плохие чиновники, которые реализации великих целей мешают. Однако сам он будет делать все возможное, чтобы интеграции избежать, так как для него это может обернуться личным политическим крахом.