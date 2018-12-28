Бессмысленная реформа статистики

«Где-то есть это повышение, условно говоря, у нефтяников или у металлургов, а где-то этого нет», — посоветовал объяснять россиянам президент особенности подсчетов.





Не проходит и недели, как министр финансов Антон Силуанов разносит статистиков: качество счета ужасное, службу пора почистить, а методику изменить. Премьер-министр Дмитрий Медведев увольняет прежнего руководителя, 60-летнего Александра Суринова, который возглавлял Росстат девять лет, и назначает на должность выходца из Минэкономразвития — 38-летнего Павла Малкова, у которого нет профильного опыта работы.





Но он и не нужен, объяснил министр экономического развития Максим Орешкин «Ведомостям», поскольку Малков в Росстате займется развитием бизнес- и IT-процессов, улучшением сбора и обработки первичных данных. Методологию, по словам министра, менять не нужно: она разработана по международным стандартам.





«Минэкономразвития РФ рассчитывает, что под руководством Павла Малкова Росстат будет развиваться как ключевой агрегатор и независимый поставщик высококачественных данных для всего общества, и станет одним из ключевых элементов Национальной системы управления данными» — говорится на официальном сайте ведомства.





По идее, система должна стать единым информационным пространством со статистикой различных ведомств. О том, что необходимость в такой базе созрела, в феврале заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, а концепцию НСУД представили уже в начале декабря. Разрабатывал ее Аналитический центр при правительстве РФ, правда, никакой информации, кроме однотипных новостей с презентации, Daily Storm найти не удалось. Как пояснили в пресс-службе центра, текст концепции не публиковался, в свободном доступе документ окажется, как только превратится в утвержденный проект.