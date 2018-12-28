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Бессмысленная реформа статистики
На базе модернизированного Росстата планируют создать новую систему управления данными, аналог которой давно запущен в структуре
Власть

Бессмысленная реформа статистики

На базе модернизированного Росстата планируют создать новую систему управления данными, аналог которой давно запущен в структуре

Коллаж: © Daily Storm

После критики работы статистиков и увольнения бессменного руководителя Росстата Александра Суринова, правительство объявило о реформировании службы. На ее базе новоиспеченный руководитель Павел Малков должен создать Национальную систему управления данными. Однако семь лет назад правительство уже делало нечто подобное, отдавая многомиллионные подряды на развитие и эксплуатацию ЕМИСС — Единой межведомственной информационно-статистической системы. 


В современном мире осталось немного людей, убежденных в достоверности статистических данных. До недавнего времени все они жили, судя по всему, в России и занимались государственным строительством. Как иначе объяснить заявление министра труда Максима Топилина про беспрецедентные темпы роста доходов россиян? И все это на фоне министерских дворцов и бийского деда, доедающего «х*# без соли». И вот внезапно 20 декабря на своей пресс-конференции Владимир Путин назвал российскую статистику неидеальной. «Не пора ли провести тонкую настройку?» — предложил президенту журналист «Газеты.ру» Рустам Фаляхов, на что Путин публично признал: просто у кого-то зарплаты растут, а у кого-то — нет.  


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«Где-то есть это повышение, условно говоря, у нефтяников или у металлургов, а где-то этого нет», — посоветовал объяснять россиянам президент особенности подсчетов.  


Не проходит и недели, как министр финансов Антон Силуанов разносит статистиков: качество счета ужасное, службу пора почистить, а методику изменить. Премьер-министр Дмитрий Медведев увольняет прежнего руководителя, 60-летнего Александра Суринова, который возглавлял Росстат девять лет, и назначает на должность выходца из Минэкономразвития — 38-летнего Павла Малкова, у которого нет профильного опыта работы. 


Но он и не нужен, объяснил министр экономического развития Максим Орешкин «Ведомостям», поскольку Малков в Росстате займется развитием бизнес- и IT-процессов, улучшением сбора и обработки первичных данных. Методологию, по словам министра, менять не нужно: она разработана по международным стандартам.  


«Минэкономразвития РФ рассчитывает, что под руководством Павла Малкова Росстат будет развиваться как ключевой агрегатор и независимый поставщик высококачественных данных для всего общества, и станет одним из ключевых элементов Национальной системы управления данными» — говорится на официальном сайте ведомства. 


По идее, система должна стать единым информационным пространством со статистикой различных ведомств. О том, что необходимость в такой базе созрела, в феврале заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, а концепцию НСУД представили уже в начале декабря. Разрабатывал ее Аналитический центр при правительстве РФ, правда, никакой информации, кроме однотипных новостей с презентации, Daily Storm найти не удалось. Как пояснили в пресс-службе центра, текст концепции не публиковался, в свободном доступе документ окажется, как только превратится в утвержденный проект. 


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Коллаж: © Daily Storm

Тем не менее, из скупых комментариев разработчиков можно понять, что система объединит разрозненные данные 300 зарегистрированных федеральных государственных информсистем и облегчит нагрузку на бизнес по отчетности. Что-то подобное — всеобъемлющее, понятное и удобное — правительство пыталось создать еще в 2010-м. Тогда детище назвали ЕМИСС — Единая межведомственная информационно-статистическая система. Одной из основных проблем, которую должна была решить ЕМИСС, — «распыленность» информации, а также трудности, возникающие у пользователей при ее получении». Согласно положению, система должна была объединить статистические ресурсы, метаданные, справочники и классификаторы, чтобы у людей был доступ к актуальной информации, заверенной, по необходимости, электронной подписью. 


За последние четыре года на развитие и эксплуатацию ЕМИСС Минкомсвязь потратила из бюджета более 220 миллионов рублей. С 2013-го по 2014 год контракты выигрывали структуры скандально известной фирмы «Армада». Уже на тот момент компания погрязла в корпоративных скандалах, а в СМИ появились обвинения менеджмента в махинациях на фондовых рынках. К слову, создание ЕМИСС происходило в один период с освоением бюджетов федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики». С 2007-го по 2011 год на нее было заложено почти два миллиарда рублей. 


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Коллаж: © Daily Storm

«В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» создается национальная система управления данных (НСУД), одним из компонентов является цифровая аналитическая платформа (ЦАП), перевод в промышленную эксплуатацию которой намечен в 2021 году. В это же время ЕМИСС будет интегрирована в ЦАП», — пояснили в пресс-службе Аналитического центра при правительстве РФ. 


При этом, по ожиданиям разработчиков, новая платформа значительно улучшит возможности ЕМИСС: повысится качество загружаемых данных, обновление показателей станет автоматическим, будет разработан интуитивный интерфейс.


Сейчас же, несмотря на семилетнее существование ЕМИСС, — это сайт, неспособный построить диаграмму (Daily Storm проверял) с устаревшей информацией. К примеру, статистика МВД по ДТП в ЕМИСС последний раз обновлялась в 2015 году, а данные Минюста по количеству адвокатов обновлялись в 2014 году. По анализу «Яндекс.Метрики», недельная посещаемость сайта последние семь лет стабильно держится на отметке 8-10 тысяч человек. Прямые заходы на сайт составляют лишь 30%, среднее проведенное время — не больше семи минут, а показатель отказов составляет почти 45%.


Пока неизвестно, во сколько по итогу обойдется бюджету создание НСУД. Но примечательно, что создаваться система будет параллельно с освоением бюджетов нацпроекта «Цифровая экономика», затраты на который до 2024 года превысят 1,8 триллиона рублей. 