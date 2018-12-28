Бессмысленная реформа статистики

После критики работы статистиков и увольнения бессменного руководителя Росстата Александра Суринова, правительство объявило о реформировании службы. На ее базе новоиспеченный руководитель Павел Малков должен создать Национальную систему управления данными. Однако семь лет назад правительство уже делало нечто подобное, отдавая многомиллионные подряды на развитие и эксплуатацию ЕМИСС — Единой межведомственной информационно-статистической системы.
В современном мире осталось немного людей, убежденных в достоверности статистических данных. До недавнего времени все они жили, судя по всему, в России и занимались государственным строительством. Как иначе объяснить заявление министра труда Максима Топилина про беспрецедентные темпы роста доходов россиян? И все это на фоне министерских дворцов и бийского деда, доедающего «х*# без соли». И вот внезапно 20 декабря на своей пресс-конференции Владимир Путин назвал российскую статистику неидеальной. «Не пора ли провести тонкую настройку?» — предложил президенту журналист «Газеты.ру» Рустам Фаляхов, на что Путин публично признал: просто у кого-то зарплаты растут, а у кого-то — нет.
«Где-то есть это повышение, условно говоря, у нефтяников или у металлургов, а где-то этого нет», — посоветовал объяснять россиянам президент особенности подсчетов.
Не проходит и недели, как министр финансов Антон Силуанов разносит статистиков: качество счета ужасное, службу пора почистить, а методику изменить. Премьер-министр Дмитрий Медведев увольняет прежнего руководителя, 60-летнего Александра Суринова, который возглавлял Росстат девять лет, и назначает на должность выходца из Минэкономразвития — 38-летнего Павла Малкова, у которого нет профильного опыта работы.
Но он и не нужен, объяснил министр экономического развития Максим Орешкин «Ведомостям», поскольку Малков в Росстате займется развитием бизнес- и IT-процессов, улучшением сбора и обработки первичных данных. Методологию, по словам министра, менять не нужно: она разработана по международным стандартам.
«Минэкономразвития РФ рассчитывает, что под руководством Павла Малкова Росстат будет развиваться как ключевой агрегатор и независимый поставщик высококачественных данных для всего общества, и станет одним из ключевых элементов Национальной системы управления данными» — говорится на официальном сайте ведомства.
По идее, система должна стать единым информационным пространством со статистикой различных ведомств. О том, что необходимость в такой базе созрела, в феврале заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, а концепцию НСУД представили уже в начале декабря. Разрабатывал ее Аналитический центр при правительстве РФ, правда, никакой информации, кроме однотипных новостей с презентации, Daily Storm найти не удалось. Как пояснили в пресс-службе центра, текст концепции не публиковался, в свободном доступе документ окажется, как только превратится в утвержденный проект.
Тем не менее, из скупых комментариев разработчиков можно понять, что система объединит разрозненные данные 300 зарегистрированных федеральных государственных информсистем и облегчит нагрузку на бизнес по отчетности. Что-то подобное — всеобъемлющее, понятное и удобное — правительство пыталось создать еще в 2010-м. Тогда детище назвали ЕМИСС — Единая межведомственная информационно-статистическая система. Одной из основных проблем, которую должна была решить ЕМИСС, — «распыленность» информации, а также трудности, возникающие у пользователей при ее получении». Согласно положению, система должна была объединить статистические ресурсы, метаданные, справочники и классификаторы, чтобы у людей был доступ к актуальной информации, заверенной, по необходимости, электронной подписью.
За последние четыре года на развитие и эксплуатацию ЕМИСС Минкомсвязь потратила из бюджета более 220 миллионов рублей. С 2013-го по 2014 год контракты выигрывали структуры скандально известной фирмы «Армада». Уже на тот момент компания погрязла в корпоративных скандалах, а в СМИ появились обвинения менеджмента в махинациях на фондовых рынках. К слову, создание ЕМИСС происходило в один период с освоением бюджетов федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики». С 2007-го по 2011 год на нее было заложено почти два миллиарда рублей.
«В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» создается национальная система управления данных (НСУД), одним из компонентов является цифровая аналитическая платформа (ЦАП), перевод в промышленную эксплуатацию которой намечен в 2021 году. В это же время ЕМИСС будет интегрирована в ЦАП», — пояснили в пресс-службе Аналитического центра при правительстве РФ.
При этом, по ожиданиям разработчиков, новая платформа значительно улучшит возможности ЕМИСС: повысится качество загружаемых данных, обновление показателей станет автоматическим, будет разработан интуитивный интерфейс.
Сейчас же, несмотря на семилетнее существование ЕМИСС, — это сайт, неспособный построить диаграмму (Daily Storm проверял) с устаревшей информацией. К примеру, статистика МВД по ДТП в ЕМИСС последний раз обновлялась в 2015 году, а данные Минюста по количеству адвокатов обновлялись в 2014 году. По анализу «Яндекс.Метрики», недельная посещаемость сайта последние семь лет стабильно держится на отметке 8-10 тысяч человек. Прямые заходы на сайт составляют лишь 30%, среднее проведенное время — не больше семи минут, а показатель отказов составляет почти 45%.
Пока неизвестно, во сколько по итогу обойдется бюджету создание НСУД. Но примечательно, что создаваться система будет параллельно с освоением бюджетов нацпроекта «Цифровая экономика», затраты на который до 2024 года превысят 1,8 триллиона рублей.