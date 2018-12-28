«Россию ждет год Желтой Депрессивной Свиньи»

— За ближайшие пять лет Основной закон страны будет подвержен изменениям более 20 раз в виде мелких поправок, на которые СМИ не обратят большого внимания. И это нормально, мы за 20 лет пережили более 300 разного рода поправок. Но говорить об отрытом и смелом ходе по кардинальной замене Конституции я бы не стал. Что касается реформ, то таких тяжелых, как пенсионная реформа, в 2019 году не будет. Я уже говорил, что это тяжелый год.