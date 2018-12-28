«Россию ждет год Желтой Депрессивной Свиньи»

В канун Нового года Daily Storm традиционно пообщался с академиком высшей магии и астрологии Павсекакием Богдановым. Его прогнозы на 2018-й, в том числе в отношении нашей редакции, по большей части сбылись и еще раз доказали, что человеку, предсказавшему свадьбу Аллы Пугачевой и Максима Галкина, можно доверять. Читайте, изучайте и готовьтесь к новому непростому 2019 году.
— Павсекакий, что ждет Россию в наступающем году Свиньи?
— 2019 год, который по восточному календарю является годом Желтой Земляной Свиньи, будет очень депрессивным. Он не станет ярким на какие-то события. И в экономике, и в политике, и в других сферах он будет годом надежд и приготовлений. Изоляция России, которая происходит в мире, сохранится. Экономические показатели развития страны в принципе хуже не будут. Но все же ожидается какое-то общее депрессивное настроение. Если говорить, как это конкретно отразится на жизни людей, то это будет зависеть от психики каждого человека.
— Как этот год нужно встречать? Что должно быть на столе? Можно ли есть свинину?
— Что касается встречи Нового года, то это вопрос спорный. Отказываться от мясных блюд полностью, конечно, не стоит, в том числе и от свинины. Но желательно изобилие овощных блюд на столе, чтобы задобрить год.
— Может, для привлечения удачи нужно похрюкать в новогоднюю ночь?
— Все зависит от культуры каждого человека, но лично я ничего страшного в этом не вижу.
— А каким знакам зодиака этого года нужно опасаться и быть более острожными?
— Очень аккуратно нужно вести себя в 2019 году знакам зодиака, которые имеют отношение к водной стихии — это Рыбы, Раки и Скорпионы. Возможны травмы, роковые ситуации. Эти знаки будут сильнее всего подвержены всяким негативным воздействиям.
Если говорить о знаках воздуха — Водолеи, Весы, Близнецы, — они могут испытать удачу в деловой сфере. Что это значит? Им можно менять работу, можно просить повышения, прибавки к жалованию, либо переориентировать бизнес, либо его начать.
Если говорить о знаках огня — Стрелец, Овен и Лев, — то им нужно обратить внимание на личную жизнь. Устроить ее, а если что-то не нравится, то можно это заменить. Удача будет в личной жизни.
Что касается знаков земли — Козерога, Тельца и Девы, — то им важно обратить внимание на здоровье. Приступить к лечению хронических заболеваний, причем этому будет сопутствовать удача. Например, если вы хотите сделать что-то с внешностью или какую-то операцию, то пожалуйста, все дороги вам открыты.
— Каким год будет для политики? Начнется ли изменение Конституции или какие-то глобальные реформы?
— За ближайшие пять лет Основной закон страны будет подвержен изменениям более 20 раз в виде мелких поправок, на которые СМИ не обратят большого внимания. И это нормально, мы за 20 лет пережили более 300 разного рода поправок. Но говорить об отрытом и смелом ходе по кардинальной замене Конституции я бы не стал. Что касается реформ, то таких тяжелых, как пенсионная реформа, в 2019 году не будет. Я уже говорил, что это тяжелый год.
— Если говорить об известных политиках? Например, о Владимире Путине — найдет ли он себе преемника?
— 2019 год не выведет на арену преемника. Вместе с тем, судя по натальной карте президента, он принесет ему некую открытость в личной жизни. Вот такого рода изменения возможны.
— А что касается Алексея Навального?
— Его ждет удача не в этом, а в 2020 году. Он сможет создать серьезную партию или политическое объединение, которое возможно даже займет 5-10 кресел в Государственной думе. В 2019 году у него выйдет три фильма с суперрасследованиями и он дважды отсидит под арестом в кутузке по административным нарушениям, но это все будет сотрясанием воздуха и не более того.
— Продолжит ли «Единая Россия» проигрывать выборы в 2019 году?
— Очевидно, что партии будет очень непросто сохранить свое преимущество, которое она продолжит терять. Поэтому следующая Государственная дума (выборы в нее пройдут в 2021 году), судя по натальной карте, будет уже многопартийной, а думское большинство партией власти будет потеряно.
— Что будет с Украиной? Победит ли Порошенко на выборах? Начнется ли война?
— Есть большая вероятность того, что Украина станет президентской республикой в последний раз, а на выборах президента победит женщина. Война между Россией и Украиной не начнется. Наоборот — после выборов между нашими странами очень медленно, но все же начнется диалог.
— Что будет с внешней политикой России, с санкциями? Можно ли говорить о том, что они начнут ослабляться?
— Весь год мы будем пугать друг друга санкциями. Это непонятное подвешенное состояние на протяжении всего следующего года сохранится. Дивидендов ни одной из сторон это не принесет.