Бандиты и лохи: президента Владимира Путина попросили защитить отечественные недра от посягательств США

«В данном случае США ведут себя с Россией, извиняюсь за выражение, как хулиган с лохом, даже как бандит. Сначала они разжигают в мире антироссийскую истерию, а потом, угрожая нам под мифическими предлогами все новыми санкциями, захватывают контроль над российскими недрами. Но это же нарушение суверенитета. Мы ожидаем от президента обеспечения контранкционного режима, при котором доступ экономических агрессоров к нашим ресурсам, наоборот, должен перекрываться», — заявил Валерий Рашкин Daily Storm.