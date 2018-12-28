Бандиты и лохи: президента Владимира Путина попросили защитить отечественные недра от посягательств США

Депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин попросил президента Владимира Путина противостоять попыткам США и Великобритании получить контроль над отечественными недрами. Daily Storm ознакомился с текстом депутатского запроса.
«Соединенные Штаты, проводя наглую, агрессивную внешнюю политику, под угрозой применения в отношении России ничем реально не обоснованных санкций, нарушающих фундаментальные принципы свободной торговли, нормы международных договоров и правила ВТО, захватывают совместно с Великобританией управление в крупнейших компаниях, контролирующих освоение российских недр», — говорится в запросе.
Как сообщалось ранее, Министерство финансов США заявило о готовности снять санкции с компаний Олега Дерипаски РУСАЛ, En+ и «ЕвроСибЭнерго», попавших в SDN List в апреле 2018 года. Это стало возможным после того, как бизнесмен снизил свою долю в En+ до уровня ниже 50% и покинул совет директоров компании. Как отмечает Валерий Рашкин в своем запросе, одним из условий снятия санкций было и обновление советов директоров компаний гражданами США или Великобритании.
«В данном случае США ведут себя с Россией, извиняюсь за выражение, как хулиган с лохом, даже как бандит. Сначала они разжигают в мире антироссийскую истерию, а потом, угрожая нам под мифическими предлогами все новыми санкциями, захватывают контроль над российскими недрами. Но это же нарушение суверенитета. Мы ожидаем от президента обеспечения контранкционного режима, при котором доступ экономических агрессоров к нашим ресурсам, наоборот, должен перекрываться», — заявил Валерий Рашкин Daily Storm.
Как отмечает профессор кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО Татьяна Исаченко, недра находятся в государственной собственности, а участие иностранных компаний в разработке полезных ископаемых строго регламентировано. Поэтому депутатскую инициативу она считает политизированной, равно как и меры, принятые в отношении активов Дерипаски.
Компания En+ контролирует 48,13 % акций РУСАЛа, одного из крупнейших в мире производителей алюминия. Ранее выход компаний из-под санкций пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал корпоративным вопросом. По его словам, если компании удастся минимизировать последствия незаконных ограничений, в Кремле это могут только приветствовать.