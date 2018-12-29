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«Психологической стабильности и независимости от рекламы и пропаганды»
Общественно-политические деятели поздравляют россиян с Новым годом и рассказывают, как будут отмечать праздник
Власть

«Психологической стабильности и независимости от рекламы и пропаганды»

Общественно-политические деятели поздравляют россиян с Новым годом и рассказывают, как будут отмечать праздник

Коллаж: © Daily Storm

В преддверии праздников Daily Storm выяснил, как именно медийные и не очень общественники и политики будут отмечать Новый год. Простым людям часто кажется, что многие из них несколько оторваны от реальности — будь то депутат, священнослужитель, журналист или правозащитник. На самом деле нет. Они такие же, как мы: самые простые люди с самыми простыми ценностями, представлениями и традициями. Они так же, как и мы, хотят хорошо жить в стране, которая о них не только изредка вспоминает, но иногда и заботится.


Прославившийся за последние несколько месяцев депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, пожалуй, не нуждается в особом представлении. Его «министерская диета» на «макарошках» была в топе новостей не только региональных изданий, но и федеральных СМИ. Так, депутат из российской глубинки стал примером смелости и мужества для многих россиян.


«Конечно, новогодний стол будет сильно отличаться от меню, которое было предусмотрено моей «министерской диетой», но тем не менее — традиционные блюда, без особых изысков: салаты, грудки курицы, наверное... пока еще не решили, что будет в духовке. Но, учитывая мою приобретенную привычку, я, пожалуй, точно без макарошек обойдусь. Алкоголь, к слову, особо не люблю, поэтому будем пить соки и компоты», — говорит Бондаренко.


Новогодние праздники депутат решил посвятить не столько отдыху, сколько общественно-политическим делам. В частности, у него уже запланированы встречи с подписчиками его YouTube-канала — в Ставропольском и Краснодарском краях.


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«Хочу пожелать соотечественникам проявления сознательности, мужества и решительности. За свое светлое будущее надо бороться. Если у нас терпеливый народ и иной раз готов себе во многом отказать, то для детей мы должны желать лучшего. Если кто-то не хочет отстаивать свое будущее, пусть вспомнит о наших детях. На наш-то век хватит и нефти, и газа, а вот в какой стране и на что будут жить наши потомки — это большой вопрос», — отмечает он.


Коллега Николая Бондаренко по парламентской деятельности — депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в этом году находился на передовой, защищая Исаакиевский собор от передачи РПЦ и Европейский университет от лишения лицензии. Завершив общественно-политические баталии, политик решил встретить Новый год дома — в кругу семьи и близких друзей.


Деликатесов на столе никаких не будет, разве что жена Вишневского приготовит «очень вкусную буженину» и «не менее вкусный бламанже» — желе из молока с фруктами. Из алкоголя — шампанское, вино, водка, коньяк.


«После 1 января хочу немножко отдохнуть, — рассказывает Борис Лазаревич. — Честно говоря, довольно сильно устал, хотя бы несколько дней постараюсь просто отдыхать и ничего не делать. Единственное, что надо будет с младшим сыном позаниматься обязательно физикой и геометрией, а то он немножко в школе это дело запустил. Надо помочь подтянуть. Сын в девятом классе».


Ну и как же без пожеланий россиянам!


«Я бы пожелал россиянам, чтобы у нас была нормальная страна, чтобы вокруг были друзья, а не враги. Страна, в которой было бы комфортно, безопасно и уютно жить, где люди чувствовали бы себя защищенными, а закон был выше любой власти», — говорит Вишневский.


К слову, представители Российской православной церкви, раз уж заговорили и о них, также обмолвились о своем новогоднем досуге.


Протодиакон Андрей Кураев был краток: Новый год — это домашний праздник в домашнем кругу. Со времен Советского Союза для него в этом плане ничего не поменялось. Что будет на столе? Не в рамках его компетенции — этим займется жена.


«Желаю в будущем году психологической стабильности и независимости от рекламы и пропаганды», — был короток священнослужитель.


«Думаю, что никуда не пойду, по крайней мере ночью, — поделился в свою очередь планами протоиерей Всеволод Чаплин. — Может, ограничусь парой бокалов вина и какой-то постной пищей. Может быть, посмотрю еще речь Путина, но больше смотреть ничего не буду».




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По его словам, 2019 год будет очень непростым. Нужно быть готовым к любым испытаниям и не отчаиваться. Быть духовно бдительным, сохранять способность к мобилизации сил, сохранять связь с Богом, с ближними и дальними людьми. И самое важное — быть внутренне собранным и снять розовые очки.


«Смотрел в прошедшую субботу передачу Алексея Пушкова. В конце он обычно говорит: «Берегите себя», а в этот раз он говорил быстрее, чем обычно, и мне послышалось: «Берегитесь». Это самое правильное пожелание перед этим годом», — считает Всеволод Анатольевич.


«В эти дни мы видим слишком много отупляющих шоу, слишком много культа шопинга, слишком много беззаботных настроений, — продолжает он. — Нужно оторвать взгляд от телеящика, от развлекательных сайтов и витрин, посмотреть на небо и внутрь себя. Праздник и праздность — это разные вещи. Праздность отупляет, лишает воли, вырубает мозги, отяжеляет душу. Эти дни, как и любые другие, раз уж они свободны от работы, — их можно прожить умом и совестью».


Кстати, всем верующим Чаплин напоминает: переходить от поста к праздничной трапезе необходимо с 6 на 7 января по гражданскому календарю или с 24 на 25 декабря по каноническому христианскому календарю. До середины ночи 7 января «никакого разговения» быть не должно. Вдруг кому пригодится.


Рассказал о своем новогоднем досуге и экс-председатель правительства России, а ныне председатель оппозиционной Партии народной свободы Михаил Касьянов.


Как и все остальные, он проведет Новый год в кругу семьи, детей и близких друзей. Поднимут по бокалу шампанского и будут есть много оливье. Если выдастся хорошая погода ночью, то обязательно пойдет развлекаться на мороз с детьми.


«Что пожелаю россиянам в будущем году? Вопрос перемешан с политикой, — несколько скованно рассмеялся Касьянов и задумался. — Я пожелал бы всем сильно не разочаровываться, хотя оснований для этого будет очень много, и верить в будущее. В следующем году продолжится наступление властей на благосостояние граждан: увеличатся налоги, увеличатся тарифы, сборы, введутся новые, уже повышен пенсионный возраст… Жить становится все беднее и тяжелее… Всем желаю держаться, верить в будущее, не пресмыкаться перед властью и не прислуживать ей. Власть умеет и соблазнять, и рушить судьбы людей. Нужно держаться и верить в будущее».


Не совсем повезло в этом году известному правозащитнику Льву Пономареву. Несмотря на протест общественности, политиков, юристов и адвокатов, ему присудили сначала 25 суток ареста, а после поданной апелляции снизили срок до 16 суток за репост записи в Facebook, которая якобы призывала людей выйти на несанкционированный митинг.


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Беседуя с Daily Storm, Лев Александрович пожелал гражданам России избавиться от страха перед правоохранительными органами, объединиться и покончить в 2019 году с репрессиями и незаконными действиями силовиков, под маховик которых все чаще несправедливо попадают люди, которые не находятся даже в группе риска.


«Детей сажают за выходы на митинги, в школы приходят, прессуют — это все шире распространяется. Я бы пожелал людям интересоваться этими репрессиями и бороться против них. Пока что у нас достаточно свободы, чтобы их прекратить, я уверен», — говорит Пономарев и добавляет, что после новогоднего застолья в кругу семьи он отправится на несколько дней отдыхать на озеро Сенеж. Заслужил, что уж тут сказать.


Не особо отличается празднование Нового года и в семье лидера «Левого Фронта» Сергея Удальцова. Этот год для него был более чем тяжелым: суды, аресты, голодовка, снова аресты и в итоге — административный надзор до мая 2021 года, который запрещает участвовать ему в массовых мероприятиях и фактически заниматься публичной политической деятельностью.


Ночь на 1 января и дальнейшие новогодние праздники политик проведет традиционно и даже попытается наверстать упущенное —плотнее пообщаться с женой, детьми и родителями в спокойной домашней обстановке. 


«Голубой огонек», елка, мандарины, шампанское, классическая домашняя еда. Советская традиция, которая впиталась в меня с детства, родители так воспитали, — делится он планами. — Молодым, конечно, хочется какой-то экзотики, отрыв устроить на Новый год. Но в данный момент времени у меня совершенно традиционный советский подход. У нас 66% сожалеют, что СССР распался, вот я в них стопроцентно вхожу».


Конечно, планируется в квартире Удальцовых и живая елка. Если не удастся раздобыть такую и все раскупят на базарах, то уж ветка точно будет стоять на праздничном столе — для аромата и новогоднего настроения.


«Что касается последующих праздников, то таких дней, когда относительное затишье, мало. Это тот самый момент, когда можно немножко заняться саморазвитием, прочесть хорошую книгу. Суеты и так хватает в повседневности, — продолжает лидер протестных левых. — В нашей непростой жизни нужно сохранять оптимизм, не терять и сохранять человеческие качества. Считаю, что у нас будущее позитивное — и в целом у страны, и, надеюсь, у каждого гражданина».


Немного удивил нас небезызвестный журналист, а ныне депутат Заксобрания Владимирской области Максим Шевченко. Не допущенный до выборов губернатора этого же региона Шевченко поведал, что Новый год не празднует вообще. Причем давно — практически с начала первой чеченской войны.


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«С момента, когда в ночь с 1994-го на 1995-й мы с друзьями гуляли, пили, ели, веселились, а 2-3 января подъехали ребята-журналисты из Грозного с фотографиями… Я увидел это и с тех пор дал себе слово, что не буду праздновать Новый год… Но, чтобы людей не обижать, если меня зовут, я, конечно, присоединяюсь, щеки не надуваю, прихожу в гости к хорошим и добрым людям», — поведал Шевченко.



Например, 2018-й Максим Леонардович встретил со своим старым другом, к сожалению, нынче покойным Орханом Джемалем.


«Я проходил мимо магазина, увидел конины три или четыре килограмма, красивый такой кусок. Позвонил Орхану Джемалю и сказал ему: «Братан, приезжай ко мне в новогоднюю ночь, чтобы мы не делали вид, что не празднуем. Праздновать-то мы не будем, но посидим конины вареной поедим». Я пять часов эту конину варил, приехал Орхан, еще близкие друзья. Мы сидели очень классно, разговаривали и ели. Назвать ли это празднованием? Да наверное, нет. Просто было приятно», — делится он воспоминаниями.


«Желаю россиянам, чтобы они боролись за свои права и свободы и помнили: «Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой», — заканчивает Максим Шевченко. — Этот и следующие годы должны быть годами борьбы за человеческое достоинство, гражданские права и за современное общество — годами побед».


И, пожалуй, последнюю точку в нашей статье решил поставить писатель и общественно-политический активист Захар Прилепин. Как говорится, ни убавить ни прибавить.


«Год обычный будет. Ничего не случится, кроме того, что уже случилось. Всем веры и терпения», — промолвил он устало-праздничным голосом.