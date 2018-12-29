«Психологической стабильности и независимости от рекламы и пропаганды»

В преддверии праздников Daily Storm выяснил, как именно медийные и не очень общественники и политики будут отмечать Новый год. Простым людям часто кажется, что многие из них несколько оторваны от реальности — будь то депутат, священнослужитель, журналист или правозащитник. На самом деле нет. Они такие же, как мы: самые простые люди с самыми простыми ценностями, представлениями и традициями. Они так же, как и мы, хотят хорошо жить в стране, которая о них не только изредка вспоминает, но иногда и заботится.





Прославившийся за последние несколько месяцев депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, пожалуй, не нуждается в особом представлении. Его «министерская диета» на «макарошках» была в топе новостей не только региональных изданий, но и федеральных СМИ. Так, депутат из российской глубинки стал примером смелости и мужества для многих россиян.