Совладельца крупной рыболовной компании нашли мертвым в Москве

Совладельца крупной рыболовной компании «Акрос» 72-летнего Валерия Воробьева нашли мертвым возле одного из домов по улице Маршала Бирюзова в Москве 18 декабря около 6:30 утра. Об этом сообщают «Пятый канал» и РЕН-ТВ.





Тело мужчины без признаков жизни обнаружили прохожие, они вызвали скорую помощь. По предварительной версии следствия, Валерий Воробьев выпал из окна своей квартиры на 12 этаже и скончался на месте от полученных травм, сообщают издания.





Валерий Воробьев родился 7 ноября 1946 года. Он окончил Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства в 1969 году, затем работал в рыболовецких колхозах, а позднее — замначальника Управления промыслового флота Камчатрыбколхозобъединения. Воробьев также был депутатом Законодательного Собрания Камчатского края I созыва (c 2007 года по 2011 год).





Еще во времена СССР Валерий Воробьев получил медаль «За трудовое отличие», а затем — медаль «300 лет Российскому флоту», а также знак «Почетный работник рыбного хозяйства России» и другие награды.