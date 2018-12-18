Трамп подписал указ о создании космических сил США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования космическими силами в структуре Вооруженных сил страны. Об этом говорится в заявлении Белого дома.





«В соответствии с моими полномочиями Верховного главнокомандующего... после консультаций с министром обороны и председателем комитета начальников штабов, я постановляю создать, в соответствии с законом США, Космическое командование США в качестве действующего объединенного боевого командования», — цитирует указ американского президента ТАСС. Трамп также дал указание министру обороны США Джеймсу Мэттису рекомендовать офицеров, чтобы представить их на утверждение Сената в качестве командующего и заместителя командующего новым видом вооруженных сил США.





В сферу полномочий нового командования войдут «относящиеся к космосу обязанности, ранее вмененные командующему Стратегического командования США», а также управление силами, средствами и подготовка личного состава для сил космических операций Соединенных Штатов.