Трамп подписал указ о создании космических сил США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования космическими силами в структуре Вооруженных сил страны. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
«В соответствии с моими полномочиями Верховного главнокомандующего... после консультаций с министром обороны и председателем комитета начальников штабов, я постановляю создать, в соответствии с законом США, Космическое командование США в качестве действующего объединенного боевого командования», — цитирует указ американского президента ТАСС. Трамп также дал указание министру обороны США Джеймсу Мэттису рекомендовать офицеров, чтобы представить их на утверждение Сената в качестве командующего и заместителя командующего новым видом вооруженных сил США.
В сферу полномочий нового командования войдут «относящиеся к космосу обязанности, ранее вмененные командующему Стратегического командования США», а также управление силами, средствами и подготовка личного состава для сил космических операций Соединенных Штатов.
В июне Трамп поручил министерству обороны страны создать военно-космические силы «как шестой вид вооруженных сил». «Для США недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе. Мы должны доминировать в космосе», — пояснил он тогда. Американский президент также отметил, что не хочет, чтобы Китай, Россия и другие страны опередили США в космосе.
В середине марта президент РФ Владимир Путин заявил, что у России масштабные планы по исследованию космоса: продолжатся исследования Луны, а в 2019 году отправится миссия на Марс. Президент отметил, что Россия имеет все шансы на технологический рывок в ближайшем будущем, потому что экономическая база для него уже подготовлена.