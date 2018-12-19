Нефть упала в цене до минимумов октября 2017 года

Стоимость одного барреля нефти марки Brent 18 декабря опустилась на мировых рынках с 58,75 до 55,89 доллара, обновив минимумы октября 2017 года. Котировки WTI снизились почти на 8% и торгуются на отметке около 46 долларов за бочку. Обрушение нефтяных цен эксперты связывают с увеличением поставок черного золота странами, не входящими в ОПЕК, и признаками замедления роста мировой экономики. На этом фоне курс российского рубля снизился по отношению к американскому доллару и евро.





Баррель нефти североморской марки Brent продолжил 18 декабря терять в цене, около 23:00 мск цены упали до отметки 55,89 доллара за бочку — до уровня октября 2017 года. С начала торговой сессии падение котировок составило почти 6%. Стоимость нефти WTI снизились почти на 8% до 46,2 доллара за баррель — до минимумов августа 2017 года.