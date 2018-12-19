Нефть упала в цене до минимумов октября 2017 года

Стоимость одного барреля нефти марки Brent 18 декабря опустилась на мировых рынках с 58,75 до 55,89 доллара, обновив минимумы октября 2017 года. Котировки WTI снизились почти на 8% и торгуются на отметке около 46 долларов за бочку. Обрушение нефтяных цен эксперты связывают с увеличением поставок черного золота странами, не входящими в ОПЕК, и признаками замедления роста мировой экономики. На этом фоне курс российского рубля снизился по отношению к американскому доллару и евро.
Баррель нефти североморской марки Brent продолжил 18 декабря терять в цене, около 23:00 мск цены упали до отметки 55,89 доллара за бочку — до уровня октября 2017 года. С начала торговой сессии падение котировок составило почти 6%. Стоимость нефти WTI снизились почти на 8% до 46,2 доллара за баррель — до минимумов августа 2017 года.
Цены на нефть падают уже более двух месяцев подряд. В начале октября баррель нефти марки Brent стоил 86 долларов — таким образом, в конце декабря черное золото потеряло в цене более 30 долларов. Последний раз нефть стоила 50-56 долларов за баррель в октябре 2017-го.
Обвал на мировом рынке нефти негативно отразился на курсе российского рубля к иностранным валютам. Днем 18 декабря на валютной секции Московской биржи рубль снизился по отношению к доллару на 0,3%, вплотную приблизившись к отметке 67 рублей за доллар, евро вырос на 0,7% до 75,6 рубля. На 19 декабря Центробанк России установил следующие курсы валют: 66,74 рубля за доллар США (+12 копеек) и 75,77 рубля за евро (+39 копеек).
Утром 19 декабря на рынке Forex пара доллар/рубль торговалась около 67,40 рубля, а евро/рубль — 76,70 рубля.
Нефтяные котировки продолжают падать из-за рисков замедления мировой экономики и намерении ряда стран, не входящих в ОПЕК, нарастить поставки черного золота на рынок. «На рынке нефти случилась паника… Это все страхи рецессии. Повсюду антирисковые настроения», — комментирует сложившуюся ситуацию главный рыночный стратег Confluence Investment Management Билл О’Грэйди в интервью Bloomberg.
В начале декабря Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в нее государства — участники сделки ОПЕК+, включая Россию, договорились сократить добычу нефти с 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможным продлением. Ожидается, что участники сделки снизят добычу от 400 до 800 тысяч баррелей в сутки. Следующая встреча министерского комитета ОПЕК+ пройдет в апреле.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию нефтедобывающих стран (ОПЕК+, всего в соглашении участвовали 24 государства) договорились в конце 2016 года о сокращении нефтедобычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки (с уровня октября 2016 года), 300 тысяч баррелей из них приходилось на долю России. Договоренности начали действовать с января 2017 года и были продлены до конца 2018-го.