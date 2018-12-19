Пенсионная реформа подстегнула ностальгию по СССР

Сожаление о распаде СССР выразили 66% жителей России, опрошенных социологами «Левада-Центра». Этот показатель стал самым высоким за последние 10 лет. Максимум был зафиксирован в 2000 году, когда об этом заявили 75% опрошенных, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты социологического исследования. Доля тех, кто считает, что Советский Союз можно было сохранить, составила 60%.





Среди тоскующих по СССР традиционно люди старше 55 лет, однако результаты опроса показывают, что такие настроения выросли и среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, отмечает газета. Ностальгию россиян по Советскому Союзы вызвало разрушение единой экономики (52%), потеря чувства принадлежности к великому государству (36%), а также рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).





Одной из причин роста ностальгии по СССР социологи «Левада-Центра» называют повышение пенсионного возраста. «Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен», — рассказала социолог Карина Пипия. При этом она отметила, что люди забывают о том, что в Союзе существовал дефицит товаров народного потребления.