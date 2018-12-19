Пенсионная реформа подстегнула ностальгию по СССР

Сожаление о распаде СССР выразили 66% жителей России, опрошенных социологами «Левада-Центра». Этот показатель стал самым высоким за последние 10 лет. Максимум был зафиксирован в 2000 году, когда об этом заявили 75% опрошенных, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты социологического исследования. Доля тех, кто считает, что Советский Союз можно было сохранить, составила 60%.
Среди тоскующих по СССР традиционно люди старше 55 лет, однако результаты опроса показывают, что такие настроения выросли и среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, отмечает газета. Ностальгию россиян по Советскому Союзы вызвало разрушение единой экономики (52%), потеря чувства принадлежности к великому государству (36%), а также рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).
Одной из причин роста ностальгии по СССР социологи «Левада-Центра» называют повышение пенсионного возраста. «Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен», — рассказала социолог Карина Пипия. При этом она отметила, что люди забывают о том, что в Союзе существовал дефицит товаров народного потребления.
По данным одного из последних опросов «Левада-Центра», более половины россиян (55%) считают, что ответственность за проблемы страны и рост стоимости жизни несет президент РФ Владимир Путин. Одновременно столько же респондентов считают экономический рост России и прирост своего личного благосостояния также заслугой главы государства. Губернаторов и местные власти ответственными за проблемы страны и рост стоимости жизни считают только 13% респондентов (этот показатель вдвое ниже отметок 2016-го и 2017 года), предпринимателей — 5%.
Помимо этого в центре отметили, что уровень протестных настроений среди опрошенных снизился с июля этого года, но все еще остается значительно выше зафиксированных до лета 2018 года. О вероятности протестов против падения уровня жизни заявили 37% опрошенных против 17% в марте этого года, о готовности лично принять участие в таких протестах сказали 30% против 8% весной.