В США одобрили продажу Турции комплексов Patriot на 3,5 миллиарда долларов

Продажа Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot одобрена Госдепартаментом США. Турецким вооруженным силам могут поставить 80 ракет повышенной управляемости (GEM-T), 60 ракет PAC-3 и необходимое для их эксплуатации оборудование на сумму около 3,5 миллиарда долларов. Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (Defense Security Cooperation Agency) предоставило необходимые для заключения сделки сертификаты, говорится в пресс-релизе Госдепа.





«Эта продажа соответствует инициативам США по обеспечению ключевых союзников современными системами, способными объединяться в сети для защиты от враждебной агрессии. Предлагаемая продажа усилит совместимость Турции с США и НАТО, сделав ее более ценным партнером», — говорится в пресс-релизе.





Турция будет использовать Patriot для расширения возможностей противоракетной обороны, защиты территориальной целостности страны и сдерживания региональных угроз, отмечается в документе. Турецкая армия не должна испытывать трудностей с внедрением зенитно-ракетного комплекса. Для этого Турция запросила группу технической поддержки и учебное оборудование. В случае продажи комплексов США намерены отправить в Турцию 25 сотрудников Пентагона и 40 представителей производителя Patriot для разгрузки оборудования, настройки систем, обучения персонала, а также для технической и логистической поддержки, подчеркивается в пресс-релизе Госдепартамента.