В США одобрили продажу Турции комплексов Patriot на 3,5 миллиарда долларов

Продажа Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot одобрена Госдепартаментом США. Турецким вооруженным силам могут поставить 80 ракет повышенной управляемости (GEM-T), 60 ракет PAC-3 и необходимое для их эксплуатации оборудование на сумму около 3,5 миллиарда долларов. Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (Defense Security Cooperation Agency) предоставило необходимые для заключения сделки сертификаты, говорится в пресс-релизе Госдепа.
«Эта продажа соответствует инициативам США по обеспечению ключевых союзников современными системами, способными объединяться в сети для защиты от враждебной агрессии. Предлагаемая продажа усилит совместимость Турции с США и НАТО, сделав ее более ценным партнером», — говорится в пресс-релизе.
Турция будет использовать Patriot для расширения возможностей противоракетной обороны, защиты территориальной целостности страны и сдерживания региональных угроз, отмечается в документе. Турецкая армия не должна испытывать трудностей с внедрением зенитно-ракетного комплекса. Для этого Турция запросила группу технической поддержки и учебное оборудование. В случае продажи комплексов США намерены отправить в Турцию 25 сотрудников Пентагона и 40 представителей производителя Patriot для разгрузки оборудования, настройки систем, обучения персонала, а также для технической и логистической поддержки, подчеркивается в пресс-релизе Госдепартамента.
«Предлагаемая продажа и поддержка не изменит базовый военный баланс в регионе», — считают американские военные. Уведомление о возможности продажи зенитно-ракетных комплексов направлено в конгресс США.
В конце 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Сначала Анкара пыталась купить американские системы Patriot, однако получила отказ в Вашингтоне, а после и в Пекине, где производятся схожие системы. Договоренность с Москвой резко осудили в США — из-за сделки Соединенных Штатов угрожали отменить поставки Турции истребителей пятого поколения F-35, когда контракт уже был заключен.
В ноябре 2018 года глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка российских С-400 является «решенным делом», сделка не может быть отменена. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, установка купленных у России комплексов начнется в октябре 2019 года, а в данный момент турецкие военные отбирают персонал, который будет ими управлять, — их нужно направить на обучение в РФ.