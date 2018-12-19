Мэр извинился за покрашенную белой краской горку из снега

Мэр города Мыски в Кемеровской области Дмитрий Иванов извинился перед горожанами за покраску снежной горки белой водоэмульсионной краской. Начальнику коммунального предприятия, работники которого выкрасили горку из снега в белый цвет, объявлен выговор и дано распоряжение немедленно ее привести в порядок, сообщает местный портал nk.tv.
Городской глава воздержался от оценки профессиональных качеств сотрудников коммунальной службы, назвав их «вполне очевидными». «Я дал команду немедленно очистить горку от краски и привести ее в порядок. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение», — прокомментировал ситуацию порталу Дмитрий Иванов. Мэр также добавил, что руководитель коммунального предприятия получил выговор за инициативу своих подчиненных.
В городской администрации рассказали, что снежные горки в Мысках к новогодним праздникам каждый год красят в различные цвета. Однако чиновники затруднились объяснить, почему на этот раз была использована белая водоэмульсионная краска.
Ранее портал nk.tv опубликовал видео, на котором местные жители обнаружили снежную горку в центре Мысков, покрашеную белой водоэмульсионной краской. Издание предположило, что в городе, окруженном угольными разрезами, не нашлось белого снега и коммунальщики решили прибегнуть к современным технологиям, чтобы скрыть на нем угольную пыль.
В ноябре очевидцы сняли на видео, как во двор одного из жилых домов Междуреченска сотрудники городских служб привезли элементы детской площадки и расставили их на снег. Затем площадку сфотографировали, собрали, погрузили в грузовик и увезли. После публикации ролика городская администрация заявила, что детскую площадку установили временно для оценки возможности создания во дворе комплекса современных игровых площадок.
Позже в интернете появился видеоролик с мэром города. За «тестирование» детской площадки он называет исполнителей «дебилами» и требует от своего собеседника сделать так, чтобы «этой тупости больше никогда не было».