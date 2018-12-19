Мэр извинился за покрашенную белой краской горку из снега

Мэр города Мыски в Кемеровской области Дмитрий Иванов извинился перед горожанами за покраску снежной горки белой водоэмульсионной краской. Начальнику коммунального предприятия, работники которого выкрасили горку из снега в белый цвет, объявлен выговор и дано распоряжение немедленно ее привести в порядок, сообщает местный портал nk.tv.





Городской глава воздержался от оценки профессиональных качеств сотрудников коммунальной службы, назвав их «вполне очевидными». «Я дал команду немедленно очистить горку от краски и привести ее в порядок. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение», — прокомментировал ситуацию порталу Дмитрий Иванов. Мэр также добавил, что руководитель коммунального предприятия получил выговор за инициативу своих подчиненных.





В городской администрации рассказали, что снежные горки в Мысках к новогодним праздникам каждый год красят в различные цвета. Однако чиновники затруднились объяснить, почему на этот раз была использована белая водоэмульсионная краска.