Увольнением «поздравят» россиян с Новым годом четверть работодателей

Сокращение штатов в 2019 году планируют 23% работодателей. Наиболее крупные сокращения намечаются на предприятиях сферы обеспечения продуктами питания, а также в медиа- и маркетинговых компаниях. Меньше — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование портала Rabota.ru.
Расширение штатов планирует 18% работодателей. Набирать новый персонал настроены компании, работающие в сфере IT-технологий и оказания услуг для бизнеса, отмечается в исследовании. При этом 33% компаний намерены в 2019 году обучать своих сотрудников. Ввести новую систему премирования и пересмотреть ключевые показатели эффективности работников планируют 25% работодателей. О введении нематериальных бонусов для сотрудников заявили 12% компаний.
Об открытии новых направлений деятельности думают 20% опрошенных работодателей. 17% планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение. При этом 10% опрошенных планируют, напротив, сократить бюджет на рекламу и продвижение.
В опросе портала Rabota.ru, посвященного планам работодателей на 2019 год, приняли участие 300 представителей компаний. Каждый из них мог выбрать несколько вариантов ответов, отмечает издание.
В начале сентября социологи «Левада-Центра» зафиксировали резкий рост обеспокоенности россиян экономическими показателями. В ходе опроса 52% респондентов заявили о том, что чувствуют «обнищание населения». Ростом безработицы обеспокоены 48% граждан. О кризисе в экономике страны и несправедливом распределении доходов заявили 30% принявших участие в опросе.
Между тем правительство России заложило на выплату пособий по безработице для россиян старшего возраста в 2019 году дополнительно 13 миллиардов рублей. Приток в службах занятости в следующем году может вырасти, сообщил в конце сентября министр труда и соцзащиты Максим Топилин.