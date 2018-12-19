Увольнением «поздравят» россиян с Новым годом четверть работодателей

Сокращение штатов в 2019 году планируют 23% работодателей. Наиболее крупные сокращения намечаются на предприятиях сферы обеспечения продуктами питания, а также в медиа- и маркетинговых компаниях. Меньше — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование портала Rabota.ru.





Расширение штатов планирует 18% работодателей. Набирать новый персонал настроены компании, работающие в сфере IT-технологий и оказания услуг для бизнеса, отмечается в исследовании. При этом 33% компаний намерены в 2019 году обучать своих сотрудников. Ввести новую систему премирования и пересмотреть ключевые показатели эффективности работников планируют 25% работодателей. О введении нематериальных бонусов для сотрудников заявили 12% компаний.





Об открытии новых направлений деятельности думают 20% опрошенных работодателей. 17% планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение. При этом 10% опрошенных планируют, напротив, сократить бюджет на рекламу и продвижение.





В опросе портала Rabota.ru, посвященного планам работодателей на 2019 год, приняли участие 300 представителей компаний. Каждый из них мог выбрать несколько вариантов ответов, отмечает издание.