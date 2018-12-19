Назвавшая сына в честь Гитлера британская пара получила тюремный срок

При вынесении приговора судья обратила внимание, что семейная пара назвала своего ребенка Адольфом, потому что восхищалась Гитлером и «давно придерживалась агрессивных нацистских взглядов». «Вы действовали вместе во всем, что думали, говорили и делали, называя своего сына и публикуя фотографии вашего ребенка, окруженные символами нацизма и ку-клукс-клана», — добавила она.





При обыске квартиры супругов полиция нашла мачете, ножи и арбалеты, один из них хранился возле детской кроватки. Кроме того, у них дома были найдены нацистские флаги и одежда с нацистской символикой, нож для рубки теста в форме свастики и декоративные подушки с этим символом.





Семейная пара была осуждена вместе с другими неонацистами из группы «Национальное действие». Среди них — Дэниэл Богунович, который получил шесть лет и четыре месяца тюрьмы. Прокурор охарактеризовал его как «лидера, пропагандиста и стратега» движения. Еще три члена организации — Даррен Флетчер, Нейтан Прайк и Джоэль Уилмор — получили от 5 лет до 5 лет и 10 месяцев заключения.