Назвавшая сына в честь Гитлера британская пара получила тюремный срок

Королевский суд в Бирмингеме приговорил супругов Адама Томаса и Клаудию Пататас из Великобритании к тюремным срокам за участие в запрещенной террористической группе «Национальное действие». Томас получил 6,5 года тюрьмы, Пататас — пять лет. Наряду с семейной парой тюремные сроки получили еще четыре неонациста — Дэниэл Богунович, Даррен Флетчер, Нейтан Прайк и Джоэль Уилмор.
В ходе заседания судья назвал цели движения «Национальное действие» «ужасающими». «Его целями и задачами являются свержение демократии в этой стране [Великобритании] с использованием насилия и убийств и установление государства в нацистском стиле, которое уничтожило бы целые слои общества таким насилием», — приводит слова судьи Independent.
При вынесении приговора судья обратила внимание, что семейная пара назвала своего ребенка Адольфом, потому что восхищалась Гитлером и «давно придерживалась агрессивных нацистских взглядов». «Вы действовали вместе во всем, что думали, говорили и делали, называя своего сына и публикуя фотографии вашего ребенка, окруженные символами нацизма и ку-клукс-клана», — добавила она.
При обыске квартиры супругов полиция нашла мачете, ножи и арбалеты, один из них хранился возле детской кроватки. Кроме того, у них дома были найдены нацистские флаги и одежда с нацистской символикой, нож для рубки теста в форме свастики и декоративные подушки с этим символом.
Семейная пара была осуждена вместе с другими неонацистами из группы «Национальное действие». Среди них — Дэниэл Богунович, который получил шесть лет и четыре месяца тюрьмы. Прокурор охарактеризовал его как «лидера, пропагандиста и стратега» движения. Еще три члена организации — Даррен Флетчер, Нейтан Прайк и Джоэль Уилмор — получили от 5 лет до 5 лет и 10 месяцев заключения.