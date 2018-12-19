В России не находят треть водителей, скрывшихся с места тяжких ДТП

Число аварий, участники которых имели проблемы с полисом ОСАГО (обязательной автостраховкой), с 2017-го по 2018-й год выросло почти на два процента — 13,59% «тяжелых» (с жертвами и пострадавшими) ДТП остаются без положенной по закону компенсации со стороны страховых компаний. Такую статистику приводит «Проект», подсчитавший также число автолюбителей, которым удается покинуть место ДТП со смертельным исходом и избежать наказания.
Более трети (36,6%) от общего числа виновников тяжелых ДТП во всех регионах России, скрывшихся с места аварии, правоохранители так и не находят. В абсолютных цифрах статистика выглядит так: водители, виновные в гибели 1468 человек в 2018 году, остались без наказания.
Есть 16 регионов — лидеров по числу «автолюбителей в бегах»: Севастополь (68,57%), Северная Осетия (63,59%), Воронежская область (62,97%), Санкт-Петербург (61,97%), Омская область (61,25%), Тверская область (58,82%), Чечня (58,33%), Мурманская область (57,28%), Ленинградская область (55%), Калмыкия (54,17%), Волгоградская область (53,52%), Бурятия (53,16%), Магаданская область (52,90%), Ростовская и Ярославская области (52,04 и 51,49% соответственно), а также Пермский край (51,39%).
Система обязательного автострахования (ОСАГО), на которую при ее введении в начале 2000-х годов рассчитывали как на адекватный и цивилизованный способ решения проблемы выплаты компенсаций пострадавшим в ходе аварии, так и не стала универсальным механизмом, считают в «Проекте». С 2015 года на несколько процентов в год растет число ДТП, участники которых имеют проблемы с ОСАГО (полис недействителен, отсутствовал у водителя в момент аварии и так далее). Регионом-чемпионом выступает Ингушетия — там в 58% аварий участвуют водители с нарушениями ОСАГО.
Плохая статистика наблюдается еще в трех северокавказских регионах— Чечне (24,24%), Северной Осетии (27,85%) и Адыгее (18,36%), а также в Забайкалье (18,44%), Тыве (24,59%) и на Камчатке (17,16%). Для борьбы с этим явлением, например, в Чечне проводят специальные разъяснительные беседы на уровне МВД с участниками аварий.
С весны 2018 года в РФ обсуждается вопрос о повышении базовой стоимости полиса ОСАГО. Летом Российский союз автостраховщиков (РСА) и Минфин предлагали дополнить закон об ОСАГО положениями, которые бы финансово поощряли прилежных водителей и наказывали рублем нарушителей ПДД. 10 октября Министерство финансов России подготовило поправки к закону об ОСАГО, предполагающие введение с 1 сентября 2019 года специального 30-процентного «коридора», в границах которого страховые компании смогут как увеличивать, так и уменьшать цены на полисы обязательного автострахования.