В России не находят треть водителей, скрывшихся с места тяжких ДТП

Система обязательного автострахования (ОСАГО), на которую при ее введении в начале 2000-х годов рассчитывали как на адекватный и цивилизованный способ решения проблемы выплаты компенсаций пострадавшим в ходе аварии, так и не стала универсальным механизмом, считают в «Проекте». С 2015 года на несколько процентов в год растет число ДТП, участники которых имеют проблемы с ОСАГО (полис недействителен, отсутствовал у водителя в момент аварии и так далее). Регионом-чемпионом выступает Ингушетия — там в 58% аварий участвуют водители с нарушениями ОСАГО.