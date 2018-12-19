По иску Роскомнадзора суд заблокировал сайт «Умное голосование» Навального

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать сайт Алексея Навального «Умное голосование» за нарушение правил хранения персональных данных пользователей. Блокировке также подлежат и «зеркала» сайта, сообщает «Интерфакс». Целью онлайн-проекта было объединение оппозиции и победа над кандидатами от «Единой России» на выборах.
«Удовлетворить заявленные исковые требования [Роскомнадзора], признать деятельность сайта «Умное голосование» с нарушением прав пользователей по сбору персональных данных», — цитирует решение судьи агентство.
На сайте Навального у пользователей отсутствует возможность отказаться от обработки персональных данных, говорится в исковом заявлении Роскомнадзора. При этом на сайте предлагается ввести данные банковской карты для покупки различных товаров, однако как дальше будет использоваться данная информация, пользователю неизвестно, отмечается в иске.
Представитель ведомства также отметил, что данные пользователей, которые не зарегистрировались на сайте, все равно обрабатывались через сервисы Google Analytics и «Яндекс.Метрика». По его словам, администрация сайта должна была предоставить в Роскомнадзор заверенное соглашение о хранении данных пользователей на серверах Google, которые находятся в США, либо хранить их на отечественных серверах.
Роскомнадзор заблокировал сайт «Умное голосование» 7 декабря в соответствии с предварительными мерами, принятыми Таганским районным судом Москвы. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский пояснил, что портал внесли в реестр запрещенных сайтов, после того как были найдены «многочисленные нарушения закона о персональных данных».
В ноябре Роскомнадзор сообщил о нескольких жалобах граждан на обработку персональных данных на сайте 2019.vote без письменного согласия. В ведомстве отметили, что форма для сбора информации на сайте Навального не соответствовала требованиям закона, а кроме того, данные о гражданах хранились за рубежом, что прямо запрещено.
Алексей Навальный представил онлайн-проект «Умное голосование» 28 ноября. Его целью оппозиционер объявил объединение оппозиции и победу над кандидатами от «Единой России» на выборах в регионах. Избиратели, согласно плану Навального, должны были договориться, за какого кандидата от оппозиционной партии голосовать. Такую стратегию политик предлагал использовать на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Для участия в «Умном голосовании» Навальный призвал избирателей регистрироваться на сайте проекта. Всем зарегистрированным гражданам предназначалась инструкция, в которой пояснялось, за какого кандидата голосовать и почему.