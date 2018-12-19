По иску Роскомнадзора суд заблокировал сайт «Умное голосование» Навального

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать сайт Алексея Навального «Умное голосование» за нарушение правил хранения персональных данных пользователей. Блокировке также подлежат и «зеркала» сайта, сообщает «Интерфакс». Целью онлайн-проекта было объединение оппозиции и победа над кандидатами от «Единой России» на выборах.





«Удовлетворить заявленные исковые требования [Роскомнадзора], признать деятельность сайта «Умное голосование» с нарушением прав пользователей по сбору персональных данных», — цитирует решение судьи агентство.





На сайте Навального у пользователей отсутствует возможность отказаться от обработки персональных данных, говорится в исковом заявлении Роскомнадзора. При этом на сайте предлагается ввести данные банковской карты для покупки различных товаров, однако как дальше будет использоваться данная информация, пользователю неизвестно, отмечается в иске.





Представитель ведомства также отметил, что данные пользователей, которые не зарегистрировались на сайте, все равно обрабатывались через сервисы Google Analytics и «Яндекс.Метрика». По его словам, администрация сайта должна была предоставить в Роскомнадзор заверенное соглашение о хранении данных пользователей на серверах Google, которые находятся в США, либо хранить их на отечественных серверах.