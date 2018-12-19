Госдума смягчила наказание за экстремизм в интернете

Госдума проголосовала в финальном третьем чтении за внесение поправок в статью 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а также за введение административной ответственности за первое правонарушение такого рода. Два законопроекта внес в октябре в парламент президент Владимир Путин. Глава государства предложил уголовно наказывать граждан по части 1 статьи 282 только в случае повторного преступления в течение года, а в первый раз назначать максимальное наказание в виде 15 суток ареста.





Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей 20.31. Согласно поправке, возбуждение вражды и унижение человеческого достоинства по признакам отношения к религии или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе с использованием СМИ и интернета влекут за собой для граждан только штраф 10-20 тысяч рублей, до 100 часов обязательных работ или арест до 15 суток. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 250 до 500 тысяч рублей. Смягченное наказание будет применяться только если гражданин не совершил уголовного преступления.