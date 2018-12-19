Госдума смягчила наказание за экстремизм в интернете

Госдума проголосовала в финальном третьем чтении за внесение поправок в статью 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а также за введение административной ответственности за первое правонарушение такого рода. Два законопроекта внес в октябре в парламент президент Владимир Путин. Глава государства предложил уголовно наказывать граждан по части 1 статьи 282 только в случае повторного преступления в течение года, а в первый раз назначать максимальное наказание в виде 15 суток ареста.
Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей 20.31. Согласно поправке, возбуждение вражды и унижение человеческого достоинства по признакам отношения к религии или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе с использованием СМИ и интернета влекут за собой для граждан только штраф 10-20 тысяч рублей, до 100 часов обязательных работ или арест до 15 суток. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 250 до 500 тысяч рублей. Смягченное наказание будет применяться только если гражданин не совершил уголовного преступления.
Уголовно наказуемыми теперь признаются действия, перечисленные в частях 1 и 2 статьи 282 УК РФ, при условии, если они совершены после привлечения гражданина к административной ответственности по статье 20.31 КоАП в течение одного года, либо с применением насилия или с угрозой его применения, с использованием своего служебного положения или в составе группы лиц.
«Инициатива президента России Владимира Путина о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса – это решение, которое, с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или репост в интернете, с другой – сохранит ответственность за проявления экстремизма в сети», — прокомментировал решение депутатов глава Госдумы Вячеслав Володин.
В пояснительной записке к пакету законопроектов президента говорилось, что во внимание принято постановление пленума Верховного суда России от 20 сентября. Тогда пленум признал, что экстремистский по содержанию пост в интернете не может автоматически считаться преступлением, если он объективно не представляет опасности для общества. Верховный суд также указал, что по делам об экстремизме, в том числе по распространению в интернете экстремистских материалов, необходимо доказывать в первую очередь умышленное разжигание вражды или призывы к экстремизму, а не только сам факт размещения записи в соцсетях.