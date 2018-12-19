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Участник совещания у Лукашенко писал о «телках», «мерседесах» и «бабле»
Новости

Участник совещания у Лукашенко писал о «телках», «мерседесах» и «бабле»

Кадры с «конспектом» случайно попали в сюжет одного из местных телеканалов

Кадры с «конспектом» случайно попали в сюжет одного из местных телеканалов
Скриншот: © Daily Storm

В сюжет белорусского канала ОНТ о совещании президента страны Александра Лукашенко по вопросам развития летних видов спорта попали кадры, где участник встречи пишет на листе про «бабло», «мерседесы» и «телок». Газета «Наша нива» предположила, что «конспект» принадлежит бывшему послу Белоруссии в Литве Владимиру Дражину.



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Фото: © facebook.com / Кирилл Семенчук

«Будем много платить за результат. Сами зарабатываете — тратьте. Использование инфраструктуры — [министр спорта и туризма Белоруссии Сергей] Ковальчук блеснул на горизонте и затух. Отвечать персонально. В ближайшее время мы поможем ответить. Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...» — написано на листе.


На совещании по вопросам спорта Лукашенко говорил, что «деньги, которые выделяются на игры, должны остаться в стране», однако не упоминал в своем выступлении ни дорогие немецкие иномарки, ни девушек. Об этом идет речь в заявлении пресс-службы белорусского лидера.


В «Нашей ниве» утверждают, что писал про «телок» и «бабло» именно Владимир Дражин, который так прокомментировал скандальные кадры: «Я был на совещании... На некоторые вопросы, которые вы мне задаете, я сегодня не отвечаю, потому что главная составляющая — созидательный процесс, который мы должны обеспечить».


Скандальные кадры вызвали возмущение у пользователей Сети. Кто-то предложил отправить чиновников, делающих подобные записи, на завод. Другие были более ироничными, предположив, что автор строк просто так понимает указ президента. 


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Скриншот: © Daily Storm

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Скриншот: © Daily Storm

Еще один блогер написал, что не стоит удивляться этим запискам, поскольку автор «конспекта», вероятно, перепутал совещания по вопросам спорта и сельского хозяйства. «Телки на заднем дворе. Утеплять коровник», — посмеялся комментатор.  


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Скриншот: © Daily Storm

14 декабря Александр Лукашенко признался в разговоре с журналистами, что сам — «тот еще матерщинник», хотя использует нецензурную лексику только в непубличном пространстве. 


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