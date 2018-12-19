Участник совещания у Лукашенко писал о «телках», «мерседесах» и «бабле»

В «Нашей ниве» утверждают, что писал про «телок» и «бабло» именно Владимир Дражин, который так прокомментировал скандальные кадры: «Я был на совещании... На некоторые вопросы, которые вы мне задаете, я сегодня не отвечаю, потому что главная составляющая — созидательный процесс, который мы должны обеспечить».