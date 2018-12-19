Участник совещания у Лукашенко писал о «телках», «мерседесах» и «бабле»

В сюжет белорусского канала ОНТ о совещании президента страны Александра Лукашенко по вопросам развития летних видов спорта попали кадры, где участник встречи пишет на листе про «бабло», «мерседесы» и «телок». Газета «Наша нива» предположила, что «конспект» принадлежит бывшему послу Белоруссии в Литве Владимиру Дражину.
«Будем много платить за результат. Сами зарабатываете — тратьте. Использование инфраструктуры — [министр спорта и туризма Белоруссии Сергей] Ковальчук блеснул на горизонте и затух. Отвечать персонально. В ближайшее время мы поможем ответить. Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...» — написано на листе.
На совещании по вопросам спорта Лукашенко говорил, что «деньги, которые выделяются на игры, должны остаться в стране», однако не упоминал в своем выступлении ни дорогие немецкие иномарки, ни девушек. Об этом идет речь в заявлении пресс-службы белорусского лидера.
В «Нашей ниве» утверждают, что писал про «телок» и «бабло» именно Владимир Дражин, который так прокомментировал скандальные кадры: «Я был на совещании... На некоторые вопросы, которые вы мне задаете, я сегодня не отвечаю, потому что главная составляющая — созидательный процесс, который мы должны обеспечить».
Скандальные кадры вызвали возмущение у пользователей Сети. Кто-то предложил отправить чиновников, делающих подобные записи, на завод. Другие были более ироничными, предположив, что автор строк просто так понимает указ президента.
Еще один блогер написал, что не стоит удивляться этим запискам, поскольку автор «конспекта», вероятно, перепутал совещания по вопросам спорта и сельского хозяйства. «Телки на заднем дворе. Утеплять коровник», — посмеялся комментатор.
14 декабря Александр Лукашенко признался в разговоре с журналистами, что сам — «тот еще матерщинник», хотя использует нецензурную лексику только в непубличном пространстве.