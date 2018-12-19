Скворцова прокомментировала ограниченное финансирование здравоохранения в России

Министерству приходится вписываться в рамки того финансирования, которое выделяется правительством. При этом сегодня государство стало выделять на здоровье нации намного больше средств, чем несколько лет назад, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова в интервью ТАСС. По ее словам, система здравоохранения в России далека от совершенства и находится в активном развитии, которое движется в правильном направлении.
«Нам приходится вписываться в тот финансовый ресурс, который имеем. Благодарны государству, что сегодня на здравоохранение выделяется много больше средств, чем несколько лет назад. Требовать каких-то заоблачных сумм мы не можем, поскольку живем в контексте страны», — сказала Скворцова в интервью.
Здоровье нации стало приоритетной задачей государства и основные направления национального проекта в этой сфере спланированы таким образом, чтобы добиться реального улучшения здоровья людей, увеличить продолжительность жизни, развития медицины и системы здравоохранения, отметила министр. «На обоснованные направления правительство выделило необходимые ресурсы. Важно их эффективно расходовать, чтобы они шли на дело», — подчеркнула она.
Российская система здравоохранения далека от совершенства, однако в стране идет ее активное развитие, и нужно время, чтобы преодолеть инертность старой системы, утверждает Скворцова. «Основные векторы выстроены, движение идет во всех регионах. Да, с разной скоростью и степенью эффективности, но идет оно в правильном направлении», — отметила министр.
В мае президент России Владимир Путин представил параметры нового национального проекта в здравоохранении, который рассчитан на период до 2024 года. Среди них — окончательная ликвидация дефицита кадров в поликлиниках, увеличение экспорта медицинских услуг до одного миллиарда долларов в год, изменение системы оплаты медицинских услуг.
На реализацию национального проекта «Здравоохранение» и восьми входящих в него проектов на период 2019 — 2021 годов выделено около 1,4 триллиона рублей, рассказала директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Татьяна Семенова. По ее словам, эти средства позволят создать в медицине «подушку безопасности». В свою очередь глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что выделенных в рамках нацпроекта средств не хватит для решения всех проблем отрасли.