Скворцова прокомментировала ограниченное финансирование здравоохранения в России

Министерству приходится вписываться в рамки того финансирования, которое выделяется правительством. При этом сегодня государство стало выделять на здоровье нации намного больше средств, чем несколько лет назад, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова в интервью ТАСС. По ее словам, система здравоохранения в России далека от совершенства и находится в активном развитии, которое движется в правильном направлении.





«Нам приходится вписываться в тот финансовый ресурс, который имеем. Благодарны государству, что сегодня на здравоохранение выделяется много больше средств, чем несколько лет назад. Требовать каких-то заоблачных сумм мы не можем, поскольку живем в контексте страны», — сказала Скворцова в интервью.





Здоровье нации стало приоритетной задачей государства и основные направления национального проекта в этой сфере спланированы таким образом, чтобы добиться реального улучшения здоровья людей, увеличить продолжительность жизни, развития медицины и системы здравоохранения, отметила министр. «На обоснованные направления правительство выделило необходимые ресурсы. Важно их эффективно расходовать, чтобы они шли на дело», — подчеркнула она.





Российская система здравоохранения далека от совершенства, однако в стране идет ее активное развитие, и нужно время, чтобы преодолеть инертность старой системы, утверждает Скворцова. «Основные векторы выстроены, движение идет во всех регионах. Да, с разной скоростью и степенью эффективности, но идет оно в правильном направлении», — отметила министр.