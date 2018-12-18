Скотские реформы

Избиения пациентов врачами. Избиения врачей пациентами. Отсутствие лекарств в больницах, очереди в поликлиниках, хамство, непрофессионализм. Российская система здравоохранения, как дырявое корыто без штурвала, болтается в океане проблем в попытках причалить хоть к какому-то пирсу. Но капитана давно нет, компас потерян, и куда конкретно идет судно — никто уже не понимает.





Молодой врач впервые сталкивается с пациентом в приемном покое поликлиники или больницы. На своем первом рабочем месте. Он не знает, как с ним общаться, потому что в вузе не было предмета врачебная этика — ее заменила физкультура. Он боится что-то назначать самостоятельно, потому что вместо ординатуры, во время которой под присмотром куратора он должен был научиться этому, у него был курс по экономике. Он работает за гроши и в постоянном страхе перед штрафом за неправильно заполненную бумажку, потому что больница гарантированно повесит любой штраф на доктора.





По другую сторону баррикад — недовольные отсутствием лекарств и качеством лечения пациенты, держащие врачей за прислугу. Отличные реформы, браво!





Кризис доверия





В День знаний 1 сентября 2018 года напротив Звенигородской центральной больницы стало плохо пожилому мужчине. Не пьяный, не грязный. Обычный гражданин, у которого прихватило сердце.





Очевидцы вызвали скорую по 112 и, перебежав дорогу, попросили помощи у работников больницы. Никто. К ним. Не вышел. «Вызывайте скорую», — сказали. Которая, кстати, находится в соседнем с больницей здании. Туда тоже сходили, те пообещали приехать. В итоге «карету» ждали более 40 минут.