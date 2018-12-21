Украина на пороге новой гражданской войны. Теперь по религиозным причинам

15 декабря в Киеве состоялся так называемый объединительный собор, он ознаменовал появление новой православной церкви Украины. В нее вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.





Каноническую, то есть признанную, Украинскую православную церковь, к названию которой теперь добавляют приставку «Московского патриархата», хотят объявить вне закона и лишить храмов. Для этого в Верховной раде Украины пытаются продавить законопроекты, по которым любой приход можно очень легко перевести в новую церковь даже против воли прихожан.





Заместитель главы синодального отдела Украинской православной церкви по внешним связям протоиерей Николай Данилевич описал, что происходит в стране с точки зрения православия.