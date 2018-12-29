Как все успеть к Новому году? Советы для вечно опаздывающих

Я вечно опаздываю на встречи. Всегда чего-то не успеваю и мне приходится заниматься делами тогда, когда другие люди спят. Сроки, дедлайны, планирование… Забудь. Со студенческой скамьи ничего не изменилось. Все делается в последнюю ночь перед экзаменом. Вечно в мыле, трачу кучу нервов и усилий и все равно не всегда успеваю. За что себя постоянно упрекаю и обещаю в следующий раз начать готовиться заранее.





Новый год через пару дней. У меня ничего не готово. «Бэн, это Данила, ай нид хэлп!»









Что не записано — того не существует





Человек может держать в голове одновременно семь (плюс-минус два) дел. При этом фокусироваться в состоянии только на одной задаче. Это как со зрением: вроде бы «краем глаза» видим, что вокруг, но чтобы рассмотреть это подробнее, нужно сосредоточится именно на этом предмете. То, что не попадает в поле зрения, мы не замечаем. Так и в подготовке к Новому году. Если довериться голове — большая часть планов останется нереализованной.





Составьте список задач. Вот прямо после прочтения статьи, не закрывая ее, возьмите листик, ручку или телефон и начните. Это важно сделать не откладывая. Верьте мне, не наступайте на мои грабли. Я всегда все откладываю на потом, и это «потом» никогда не наступает.





Список позволяет разгрузить голову в первую очередь. И не забыть ничего. Когда мы переносим на бумагу или в электронную форму все задачи, мы спокойно можем к этому списку обращаться в удобное время. По сути, нужно помнить одну вещь: что у нас есть список. Посмотрел — сверился — принял решение.





Сядьте. Подумайте. И начните записывать все дела, которые нужно сделать к Новому году. Выберите блюда, которые хотите видеть на столе. Решите, действительно ли вам нужно готовить на роту солдат несколько тазов оливье и потом несколько дней лежать в пищевой коме, боясь пошевелиться, чтобы пуговка на рубашке не отлетела.





Если есть дети и их нужно отвезти на утренник — или куда там детей к Деду Морозу возят? Записывайте.





Если нужно сделать новогоднюю укладку, маникюр, педикюр, шоколадное обертывание или обязательный массаж тай-чи. Записывайте.





Главное правило. Что не записано — того не существует.





На составление списка, кстати, уйдет минут 15-20. Если вы реально на это время сосредоточитесь на нем.





Благодаря списку планировать время станет проще. Ты видишь, сколько у тебя задач. Представляешь, сколько времени та или иная из них потребует. Какие привязаны к четким интервалам, а какие — нет.





Например, поход к парикмахеру, перед праздниками, скорее всего, придется спланировать на конкретное время. На детский утренник опаздывать тоже не стоит, да и магазины с подарками не факт, что будут работать после восьми вечера. А вот за продуктами можно успеть и ближе к 23:00, да и круглосуточные супермаркеты имеются.





Те задачи, которые требуют меньше времени для исполнения, вставляем в свободные для этого промежутки дня. Например, за подарками заскочить в магазин можно до стрижки, а после нее спланировать поездку за продуктами.





«Не стоит совершать грубейшую ошибку — планировать все успеть за один день. Распределяйте задачи на все оставшееся до праздника время. Потому что всегда в процессе появляются новые задачи, которые придется делать немедленно, а если у вас все планы на один день, то чем-то придется жертвовать. И не забудьте заложить время на дорогу и возможные задержки. Чтобы дела по списку дальше не «поплыли» и вы могли бы чувствовать себя спокойней», — говорит Евгений Лавров, специалист по тайм-менеджменту.