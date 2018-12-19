Виталий Мутко решил уйти с поста главы РФС

Виталий Мутко руководил РФС с 2015 года, ранее он находился на посту главы организации с 2005-го по 2009 год. В 2016 году он был переизбран на новый четырехлетний срок. Однако в конце декабря 2017 года Мутко объявил о приостановке своего президентства в РФС, а исполняющим его обязанности был назначен Александр Алаев. Также он был исключен из состава организационного комитета чемпионата мира по футболу. С мая 2018 года занимает пост заместителя председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.