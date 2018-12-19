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Виталий Мутко решил уйти с поста главы РФС
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Виталий Мутко решил уйти с поста главы РФС

Исполняющим обязанности назначен президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин

Исполняющим обязанности назначен президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин
Коллаж: © Daily Storm

Российский футбольный союз (РФС) в своем официальном Twitter объявил об уходе Виталия Мутко с поста президента организации. 


«Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборной конференции РФС на 22 февраля 2019 года в связи с письменным заявлением Виталия Мутко о сложении полномочий президента РФС», — сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев.



Пост исполняющего обязанности президента РФС до конференции организации будет занимать Сергей Прядкин, сообщила пресс-служба РФС.



Виталий Мутко руководил РФС с 2015 года, ранее он находился на посту главы организации с 2005-го по 2009 год. В 2016 году он был переизбран на новый четырехлетний срок. Однако в конце декабря 2017 года Мутко объявил о приостановке своего президентства в РФС, а исполняющим его обязанности был назначен Александр Алаев. Также он был исключен из состава организационного комитета чемпионата мира по футболу. С мая 2018 года занимает пост заместителя председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.


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