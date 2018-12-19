«Минниханов гадит всей стране»: автоэксперты осудили идею отменить скидку на штрафы ГИБДД

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству и парламенту республики выйти с инициативой в Москву, чтобы отменить предусмотренные сегодня 50-процентные скидки на штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения. Глава республики намерен дополучить в бюджет региона три миллиарда рублей, а поблажку для водителей считает бесполезной. Госдума ввела скидку, чтобы повысить собираемость штрафов, но, как утверждает Минниханов, это не помогло. Daily Storm пообщался с автоэкспертами, которые назвали инициативу казанского президента «мутной» и «вредной». Специалисты считают, что отмена дисконта приведет к тому, что еще больше людей перестанут платить штрафы.
«Я однозначно считаю, что [скидка] это хорошо. В связи с большим количеством поводов, за которые можно выписать различные штрафы, это хоть как-то облегчает жизнь автомобилистам, — считает Дмитрий Самарин, московский координатор Федерации автовладельцев России. — Скидка выгодна и государству. А многие эти штрафы не оплачивают, потому что набиваются какие-то космические суммы. Скидка все-таки стимулирует людей оплачивать, хоть как-то пополнять бюджет. Я считаю, что эта инициатива непонятная и вредная».
По мнению Самарина, после возможной отмены скидки «увеличится количество тех людей, которые эти штрафы не оплачивают. Думаю, что ничего другого произойти не может», — считает координатор.
Независимый автоэксперт и журналист Сергей Асланян тоже раскритиковал инициативу главы Татарстана. «Побоятся, слишком упадет собираемость. Сейчас они недополучили три миллиарда, дальше они недополучат десять», — уверен Асланян.
«Минниханов — человек, который владеет данным ханством. Он единственный, кто имеет право на такие инициативы. Он при этом сам погружен в автомобильную тематику, сам большой специалист. У него родной брат еще лучший специалист — бывший начальник ГАИ. Поэтому они вдвоем гадят всей стране целиком. И когда Минниханов говорит, что недополучено, недоограблено людей на три миллиарда рублей, это говорит, что мы с вами сэкономили три миллиарда. А его это очень сильно злит», — заявил автоэксперт.
Асланян считает, что Минниханов не прав, связывая штрафы и безопасность на дорогах: «Если человека приговорить к миллиону, миллион он не отдаст. А если дать скидку 50% — может быть, и отдаст. Минниханов, когда покрикивал на всю страну, сказал одну ключевую фразу. Что порядка больше не стало. Порядка больше не стало где? Порядка больше не стало на дорогах. От того, как вы у людей отбираете деньги, нет прямой корреляции с тем, какая ситуация на дорогах».
По мнению экспертов, отмена скидки не приведет к повышению собираемости штрафов и потому, что на всех неплательщиков не наберется сборщиков штрафов — судебных приставов. В некоторых малонаселенных районах страны водители вообще снимают с машин регистрационные номера, чтобы не иметь дела с государством, отметил один из собеседников Daily Storm.