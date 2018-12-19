«Минниханов гадит всей стране»: автоэксперты осудили идею отменить скидку на штрафы ГИБДД

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству и парламенту республики выйти с инициативой в Москву, чтобы отменить предусмотренные сегодня 50-процентные скидки на штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения. Глава республики намерен дополучить в бюджет региона три миллиарда рублей, а поблажку для водителей считает бесполезной. Госдума ввела скидку, чтобы повысить собираемость штрафов, но, как утверждает Минниханов, это не помогло. Daily Storm пообщался с автоэкспертами, которые назвали инициативу казанского президента «мутной» и «вредной». Специалисты считают, что отмена дисконта приведет к тому, что еще больше людей перестанут платить штрафы.





«Я однозначно считаю, что [скидка] это хорошо. В связи с большим количеством поводов, за которые можно выписать различные штрафы, это хоть как-то облегчает жизнь автомобилистам, — считает Дмитрий Самарин, московский координатор Федерации автовладельцев России. — Скидка выгодна и государству. А многие эти штрафы не оплачивают, потому что набиваются какие-то космические суммы. Скидка все-таки стимулирует людей оплачивать, хоть как-то пополнять бюджет. Я считаю, что эта инициатива непонятная и вредная».