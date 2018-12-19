Суд дал четыре года водителю автобуса, сбившему людей в Москве

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии водителя автобуса Виктора Тихонова, который в декабре 2017 года въехал в подземный переход на станции «Славянский бульвар». По версии следствия, водитель перепутал педали газа и тормоза. В результате ДТП четыре человека погибли и одиннадцать получили травмы разной степени тяжести.
«Судом установлено, что Виктор Тихонов совершил преступление, а именно нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц», — сказала судья Галина Таланина.
Помимо срока в тюрьме Тихонову на три года запретили управлять транспортными средствами, сообщило агенство городских новостей Москва.
Сам осужденный вину не признал. Он утверждал, что автобус был неисправен. Однако, по данным автотехнической экспертизы, на момент ДТП автобус находился в работоспособном состоянии.
По словам адвоката Равиля Саберова, обвинение построено на показаниях заинтересованных лиц, а именно работников Ликинского автобусного завода и Одинцовского автобусного парка, осматривавших автобус после аварии и участвующих в автотехнической экспертизе. «Они хотят выставить виновным именно водителя и отвести подозрение от техники», — подчеркнул адвокат.
Авария случилась 25 декабря 2017 года на Можайском шоссе по направлению из Москвы в область. Автобус неожиданно тронулся с места и, не тормозя, въехал в подземный переход, сбив людей.