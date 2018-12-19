Суд дал четыре года водителю автобуса, сбившему людей в Москве

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии водителя автобуса Виктора Тихонова, который в декабре 2017 года въехал в подземный переход на станции «Славянский бульвар». По версии следствия, водитель перепутал педали газа и тормоза. В результате ДТП четыре человека погибли и одиннадцать получили травмы разной степени тяжести.





«Судом установлено, что Виктор Тихонов совершил преступление, а именно нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц», — сказала судья Галина Таланина.