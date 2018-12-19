Голодающие сотрудники хлебозавода «Черкизово» написали письмо Путину

Объявившие голодовку сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» написали обращение к Владимиру Путину. В нем они просят главу государства решить ситуацию с полугодовой невыплатой зарплаты. Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил получение коллективного письма работников и сообщил, что о ситуации будет доложено президенту. Также он отметил, что правоохранительные органы уже занимаются этим делом.





«Руководство этого предприятия [хлебозавода «Черкизово»] уже находится в розыске. Но тем не менее о факте такого обращения мы будем докладывать», — заявил Песков в ходе брифинга.





В середине декабря стало известно, что директор хлебозавода «Черкизово» с августа текущего года не выплатил зарплаты 100 сотрудникам на сумму свыше 100 миллионов рублей. От безысходности работники объявили голодовку и записали обращение к президенту, сообщал интернет-центр «Красная Москва».





Следственное управление СКР по Москве 14 декабря сообщило, что против генерального директора хлебозавода «Черкизово» возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам предприятия. В доме и офисе руководителя проведены обыски, а сам он объявлен в розыск, поскольку скрывается от следствия.





18 декабря с голодающими сотрудниками хлебозавода встретился депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Побеседовать с парламентарием пришли около 140 человек. Было принято решение добиваться встречи со столичным мэром и прокурором, чтобы передать обращения рабочих.