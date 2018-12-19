Голодающие сотрудники хлебозавода «Черкизово» написали письмо Путину

Объявившие голодовку сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» написали обращение к Владимиру Путину. В нем они просят главу государства решить ситуацию с полугодовой невыплатой зарплаты. Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил получение коллективного письма работников и сообщил, что о ситуации будет доложено президенту. Также он отметил, что правоохранительные органы уже занимаются этим делом.
«Руководство этого предприятия [хлебозавода «Черкизово»] уже находится в розыске. Но тем не менее о факте такого обращения мы будем докладывать», — заявил Песков в ходе брифинга.
В середине декабря стало известно, что директор хлебозавода «Черкизово» с августа текущего года не выплатил зарплаты 100 сотрудникам на сумму свыше 100 миллионов рублей. От безысходности работники объявили голодовку и записали обращение к президенту, сообщал интернет-центр «Красная Москва».
Следственное управление СКР по Москве 14 декабря сообщило, что против генерального директора хлебозавода «Черкизово» возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам предприятия. В доме и офисе руководителя проведены обыски, а сам он объявлен в розыск, поскольку скрывается от следствия.
18 декабря с голодающими сотрудниками хлебозавода встретился депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Побеседовать с парламентарием пришли около 140 человек. Было принято решение добиваться встречи со столичным мэром и прокурором, чтобы передать обращения рабочих.
В свою очередь Рашкин направил депутатские запросы премьер-министру Дмитрию Медведеву, генеральному прокурору Юрию Чайке, председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и мэру Москвы Сергею Собянину. В них депутат просит принять все необходимые меры для защиты прав работников.
«Черкизово» — московский хлебозавод в районе Преображенское. Был запущен в 1932 году. До 1980 года назывался Хлебозаводом №8 имени Максима Горького. С 2007 года входит в состав одного из крупнейших пищевых и сельскохозяйственных холдингов «Надюша» Игоря Пинкевича. В 2011 году завод занимал порядка 7% московского рынка хлеба. В конце 2018 года предприятие остановлено из-за задолженностей, образовавшихся вследствие кризиса в компании-владельце, связанного с затягиванием строительства жилого комплекса на месте Московского комбината хлебопродуктов и последующим арестом Пинкевича. Директором завода на конец 2018 года являлся Ян Соловьев.