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Голодающие сотрудники хлебозавода «Черкизово» написали письмо Путину
Новости

Голодающие сотрудники хлебозавода «Черкизово» написали письмо Путину

Пресс-секретарь президента сообщил, что доложит главе государства об этом обращении

Пресс-секретарь президента сообщил, что доложит главе государства об этом обращении
Фото: © GLOBAL LOOK Press / Alexander Legky

Объявившие голодовку сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» написали обращение к Владимиру Путину. В нем они просят главу государства решить ситуацию с полугодовой невыплатой зарплаты. Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил получение коллективного письма работников и сообщил, что о ситуации будет доложено президенту. Также он отметил, что правоохранительные органы уже занимаются этим делом.


«Руководство этого предприятия [хлебозавода «Черкизово»] уже находится в розыске. Но тем не менее о факте такого обращения мы будем докладывать», — заявил Песков в ходе брифинга.


В середине декабря стало известно, что директор хлебозавода «Черкизово» с августа текущего года не выплатил зарплаты 100 сотрудникам на сумму свыше 100 миллионов рублей. От безысходности работники объявили голодовку и записали обращение к президенту, сообщал интернет-центр «Красная Москва».


Следственное управление СКР по Москве 14 декабря сообщило, что против генерального директора хлебозавода «Черкизово» возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам предприятия. В доме и офисе руководителя проведены обыски, а сам он объявлен в розыск, поскольку скрывается от следствия.


18 декабря с голодающими сотрудниками хлебозавода встретился депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Побеседовать с парламентарием пришли около 140 человек. Было принято решение добиваться встречи со столичным мэром и прокурором, чтобы передать обращения рабочих.



В свою очередь Рашкин направил депутатские запросы премьер-министру Дмитрию Медведеву, генеральному прокурору Юрию Чайке, председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и мэру Москвы Сергею Собянину. В них депутат просит принять все необходимые меры для защиты прав работников. 


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«Черкизово» — московский хлебозавод в районе Преображенское. Был запущен в 1932 году. До 1980 года назывался Хлебозаводом №8 имени Максима Горького. С 2007 года входит в состав одного из крупнейших пищевых и сельскохозяйственных холдингов «Надюша» Игоря Пинкевича. В 2011 году завод занимал порядка 7% московского рынка хлеба. В конце 2018 года предприятие остановлено из-за задолженностей, образовавшихся вследствие кризиса в компании-владельце, связанного с затягиванием строительства жилого комплекса на месте Московского комбината хлебопродуктов и последующим арестом Пинкевича. Директором завода на конец 2018 года являлся Ян Соловьев.


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