close
St
Госдума ввела наказания для депутатов за лоббирование личных интересов
Новости

Госдума ввела наказания для депутатов за лоббирование личных интересов

Об этом заявил председатель парламента Вячеслав Володин

Об этом заявил председатель парламента Вячеслав Володин
Фото: © duma.gov.ru

Госдума окончательно приняла поправки в закон «О статусе члена Совфеда и депутата ГД». В соответствии с ними депутатов будут лишать должностей в Госдуме и накладывать взыскания за лоббирование с использованием своего положения личных интересов, бизнеса своих родственников, за отправку депутатских запросов в своих целях. При этом парламентариев не будут лишать мандатов.


Инициативу разработали депутаты и члены Совета Федерации. Они опирались на поручение президента РФ, которое он обозначил в Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы.


В Госдуму внесли законопроект об ответственности депутатов за конфликт интересов

В случае непредотварщения конфликта интересов парламентариям грозит освобождение от должности в Госдуме и Совфеде 22 ноября 2018

«В последние несколько лет мы последовательно принимаем решения, направленные на исключение любой коррупционной составляющей в работе депутатов, и усиливаем ответственность за них», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин парламентским журналистам.


«Закон направлен на унификацию единых антикоррупционных стандартов по предотвращению конфликта интересов, которые уже действуют в отношении всех госслужащих. И мы считаем, что это обосновано, есть запрос общества на то, чтобы власть была ответственной, и нам нужно ему соответствовать», — резюмировал он.


За предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах и расходах, а также за нарушение ограничений, запретов и обязанностей депутаты и члены СФ могут быть наказаны лишь предупреждением или потерей должности в своей палате.


Госдума откажется от возможности лишать депутатов права голоса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что парламент — место для дискуссий 14 ноября 2018