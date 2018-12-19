Госдума ввела наказания для депутатов за лоббирование личных интересов

Госдума окончательно приняла поправки в закон «О статусе члена Совфеда и депутата ГД». В соответствии с ними депутатов будут лишать должностей в Госдуме и накладывать взыскания за лоббирование с использованием своего положения личных интересов, бизнеса своих родственников, за отправку депутатских запросов в своих целях. При этом парламентариев не будут лишать мандатов.
Инициативу разработали депутаты и члены Совета Федерации. Они опирались на поручение президента РФ, которое он обозначил в Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы.
«В последние несколько лет мы последовательно принимаем решения, направленные на исключение любой коррупционной составляющей в работе депутатов, и усиливаем ответственность за них», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин парламентским журналистам.
«Закон направлен на унификацию единых антикоррупционных стандартов по предотвращению конфликта интересов, которые уже действуют в отношении всех госслужащих. И мы считаем, что это обосновано, есть запрос общества на то, чтобы власть была ответственной, и нам нужно ему соответствовать», — резюмировал он.
За предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах и расходах, а также за нарушение ограничений, запретов и обязанностей депутаты и члены СФ могут быть наказаны лишь предупреждением или потерей должности в своей палате.