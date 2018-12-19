«Не должен бронзоветь»: Медведев отметил важность критики со стороны депутатов

Руководители ведомств должны реагировать и делать выводы, когда законодатели указывают на какие-то проблемы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме. По его словам, депутаты хорошо знают ситуацию на местах и подчас предлагают нестандартные подходы для решения текущих задач.
«Я считаю, что, во-первых, как известно, в ходе дискуссии рождается истина. А во-вторых, никто не должен бронзоветь — каждый руководитель ведомства, когда ему законодатели указывают на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать», — отметил в своем выступлении на заключительном заседании осенней сессии Госдумы Медведев.
В 2018 году исполняется 25 лет со дня избрания Госдумы РФ первого созыва. За эти годы было налажено эффективное сотрудничество законодателей с правительством, подчеркнул премьер-министр. Медведев также сказал, что сам регулярно бывает в нижней палате парламента, в том числе и с отчетами о работе правительства. При этом он подтвердил, что кабинет министров готов взаимодействовать с каждым депутатом. «Считаю, что это святая обязанность исполнительной власти, и также считаю, что мы это в целом делаем достаточно успешно», — заметил он.
Премьер подчеркнул конструктивные и рабочие отношения, сложившиеся между Госдумой и правительством. Установившийся диалог позволяет эффективно решать стоящие перед страной задачи, заявил Медведев и добавил, что за два года Дума седьмого созыва приняла около 1200 законов, более половины из которых были разработаны и внесены кабинетом министров.
«Это наша совместная работа. Каждый из вопросов был детально проработан и в комитетах, и в ходе дискуссий на пленарных заседаниях. Такой диалог я считаю очень важным», — подчеркнул премьер-министр.
Заканчивая выступление Медведев поздравил депутатов с наступающими Новым годом и Рождеством. «Хочу пожелать здоровья, успехов, удач и вам, и вашим близким», — заключил глава правительства.
В начале декабря председатель партии «Единая Россия» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что единороссам необходимо извлечь из прошедшего года уроки и постараться вернуть доверие избирателей в тех регионах, где они проиграли осенние выборы. Глава правительства напомнил своим однопартийцам, что осенняя кампания прошла «в целом успешно» для партии, но закончилась с результатами хуже, чем ожидалось. При этом он признал, что поддержка «Единой России» снизилась из-за пенсионной реформы, вызвавшей резко негативную реакцию в обществе, и призвал использовать не популизм, а ответственный подход и говорить только «по делу».