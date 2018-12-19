«Не должен бронзоветь»: Медведев отметил важность критики со стороны депутатов

В 2018 году исполняется 25 лет со дня избрания Госдумы РФ первого созыва. За эти годы было налажено эффективное сотрудничество законодателей с правительством, подчеркнул премьер-министр. Медведев также сказал, что сам регулярно бывает в нижней палате парламента, в том числе и с отчетами о работе правительства. При этом он подтвердил, что кабинет министров готов взаимодействовать с каждым депутатом. «Считаю, что это святая обязанность исполнительной власти, и также считаю, что мы это в целом делаем достаточно успешно», — заметил он.





Премьер подчеркнул конструктивные и рабочие отношения, сложившиеся между Госдумой и правительством. Установившийся диалог позволяет эффективно решать стоящие перед страной задачи, заявил Медведев и добавил, что за два года Дума седьмого созыва приняла около 1200 законов, более половины из которых были разработаны и внесены кабинетом министров.





«Это наша совместная работа. Каждый из вопросов был детально проработан и в комитетах, и в ходе дискуссий на пленарных заседаниях. Такой диалог я считаю очень важным», — подчеркнул премьер-министр.





Заканчивая выступление Медведев поздравил депутатов с наступающими Новым годом и Рождеством. «Хочу пожелать здоровья, успехов, удач и вам, и вашим близким», — заключил глава правительства.