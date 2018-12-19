У главы ЧВК Вагнера нашлась семья

Дмитрий Уткин, считающийся основателем самой известной российской частной военной компании — ЧВК Вагнера, — в середине 2000-х жил вместе с Дианой Гринчишиной, которая затем сменила фамилию на Нагих. Женщина, по словам источников, служила в российских вооруженных силах. У нее есть взрослые дочь и сын и Уткин приходится последнему отцом. Молодой человек запечатлен с Гринчишиной на фотографиях, которые размещены в соцсетях. Сейчас Гринчишина является исполнительным директором псковского отделения общественного движения «Опора России» и руководит товариществом собственников жилья «Шестака».





Корреспонденты Daily Storm выяснили, что в 2006 году Уткин вместе с Гринчишиной устроились на работу в ЗАО «Тандер» (сегодня компания известна под брендом «Магнит»). Об этом свидетельствуют данные из Пенсионного фонда. Уткин проработал около месяца, а его спутница выстроила карьеру и стала директором магазина. Эту информацию она обнародовала во время предвыборной кампании, претендуя на кресло депутата городской думы Пскова.





Собеседники Daily Storm говорят, что спутница Уткина ранее служила в военной радиоразведке. Готовясь к выборам, она ничего не сообщала о службе в ВС РФ. В 2015 году, судя по данным из ЕГРЮЛ, Гринчишина сменила фамилию на Нагих. Впрочем, она чаще фигурирует под своей старой фамилией. Сама она не ответила на звонки.





Daily Storm также удалось выяснить, что Дмитрий Уткин ранее служил в расположении войсковой части 64044 — 2-я бригада спецназа ГУ МО (ГРУ) — и был там зарегистрирован. Вместе с ним жила и Гринчишина, рассказали источники в администрации Пскова. Эта же часть в 2017 году фигурировала в материале украинского портала «СтопТеррор», который написал, что в ДНР был замечен разведчик из ВЧ/64044.



