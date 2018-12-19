Свобода без реабилитации: юристы оценили последствия смягчения статьи 282

Госдума в третьем чтении одобрила президентские поправки о декриминализации 1 части статьи 282 УК РФ. Наказывать по экстремистской статье в уголовном порядке суды будут только в случае повторного преступления в течение года, а в первый раз ограничатся арестом, штрафом или обязательными работами. Адвокаты Матвей Цзен и Роман Максимович рассказали Daily Storm, что государство, проводя декриминализацию, не реабилитирует или амнистирует людей, но большое количество осужденных выйдет на свободу, и власти таким образом покажут, что прислушиваются к выступающим за либерализацию законодательства.
Защищавший в начале 2014 года националиста Константина Крылова Матвей Цзен провел историческую параллель с принятием законопроекта: «Не произнося этого слова, но это [декриминализации статьи 282] — фактическая амнистия. Если сравнивать со сталинскими временами, то это напоминает первый этап, когда людей просто выпускали из лагерей».
«Как только закон вступит в силу, те, кто сейчас отбывает срок заключения, будут освобождены, — продолжил он. — То есть все дела, находящиеся в производстве по части 1 статьи 282, будут прекращены, все люди, подвергнутые наказанию, будут от него освобождены. И, конечно, в следующем году будет спад количества новых возбужденных дел [по этой статье]».
Однако принятые Госдумой поправки нельзя расценивать как готовящуюся реабилитацию граждан, осужденных по статье 282, или как амнистию, подчеркнул юрист. В основе понятия «реабилитация» лежит признание государством, что человек был без состава преступления привлечен к ответственности. В случае декриминализации деяния такого признания нет, поскольку просто меняется закон, объяснил Цзен.
По его словам, суды даже не будут пересматривать дела тех, кто уже отбыл срок наказания или выплатил штраф по статье 282: «Просто по старому закону он был осужден и отбыл наказание». В более выгодном положении сейчас оказались те, кто по тем или иным причинам еще не успел выплатить штраф, добавил Цзен.
Юрист благотворительного фонда «Человек и закон» Роман Максимович, выступавший защитником на процессе по делу военнослужащего из Брянска Алексея Чернышова, которого в 2016 году обвиняли в «возбуждении ненависти к людям из других этнических групп», заметил в разговоре с корреспондентом Daily Storm, что государство в большинстве случаев не будет возвращать деньги гражданам, оштрафованным по статье 282. «Только при рассмотрении каких-то громких дел, да, вероятно, будет принято решение о возмещении», — предположил Максимович.
В качестве примера он привел недавнюю декриминализацию статьи о побоях, после которой суды не оказались завалены жалобами с требованием пересмотра старых дел и компенсацией.
«Да, после декриминализации статьи 282 с людей будет снята судимость. Можно будет обращаться в суд... Да, по реальному сроку заключения, возможно, удастся добиться своих требований, но по штрафам — ни один судья не пойдет на то, чтобы давать деньги из казны», — уверен юрист.
Максимович также напомнил о словах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который 3 октября сказал, что декриминализация статьи 282 — это ликвидация того маразма, который есть в российском законодательстве. «Это просто ликвидация той несправедливости и расплывчатости нашего законодательства», — согласился с представителем Кремля Максимович.
Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении статьи 282 3 октября. Глава государства предложил декриминализовать первую часть этой статьи, а наказание за первое подобное правонарушение перенести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который было предложено дополнить новой статьей 20.31.
Согласно президентским поправкам, возбуждение вражды по признакам отношения к религии или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе с использованием СМИ и интернета, повлечет за собой штраф 10-20 тысяч рублей, до 100 часов обязательных работ или арест до 15 суток. Для юридических лиц предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.
Уголовно наказуемыми суды будут признавать действия, перечисленные в частях 1 и 2 статьи 282, совершенные повторно в течение года после привлечения гражданина к административной ответственности по статье 20.31 КоАП.
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