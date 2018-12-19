Свобода без реабилитации: юристы оценили последствия смягчения статьи 282

«Как только закон вступит в силу, те, кто сейчас отбывает срок заключения, будут освобождены, — продолжил он. — То есть все дела, находящиеся в производстве по части 1 статьи 282, будут прекращены, все люди, подвергнутые наказанию, будут от него освобождены. И, конечно, в следующем году будет спад количества новых возбужденных дел [по этой статье]».