Британский разведывательный военный корабль HMS Echo пришвартовался к причалу яхт-клуба «Одесса». Это первый военный корабль НАТО, приплывший в украинский порт после инцидента в Керченском проливе. Британцы проведут маневры с флагманом украинского флота «Гетман Сагайдачный», сообщает издание «Думская». В Совете Федерации Daily Storm заявили, что Украина и ее союзники продолжают «политику нагнетания обстановки в Черном море».
«Они продолжают свою политику нагнетания обстановки в Черном море. Украина и их западные союзники, — считает член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков, — То, что они [НАТО] регулярно входят в Черное море, не являясь государствами Черноморского бассейна, — это их тактика современная. Какие-то провокации они, безусловно, хотели бы устроить в Черном море, но руками Украины. Не сами, потому что это чревато. Мы готовы ответить на любые провокации, ситуация в Керченском проливе это показала».
Согласно Конвенции Монтре, военные суда нечерноморских стран не могут пребывать в местной акватории больше 21 дня, поэтому британское «Эхо» вскоре может подменить похожий корабль (систершип) — HMS Enterprise.
«Корабль [«Эхо»] предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей», — пишет «Думская».
Портал о военной разведке SouthFront опубликовал фото, как «Эхо» пересекает пролив Босфор и Дарданеллы 18 декабря. Сайт отмечает, что США и НАТО готовятся к возможному конфликту в Черном море и собирают разведданные. Вчера ресурс опубликовал подробный материал о том, как американцы усилили свою разведывательную миссию в Черном море после керченского инцидента.
Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил у западных партнеров несколько кораблей, чтобы обеспечить безопасность страны в Азовском море. Пока НАТО не решилось на такой шаг. В этом году альянс присутствовал в Черном море уже не 90 дней, как в 2017-м, а 120. Военный союз патрулирует море и наблюдает за происходящим в регионе с воздуха.