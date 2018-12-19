В Совете Федерации отреагировали на прибытие корабля НАТО в Одессу

Портал о военной разведке SouthFront опубликовал фото, как «Эхо» пересекает пролив Босфор и Дарданеллы 18 декабря. Сайт отмечает, что США и НАТО готовятся к возможному конфликту в Черном море и собирают разведданные. Вчера ресурс опубликовал подробный материал о том, как американцы усилили свою разведывательную миссию в Черном море после керченского инцидента.





Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил у западных партнеров несколько кораблей, чтобы обеспечить безопасность страны в Азовском море. Пока НАТО не решилось на такой шаг. В этом году альянс присутствовал в Черном море уже не 90 дней, как в 2017-м, а 120. Военный союз патрулирует море и наблюдает за происходящим в регионе с воздуха.