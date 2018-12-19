Слуцкий назвал кощунством решение Украины учредить праздник в честь Бандеры

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение Киева учредить праздник в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры кощунством по отношению к памяти всех погибших от рук украинских националистов. 110-я годовщина со дня рождения Бандеры приходится на 1 января следующего года. Украина объявила этот день официальным праздником.





«Бандеровцы были настоящими приспешниками гитлеровских фашистов. Не удивлюсь, что если так пойдет дело, скоро на Украине официально будут праздновать день рождения самого Адольфа Гитлера. Бандера ведь точно такой же преступник, по своей сути», — заявил Слуцкий, добавив, что за всю историю Украины вряд ли найдется еще такой же кровавый палач, как Степан Бандера.





Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что депутатам Верховной рады, которые одобрили введение такого праздника, наплевать на свой народ, память предков и общечеловеческие ценности. Точно так же относятся к украинскому народу и общечеловеческим ценностям «учителя Киева на Западе», добавил он. «[Учителя Киева на Западе] используют Украину только как инструмент давления на Россию и для деформации образа нашей страны в мире», — заключил Слуцкий.