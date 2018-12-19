Слуцкий назвал кощунством решение Украины учредить праздник в честь Бандеры

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение Киева учредить праздник в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры кощунством по отношению к памяти всех погибших от рук украинских националистов. 110-я годовщина со дня рождения Бандеры приходится на 1 января следующего года. Украина объявила этот день официальным праздником.
«Бандеровцы были настоящими приспешниками гитлеровских фашистов. Не удивлюсь, что если так пойдет дело, скоро на Украине официально будут праздновать день рождения самого Адольфа Гитлера. Бандера ведь точно такой же преступник, по своей сути», — заявил Слуцкий, добавив, что за всю историю Украины вряд ли найдется еще такой же кровавый палач, как Степан Бандера.
Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что депутатам Верховной рады, которые одобрили введение такого праздника, наплевать на свой народ, память предков и общечеловеческие ценности. Точно так же относятся к украинскому народу и общечеловеческим ценностям «учителя Киева на Западе», добавил он. «[Учителя Киева на Западе] используют Украину только как инструмент давления на Россию и для деформации образа нашей страны в мире», — заключил Слуцкий.
Комиссия Общественной палаты (ОП) России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей сообщила 19 декабря, что обратится в ООН из-за объявления на Украине праздника в честь Бандеры.
Верховная рада 19 декабря постановила учредить праздник в честь дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры. В постановлении депутатов отмечается, что Бандера был выдающимся деятелем и теоретиком украинского национально-освободительного движения. Ранее решением Львовского областного совета 2019 год был провозглашен годом Степана Бандеры.
В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов совместно с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ). В годы войны члены ОУН-УПА под руководством Степана Бандеры убили не менее миллиона человек, включая 200 тысяч поляков в ходе Волынской резни, пишет ТАСС, ссылаясь на ряд исследований.